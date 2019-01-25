Главная » Мировоззрение, Экономика

Закон экономики: В случае победы врагов – дешёвыми становитесь вы

21:59. 25 января 2019 Просмотров - 178 3 коммент. Опубликовал:

«Своей страной надо заниматься, а не Мадурой!» – в общелиберальном духе написан Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко», сам по себе никому не нужный и не интересный.

Его личное мнение ничего не стоит – но в данном случае он цитирует методичку для всех либералов, в один голос, слово в слово, повторяющих то, что он несёт: «А что касается суверенитета, то хорошо бы подумать о собственном суверенитете: о плохом качестве и малом объеме российской экономики… о бедности большинства населения в России… Своей страной надо заниматься, а не Мадурой!»

Но почему же году эдак в 1992 или 1998, когда никакими Мадурами страна не занималась принципиально – у неё столь очевидно не получалось и «самой собой заняться»? Отвечаю развёрнуто, чтобы раз и навсегда снять провокацию либералов.

Если мы находимся в условиях разделения труда, то наши экономические возможности измеряются не нашим трудом, а нашим положением в системе разделения труда.


Каждый в России (не говоря о периферийных пост-советских бантустанах) уже на своей шкуре давно понял: можно работать очень много, делая очень полезные людям вещи, и остаться на бобах. А можно не делать ничего полезного никому – и при этом грести деньги лопатой. Почему? Да потому что прибыль измеряется не вкладом, а ролью!

Именно из-за этого сложилось привычное уже (увы) положение, согласно которому именно тот, кто больше всех работает (и больше всех, объективно, полезен) – оплачивается хуже всех.

Престижные места, которые занимают фавориты доминантов – именно потому и стали престижными, что на них не нужно много и тяжело работать. Вначале их выделили по этому признаку, а лишь потом, в произвольном режиме, выделили на них максимальную оплату.

Именно поэтому так глупо и одновременно подло предложение либералов-западников «уйти из геополитики и заняться экономикой», «вместо Сирии помогать пенсионерам».

Людям, которые проиграли геополитическую схватку, не сумев отстоять в ней национальных интересов – по определению нечем будет платить своим пенсионерам. И вообще никому.

Потому что место проигравших – у параши. Они не устанавливают расценок ни на какой продукт, а получают расценки в готовом виде, от победителей. Нужно ли говорить, что победители в международных обменах себя не обделят?

Конечно, если речь идёт о натуральном хозяйстве, то здесь связь труда с выгодой очевидная и прямая. Если человек растил огурцы сам для себя, то чем лучше он трудился, тем больше у него огурцов. Это правда. Как и то, что если мы говорим о разделении труда, то в нём прямая связь между трудом и выгодой уходит, «снимается».

Куда она уходит? Кем снимается? Ответ очевиден: доминирующим оценщиком. Если вы растите огурцы на продажу, то для вас цена на огурцы важнее их количества.

Если вы живёте в обществе богатом, прикрытом протекционизмом от импортного демпинга, то ваш труд огородника оплачивается очень высоко. И причина проста: у людей есть чем платить и нечем заменить ваш продукт.

А если вы живёте в обществе нищем и растленном свободой торговли? Люди в нём, допустим, любят похрустеть огурчиком по-прежнему. Но им просто нечем платить за ваши огурцы. Чтобы хоть что-то продать – все огородники вынуждены снижать цены. Докуда? Дотуда, где будут брать.

А если к тому же завезли множество «химических» огурцов из южного климата, где урожайность выше? И стали их продавать за копейку, ниже, чем у вас, со всеми вашими удобрениями и полевыми работами, себестоимость?

В обществе богатом – и огородники богаты. В обществе нищих – и огородники становятся нищими. Низкая цена на труд делает производителя бедным, и плохим покупателем. Но ведь все производители в то же время покупатели, и наоборот!

Следовательно: чем выше народ ценит своё достоинство – тем лучше живёт и конкретно взятый огородник с его огурцами, на первый взгляд, бесконечно далёкими от проблем Сирии и мужественного Асада. На самом деле – судьба Асада, Мадуро и цена на огурцы местного базарчика неразрывно связаны между собой.

Народ, который не сумел настоять на своём в большом деле – тем более не сумеет настоять на своём в малом. Утрата страной суверенитета – есть передача оценки вашего труда в чужие (к тому же враждебные) руки. Не какой-то загадочный и абстрактный рынок (миф) формирует цены. Их формируют победители. Они, победив, решают – что будет дорогим, а что дешёвым.

В случае победы врагов – дешёвыми становитесь вы. Именно этот закон экономики доказали все события последних 30 лет. Самые сильные страны решали, что их народам следует жить богаче всех, а неугодным нациям и континентам – беднее всех.

И потому, если взять двух совершенно одинаковых людей, с совершенно одинаковым уровнем квалификации, то при трудоустройстве в Бельгии одному предложат в 10-12 раз больше, чем при трудоустройстве другого в Малайзии или Эквадоре.

Разница же не в людях и их труде! Разница в том, что есть страны-господа (клуб доминантов) и страны-парии. Потребительский рай для одних достигается адом для других.

+++

Выход из этой неприятной ситуации в виде возврата к автаркии, к натуральному хозяйству – представляется утопией. Мир стал мал: в нём не получится убежать и спрятаться. В нём нужно побеждать – или жить в вечном нищенстве и рабстве. Только это, иного не дано.

Натуральное хозяйство очень низкопродуктивное. Даже если оно и стабилизирует потребление изгоев-парий, то только на очень низком уровне. К тому же его сломают военно-колониальным путём, пользуясь экономической слабостью «страны-устрицы», замкнувшейся в себе.

Выход только один: настаивать на своём достоинстве, отстоять свои национальные права в мировом разделении труда. То есть и вопросы оплаты труда, и вопросы экспорта-импорта решать исходя из своих интересов, а не из интересов чужаков, которые навязывают им одним выгодные цены и схемы обменов[1].

+++

В системе разделения труда важен не объём и качество вашего труда, а его оценка при обмене. Ваше личное негодование по поводу вашей очевидной обделённости не принимаются: Орда слезам не верит. Если ваш труд и продукт хозяева системы отказываются оплачивать достойно – вы вынуждены соглашаться на любые условия оплаты. А какой выбор? Гордо умереть без оплаты?

Потому так чудовищно антинаучно предложение либералов перекинуть деньги с «войн» на «социалку»: проигравший на войне, уже не сам решает, что и сколько ему на «социалку» «бросать». За него это решает победитель.

А победителю чем меньше вы тратите на «социалку» – тем больше на вывоз остаётся. Вот, скажем, нефть: чем меньше её потратят на отопление жилых домов, тем больше её можно перегнать по экспортной трубе за валюту. Следовательно, чем менее платежеспособны нуждающиеся в отоплении люди, тем прибыльнее для экспортёров нефти.

А поскольку внутренние цены связаны с внешними – то импортёрам нефть из нищей страны будет доставаться дешевле, чем из богатой. Сами посудите, где себестоимость добычи выше:

-В нефтяной компании, где работает 1000 человек и в среднем получают по 10 тыс долларов?
-В нефтяной компании, где тоже работает 1000 человек, но они согласны получать по 100 долларов?

При прочих равных затратах экономия на нищих, вынужденных и согласных работать за гроши, очевидна. Это экономию в чистом виде кладёт в карман импортёр, в данном случае, нефти. Но и вообще всего того, что произведено дешёвым рабским трудом. Разделяя её с подонками-компрадорами, согласными обворовывать свой народ во благо чужого.

+++

Вывод: нельзя обменять Крым на бытовое благополучие. Водораздел носит принципиально иной характер: ИЛИ Крым+быт, или ни Крыма, ни быта.

Практика это полностью доказала. Хуже всего люди в России жили именно в те годы, когда Россией были больше всего довольны все её соседи и заокеанские «партнёры».

И это не случайно: они были довольны, собственно, именно тем, что они определяют правила игры, и никто не настаивает на иных ролях в разделении труда.

Мир, купленный ценой капитуляции, ценой уступки шантажисту – нигде и никогда не конвертируется в социальные блага и бытовой комфорт «офисного планктона», сиречь, «маленького человека».

Планктон бессилен перед китом, процеживающим планктон. И глупее всего надеяться, что кит, питающийся планктоном, создаст планктону какие-то выгодные условия.

[1] Например, навязанная ворьём схема односторонней конвертации рубля стабильно содержит в себе недооценку рубля примерно на 70%. Рубль конвертировали так, чтобы русские отдавали его за чужие 30 копеек, и наоборот, чужие 30 копеек брали за рубль.

Что бы случилось с вами, если бы к вам регулярно приходил сосед, забирая у вас рубли, и возвращая лишь 30 копеек с каждого забранного рубля? Кто обнищал бы в такой схеме, и наоборот, кто бы озолотился?



В.Л. Авагян

***


Источник.
.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: авагян, колония, Россия, суть, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Нефть, золото и доллар - победит ли Россия в глобальной смертельной игре?
...-патриотов являются личными врагами и врагами власти – еретиками,...У вас была дешёвая энергия. Дешёвая энергия – это... США. В случае полного поражения чёрных..., а деньги по законам экономики, всегда текут туда..., что победят чёрные. – Что значит «победят чёрные»? ...
В.Л. Авагян. Колониализм и „экономика успеха”
...: в данном случае индюк или поросёнок...И зачем "Высшая Школа Экономики" - которая готовит "...хотим победить врага – то нужно учиться у врага. Но...Европы таможенными барьерами, законами драконовского протекционизма и ... от него брать дешёвые вещи, ему отдавать...
Юрий Львович Ларионов. НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ И ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА НА ЗЕМЛЕ И РФ
...экономики, а это все отрасли и особенно машиностроение и дешёвый...-профессионалов. 3. Издать закон , обязывающий граждан РФ... с громадным количеством врагов внутри и за...то и после Вашей победы не упустите её ,...курс , а в случаях когда сопутствующие показатели ...
Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2017
...котлов. Но легкая победа врагу не светит: «украинцы...Поскольку, даже с дешёвой винницкой рабсилой автомат...образом, с учётом экономико-финансового здоровья постмайданной ... Гройсмана, в случае необходимости власти могут...с Донбасса являются законными, так как ...
Россия обладает 50% реальных мировых богатств, но при этом в бумажном выражении – 1,7% мирового ВВП
...кузькину мать твоим врагам – то, ... та нация, которая победила. Сумела поработить – значит... точки зрения академической экономики, чистой теории ...в соответствии с законами движения жидкостей. ... богатство на дешёвые вторичные поделки... в коем случае не быть ничьим...
В. АВАГЯН: "СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"
...- не имеют «дешёвых» денег. То есть...ельцинисты, продолжая праздновать победу над русскими, накупили... и немного (в случае перепроизводства ширпотреба у него... которую, вопреки всем законам экономики, устанавливают они, покупатели...то что от врага, а просто чужого...

3 коммент.»

  • 6327 1796
    nikolay 25 января 2019 в 22:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Автор статьи прав. Синхронная статья есть у журналиста Максима Калашникова:

    “Ленивые и тупые латиносы профукали нефтяные миллиарды, так и не построив на них заводов и фабрик. Они так же проели сырьевое богатство, как и Кремль. Никогда не скрывал своего презрения у чавесовщине, переходящей в мадурщину-самодурщину. Венесуэле был нужен не Чавес, а аналог Хуана Перона 1950-х С его индустриализацией и протекционизмом.”
    Задаёт вопрос Путину: Зачем ты всадил в поддержку режимов Чавеса и Мадуро 17 миллиардов долларов? РФ взамен ничего не получит. Эти деньги похоронили в Венесуэле.

    Ответить
    • 2116 998
      Бабур nikolay 25 января 2019 в 23:13 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Вы таки больше слушайте этого альтернативно одарённого, Максимку Калашникова (Володю КучеренКО). Именно политика Перона, попавшего под влияние жены-проститутки, привела к тому, что Аргентина из самой развитой страны Латинской Америки превратилась в нищую и вечно должную полуколонию. А так-то таки да, Калашников – голова!

      Ответить
  • 29144 14394
    Степаныч 25 января 2019 в 23:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Как заниматься своей икономикой гриша яблинский уже показал в 90-е.)))Видимо и теперь охота повторить тот же трюк сытно хрюкая из корыта которое ему тогда на блюдечке поднесли.)Да и Мадуро на нашем опыте уже научен,поэтому неудивительно что армия за него.Превратиться в аналог ливии или сомали никто не хочет,кроме кучки маргиналов согласных урвать хотя бы один один раз жизни,а там хоть трава не расти.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>