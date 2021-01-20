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Для охраны инаугурации Байдена развернуто 65000 солдат и офицеров Национальной Гвардии

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По словам https://twitter.com/ANT159694954/status/1351497364129898496 руководства Национальной Гвардии США, перед инаугурацией Байдена, в Вашингтоне и у некоторых Капитолиев в различных штатах развёрнуто 65 000 солдат и офицеров Национальной Гвардии. Это больше, чем суммарно развернуто американских войск в Ираке, Сирии и Афганистане вместе взятых.































































Вот так теперь выглядит "демократическая" страна после "честных" выборов перед инаугурацией "всенародно избранного" президента.
Завтра Трамп выезжает из Белого Дома и туда въезжает Байден.













Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6488224.html
Метки: байден, вашингтон, Видео, США, юмор
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