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Военный конфликт США с Ираном – предвыборный гамбит Трампа?

16:29. 4 января 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa

Москва, 3 января - "Вести.Экономика". Ради имиджа крутого парня в ходе президентской избирательной кампании Дональд Трамп в буквальном смысле готов убивать и жертвовать немногими оставшимися позициями США на Ближнем Востоке.

Администрация США под руководством Трампа завершила прошедший 2019 г. и начала новый 2020 г. с убийств иранских военных в Ираке и Сирии. После ударов в конце декабря, о последствиях которых США предупреждали в руководстве Ирака и Ирана, первой – и наиболее крупной за многие годы – мишенью в 2020 г. для США стал глава подразделения "Аль Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани. В результате удара американского БПЛА по автомобилю, выезжавшему с территории международного аэропорта Багдада, также погиб заместитель главы шиитского ополчения Ирака "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

Сулеймани возглавлял "Аль Кудс" на протяжении более 20 лет – с 1998 г. За эти годы ему удалось пережить ряд попыток покушения, в том числе теракт в здании Службы безопасности Сирии в Дамаске в июле 2012 г., в результате которого погибли ряд советников президента Сирии Башара Асада.

Сулеймани являлся наиболее известным полевым командиром Ирана и считается одним из героев еще не закончившейся войны в Сирии. Подразделение "Аль Кудс" совместно с сирийскими военными участвовало во многих наземных военных операциях против ИГИЛ (запрещена в РФ) и других террористических группировок в Сирии.

Данными действиями США фактически открыто перешли к тактике ведения необъявленной войны на территории других государств на Ближнем Востоке, присоединившись к Израилю, наносящему удары по территории Сирии и Ирака под предлогами "войны с "Хезбаллой" и "иранским влиянием". Проблема для США и для Израиля заключается в том, что представители КСИР, "Хезболлы", а также различных шиитских группировок из Ирана находятся на территории Ирака и Сирии с согласия законных властей данных государств. 

Убийство Сулеймани не решает данной проблемы – наоборот, США создали для своих противников на Ближнем Востоке нового мученика, что ведет к увеличению числа сторонников борьбы против США и Израиля в регионе.
 

Фото: EPA-EFE

Если американские власти действительно собирались "остановить распространение влияния Ирана в Ираке" – они опоздали почти на 20 лет, когда начали вторжение в Ирак в 2003 г. При президенте Саддаме Хусейне Ирак участвовал в прямых военных действиях с Ираном. Спецслужбы США при этом оказывали ему активную поддержку в данных действиях, в том числе предоставляя спутниковые снимки и разведданные, а американские компании продавали Хусейну компоненты для создания химического оружия, которое иракские войска применяли против иранцев.

Эти факты в 2013-2014 гг. признавали сами американские СМИ, в частности журнал Foreign Policy и издание New York Times.

В администрации Трампа заявили об "оборонительном" характере совершения удара по территории Ирака. Может ли убийство высокопоставленного иранского генерала "обезопасить" Ближний Восток для США, приведет ли к снижению рисков?

Абсурдность подобного предположения довольно наглядно продемонстрировали сами американские власти, опубликовав срочную рекомендацию для граждан США с призывом "немедленно покинуть Ирак" вскоре после убийства Сулеймани.

Подобное применение военной силы на территории Ирака, которое также привело к гибели иракских военных, в ближайшее время может стать причиной для предложения военным США покинуть Ирак со стороны властей страны.

В отношениях с Ираном за несколько лет с начала президентства Трампа США перешли от перемирия до стадии экономической, а теперь фактически и открытой войны. Еще одним последствием произошедшего, скорее всего, станут новые атаки против Саудовской Аравии со стороны йеменских хуситов, которых поддерживает Иран. 

В администрации США, возможно, надеялись, что устранение иранского генерала, которого Трамп без каких-либо доказательств обвинил в "смерти и ранениях тысяч американцев", поможет сделать Ормузский пролив более безопасным для судоходства.

Различные эксперты неоднократно отмечали, что основой политики США на Ближнем Востоке (и многих других регионах мира – прим. ред.) остается принцип "разделяй и властвуй". Портал "Вести.Экономика" отмечал, что данными действиями руководствовался и бывший президент США Обама.

За возможным объяснением логики происходящего стоит обратиться к самому Трампу. В 2011 г. Дональд Трамп заявил о том, что "Барак Обама начнет войну с Ираном, для того чтобы добиться избрания [на президентских выборах]".
 

В 2013 г. Трамп вновь выступил с прогнозом о том, что Обама начнет военный конфликт: "Я прогнозирую, что президент Обама в какой-то момент нападет на Иран, чтобы спасти свою репутацию". По его словам, "Обама однажды нападет на Иран, для того чтобы показать, насколько он крутой".
 

Трамп вряд ли предполагал, что по прошествии чуть более 6 лет он сам будет размахивать флагом США в соцсетях после личного приказа об убийстве высокопоставленного иранского генерала. 

Так сделал ли крутой Трамп американский флаг более популярным на Ближнем Востоке или предоставил новый повод для сожжения множества его реплик?.. 
 

Фото: Rahat Dar/EPA-EFE

Сближение Ирака и Ирана за последние годы наглядно показывает, что США явно проиграли борьбу за умы и сердца иракцев, что, впрочем, является вполне закономерным исходом после многочисленных военных вторжений, санкций и прочих действий Вашингтона в регионе. В этом плане задавать вопрос о том, стал ли Ближний Восток "более безопасным" после новых убийств со стороны США, априори бессмысленно.

Действия и заявления Трампа показывают, что он является еще одним американским президентом, для которого предвыборный хайп на крови во внешней политике США – это святое, и он готов пойти на все для того, чтобы добиться переизбрания на президентских выборах США в 2020 г.

Источник: https://www.vestifinance.ru/articles/130873

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