О конституционной легитимности
13:43. 1 февраля 2019 Просмотров - 238 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Доходчивый разбор заблуждений на тему "конституционных основ" переворота в Венесуэле на основе статей Венесуэльской конституции, которую надо понимать мало кто читал из рассуждавших о "новом легитимном президенте.
Провал конституционных притязаний Гуайдо на президентство Венесуэлы
Три статьи конституции, которыми прикрывается Хуан Гуайдо, чтобы узаконить его президентство, это статьи 233, 333 и 350.
Последние две являются широкими заявлениями о демократии и конституционности, умалчивающими о порядке преемственности должности президента.
Притязание Гуайдо целиком основывается на статье 233; которая представлена здесь полностью:
Президент Республики становится неспособным исполнять обязанности по причине любого из следующих событий: смерть; уход в отставку; отстранение от должности Верховным трибуналом; необратимая физическая или психическая недееспособность, засвидетельствованная медицинской коллегией, назначенной Верховным трибуналом с одобрения Национальной ассамблеи; оставление его должности, признанное правомочным Национальной ассамблеей; и отзыв посредством прямых выборов.
Если избранный президент становится неспособным исполнять обязанности до своей инаугурации, то проводятся новые выборы посредством всеобщего и прямого голосования в последующие 30 дней. В преддверии выборов и инаугурации нового президента обязанности президента Республики принимает на себя президент Национальной ассамблеи.
Если президент Республики становится неспособным исполнять обязанности в первые четыре года этого конституционного срока полномочий, то проводятся новые выборы посредством всеобщего и прямого голосования в последующие 30 дней. В преддверии выборов и инаугурации нового президента обязанности президента Республики принимает на себя вице-президент.
В случаях, описанных выше, новый президент должен завершить конституционный срок полномочий.
Если президент становится неспособным исполнять обязанности в последние два года его конституционного срока полномочий, то вице-президент берет на себя обязанности президента Республики до тех пор, пока этот срок не будет завершен.
В начальном абзаце предусматриваются шесть ситуаций, вследствие которых президент больше не может исполнять обязанности. В следующем абзаце представлены инструкции, которые следует выполнить, если избранный, но не вступивший в должность президент не способен исполнять обязанности до инаугурации. В третьем абзаце рассматривается ситуация незанятости президентской должности в первые четыре года срока. В последнем абзаце разбирается незанятость президентской должности в последние два года срока.
Из шести предусматриваемых ситуаций (смерть, уход в отставку и т.д.) Гуайдо полагается на "оставление им должности". Этого очевидно никогда не было. Мадуро не ушел. Он все еще на месте. "Оставление должности" вызывает образы президента, бегущего на самолете, загруженном золотыми слитками. Однако Мадуро в настоящее время находится в президентских кабинетах и резиденциях. Никакого оставления должности не было.
"Оставление" интерпретируется как "узурпация". Когда это произошло? Они хотят сказать, что Мадуро, начиная с 19 апреля 2013 года, не являлся президентом? Если же Мадуро был президентом, то тогда он, видимо, смехотворным образом сам себя узурпировал. "Узурпировать" обычно означает незаконно захватить власть у кого-то. Но никакой узурпации не было.
Если президент становится неспособным исполнять обязанности в первые четыре года его срока полномочий, то тогда эти обязанности принимает на себя вице-президент и назначает выборы. Если же катастрофа происходит в последние два года президентского срока, то вице-президент должен отработать срок погибшего президента.
Гуайдо как глава Национальной ассамблеи становится вовлеченным в это только когда случается незанятая должность в переходный период между выборами и инаугурацией. Этого здесь однозначно не было. Более того, ссылаясь на статью 233, Гуайдо подразумевает, что недавно имели место (законные) выборы. Наконец, самопомазание Гуайдо 23 января произошло через 13 дней после инаугурации Мадуро 10 января. Поезд уже ушел.
В соответствии со статьей 233, если глава Национальной ассамблеи становится исполняющим обязанности президента, то он должен немедленно назначить выборы; и исполнять эти обязанности только до тех пор, пока не будет торжественно введен в должность победитель этих выборов. Западные СМИ (и "Вики") вырезают второй абзац статьи 233, оставляя только начальные и финальные пункты; выбрасывая любое упоминание "выборов". Гуайдо следовало объявить в момент самопомазания о назначении выборов на 22 февраля. Для главы Национальной ассамблеи принять президентскую власть и затем не назначить выборы с тем, чтобы оставить эту власть себе, было бы грубо антиконституционным.
Это обсуждение становится забавно-веселым в свете позиции ЕС. Они требуют, чтобы Мадуро назначил выборы; …иначе они признают Гуайдо. Может ли Мадуро назначить выборы, если он не является президентом? Требуя от Мадуро провести выборы, они признают Мадуро как президента. Если Мадуро является президентом, то он не обязан назначать досрочные выборы, чтобы ублажить иностранные правительства. Но в том случае, если бы Гуайдо стал президентом, у него была бы определенная, неизбежная конституционная обязанность немедленно назначить выборы.
Гуайдо – декоративное лицо попытки переворота, организованной иностранными державами, не имеющий никакой конституционной опоры.
Уильям Уолтер Кэй
http://perevodika.ru/articles/1195489.html – цинк
Вполне понятно, что дело тут конечно не в праве и не в Конституции, и даже не в "борьбе за свободу и демократию". Речь идет о венесуэльской нефти и китайско-российском влиянии в этой стране. Поэтому на подобные шитые белыми нитками истории с "легитимным захватом власти" легко закроют глаза, тем более, что уже имеется богатый опыт подобных переворотов под мнимыми "конституционными" предлогами.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4745550.html
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Гуайдо – звучит как – то неблагозвучно созвучно.
Я бы с таким Ником молчал в тряпочку, не высовывая носа.
Как подсказать бразильцам ? Вопрос был бы решен.
J UDOV