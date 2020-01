Военный конфликт США с Ираном – предвыборный гамбит Трампа?

Москва, 3 января - "Вести.Экономика". Ради имиджа крутого парня в ходе президентской избирательной кампании Дональд Трамп в буквальном смысле готов убивать и жертвовать немногими оставшимися позициями США на Ближнем Востоке.



Администрация США под руководством Трампа завершила прошедший 2019 г. и начала новый 2020 г. с убийств иранских военных в Ираке и Сирии. После ударов в конце декабря, о последствиях которых США предупреждали в руководстве Ирака и Ирана, первой – и наиболее крупной за многие годы – мишенью в 2020 г. для США стал глава подразделения "Аль Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани. В результате удара американского БПЛА по автомобилю, выезжавшему с территории международного аэропорта Багдада, также погиб заместитель главы шиитского ополчения Ирака "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.



Сулеймани возглавлял "Аль Кудс" на протяжении более 20 лет – с 1998 г. За эти годы ему удалось пережить ряд попыток покушения, в том числе теракт в здании Службы безопасности Сирии в Дамаске в июле 2012 г., в результате которого погибли ряд советников президента Сирии Башара Асада.



Сулеймани являлся наиболее известным полевым командиром Ирана и считается одним из героев еще не закончившейся войны в Сирии. Подразделение "Аль Кудс" совместно с сирийскими военными участвовало во многих наземных военных операциях против ИГИЛ (запрещена в РФ) и других террористических группировок в Сирии.



Данными действиями США фактически открыто перешли к тактике ведения необъявленной войны на территории других государств на Ближнем Востоке, присоединившись к Израилю, наносящему удары по территории Сирии и Ирака под предлогами "войны с "Хезбаллой" и "иранским влиянием". Проблема для США и для Израиля заключается в том, что представители КСИР, "Хезболлы", а также различных шиитских группировок из Ирана находятся на территории Ирака и Сирии с согласия законных властей данных государств.



Убийство Сулеймани не решает данной проблемы – наоборот, США создали для своих противников на Ближнем Востоке нового мученика, что ведет к увеличению числа сторонников борьбы против США и Израиля в регионе.



Если американские власти действительно собирались "остановить распространение влияния Ирана в Ираке" – они опоздали почти на 20 лет, когда начали вторжение в Ирак в 2003 г. При президенте Саддаме Хусейне Ирак участвовал в прямых военных действиях с Ираном. Спецслужбы США при этом оказывали ему активную поддержку в данных действиях, в том числе предоставляя спутниковые снимки и разведданные, а американские компании продавали Хусейну компоненты для создания химического оружия, которое иракские войска применяли против иранцев.



Эти факты в 2013-2014 гг. признавали сами американские СМИ, в частности журнал Foreign Policy и издание New York Times.



В администрации Трампа заявили об "оборонительном" характере совершения удара по территории Ирака. Может ли убийство высокопоставленного иранского генерала "обезопасить" Ближний Восток для США, приведет ли к снижению рисков?



Абсурдность подобного предположения довольно наглядно продемонстрировали сами американские власти, опубликовав срочную рекомендацию для граждан США с призывом "немедленно покинуть Ирак" вскоре после убийства Сулеймани.



Подобное применение военной силы на территории Ирака, которое также привело к гибели иракских военных, в ближайшее время может стать причиной для предложения военным США покинуть Ирак со стороны властей страны.



В отношениях с Ираном за несколько лет с начала президентства Трампа США перешли от перемирия до стадии экономической, а теперь фактически и открытой войны. Еще одним последствием произошедшего, скорее всего, станут новые атаки против Саудовской Аравии со стороны йеменских хуситов, которых поддерживает Иран.



В администрации США, возможно, надеялись, что устранение иранского генерала, которого Трамп без каких-либо доказательств обвинил в "смерти и ранениях тысяч американцев", поможет сделать Ормузский пролив более безопасным для судоходства.



Различные эксперты неоднократно отмечали, что основой политики США на Ближнем Востоке (и многих других регионах мира – прим. ред.) остается принцип "разделяй и властвуй". Портал "Вести.Экономика" отмечал, что данными действиями руководствовался и бывший президент США Обама.



За возможным объяснением логики происходящего стоит обратиться к самому Трампу. В 2011 г. Дональд Трамп заявил о том, что "Барак Обама начнет войну с Ираном, для того чтобы добиться избрания [на президентских выборах]".



In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran.

В 2013 г. Трамп вновь выступил с прогнозом о том, что Обама начнет военный конфликт: "Я прогнозирую, что президент Обама в какой-то момент нападет на Иран, чтобы спасти свою репутацию". По его словам, "Обама однажды нападет на Иран, для того чтобы показать, насколько он крутой".



Remember what I previously said--Obama will someday attack Iran in order to show how tough he is.