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Мадуро – победитель Трампа!

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Прежде всего, сегодня, 20 января, в среду, 20 января, ушёл Дональд Трамп. Он ушёл, ушёл, ушёл! Дональд Трамп ушёл. Мы его победили. Победа Венесуэлы! Дональд Трамп ушёл. Прочь, Дональд Трамп! Он ушёл один-одинёшенек, поверженный. Достоинство и самобытность Венесуэлы оказались способны на большее!
Это империя. Трамп ушёл, но империя осталась. И пришёл человек, который в сегодняшнем выступлении — я его смотрел три раза — признал проблемы своей страны. Он заявил, что они переживают серьёзный кризис, и призвал американцев к единству. (с) Николас Мадуро

https://russian.rt.com/inotv/2021-01-21/Maduro-Tramp-ushyol–mi – цинк

С пафосом конечно перебор, но де-факто конечно Мадуро прав – несмотря на все давление, попытки переворотов, покушения, засылку ЧВК, санкции и прочее, Мадуро устоял, а Трамп ушел гонимый у себя Родине. Отдельный привет всем тем, кто в январе 2019-го года яростно хоронил Мадуро и чавистов.
Разумеется, стоит помнить, что без помощи России, Китая, Кубы и Ирана, сегодняшний пафос Мадуро мог бы и не состояться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6492987.html
Метки: венесуэла, мадуро, Трамп
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 13593 12127
    Руса 30 мин. назад

      Навряд ли Байден и его помощники оставят Мадуро в покое.
      Ведь кризис и в самой Венесуэле, а не только в США.

    • 13798 11474
      Айва 15 мин. назад

        Как там Вовочка говорил? Нам бы ваши заботы, Марья Ивановна…

        Ну ушёл и ушёл.

        Можно подумать, Мадуро 200 лет будет править.

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