Новости Украины и Новороссии 02 августа 2019

Взятка в 1,5 млн долларов: на Украине задержали топ-чиновников (ВИДЕО, ФОТО)

Высокопоставленные чиновники из «Института охраны почв Украины» и госпредприятия «Головинский карьер» задержаны за получение «неправомерной выгоды» в особо крупном размере. В пресс-службе украинской нацполиции уточнили, что злоумышленники требовали взятку в размере почти 1,5 млн долларов «за предоставление пакета документов на приватизацию государственного предприятия». «Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали коррупционную схему приватизации государственного имущества, в которой задействованы высокопоставленные чиновники государственного учреждения “Институт охраны почв Украины” и госпредприятия “Головинский карьер”. На основании собранных материалов следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины открыли уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (“Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом”)», — говорится в сообщении ведомства. Известно, что руководитель Института оценил свою «помощь» в решении непростого вопроса в 1,3 млн долларов, а директор ГП «Головинский карьер» претендовал только на 20 тыс. долларов США. По информации правоохранителей, гендиректора госучреждения задержали в его служебном кабинете, а директора госпредприятия — на выезде из Киева. У должностного лица было изъято 100 тыс. долларов, которые чиновник получил в качестве первой части неправомерной выгоды. В настоящий момент решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщения им о подозрении. По месту жительства и работы злоумышленников проводятся обыски. Читайте также: «Скучно не будет»: Глава Офиса президента Украины подал в отставку (ДОКУМЕНТ)

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Как будет проходить перепись населения в ДНР: популярные вопросы

Как сообщала «Русская Весна», с 1 по 14 октября в ДНР впервые пройдет перепись населения. В проведении и обработке данных переписи будут задействованы 9,1 тыс. человек. О том, как именно будет проводиться общереспубликанское мероприятие, рассказала начальник Главного управления статистики ДНР Галина Скобцова. Так, в проведении переписи будет участвовать не только Главстат ДНР, но и ряд других министерства и ведомств. Управление Народной милиции, например, должно обеспечить перепись военнослужащих. МВД и другие силовые ведомства — перепись своих сотрудников. Осуждённых в Республике посчитает Министерство юстиции. На МВД возложены обязанности по охране переписных участков и материалов переписи. Непосредственно обход населения будет проходить с 1 по 14 октября 2019 года. Переписчиками (теми, кто проводит опрос — прим. РВ) могут быть люди разного возраста и профессий. Все они пройдут специальное обучение и подпишут обязательство о неразглашении полученных персональных данных. Работа по подбору переписного персонала уже ведется, как сообщила Скобцова, а желающие стать переписчиком могут обратиться в Главное управление статистики ДНР по адресу: г. Донецк, улица Университетская, 89. Кроме того, узнать, можете ли вы стать переписчиком, каковы условия и оплата труда, можно на сайте Главстата ДНР. Если вы не хотите принимать переписчиков дома Если вы по каким-либо причинам не желаете принимать переписчика у себя дома, на вопросы переписи можно ответить в стационарном участке. Информация о стационарных участках появится после окончания работ по делению территории каждого населенного пункта, района на переписные, инструкторские и счетные участки. Информация будет размещена на веб-сайтах Главстата ДНР, администраций городов и районов. Об этом также можно будет узнать по телефону горячей линии Главстата ДНР и в СМИ. Как узнать переписчика Скобцова отметила, что у переписчика должны быть обязательные атрибуты: удостоверение, значок, специальный портфель с эмблемой Республиканской переписи населения 2019 года. «С целью проведения опроса он будет обходить закрепленные за ним жилые помещения и задавать изложенные в листах вопросы. При этом ответы за малолетних детей будут давать их родители. Переписчик обязан отмечать на бланках переписных листов исключительно те ответы, которые дали участники переписи. Не допускается искаженная запись ответов и самозаполнение листов населением. В случае необходимости переписчик может пояснить вопрос. Переписчик обязан показать удостоверение. Оно действительно при предъявлении паспорта», — сказала начальник Главстата. Уточняется, что ФИО в переписном листе не указываются. Однако переписчик попросит назвать ФИО, чтобы внести в отдельный список лиц, подлежащих переписи в данном помещении. При этом человеку никаких документов предъявлять не нужно. Важно помнить, что никто не вправе принуждать и наказывать человека за нежелание участвовать в переписи населения или отвечать на отдельные вопросы. На два дома При опросе людей в каждом помещении переписчик обязан выяснить, нет ли у опрашиваемых другого места жительства. Если есть, то опрашиваемый должен определить, где именно он будет переписываться. Всем лицам, имеющим не одно место жительства, при заполнении на них переписных документов выдается справка о прохождении переписи для предъявления ее в случае необходимости переписчику по другому месту жительства. Первые итоги переписи планируется получить во втором квартале 2020 года. Читайте также: «Если уж не Крым, то хотя бы Донбасс», — Польша в замешательстве от диалога Макрона с Путиным

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Это был троллинг: Глава «Слуги народа» не подтвердил отставку «первой леди» (ФОТО)

Как сообщала «Русская Весна», вчера стало известно о том, что глава администрации Зеленского Андрей Богдан подал в отставку. Богдана, напомним, окрестили «настоящей первой леди» за то, что они с Владимиром Зеленским везде появляются вдвоём, в том числе и в неформальной обстановке. И вот председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно об отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. «Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю», — сказал Разумков «Радио Свобода». Один из новоизбранных депутатов от «Слуги народа», просивший не называть его имени, высказал мнение, что Богдан просто пошутил. «Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца», — сказал парламентарий. Ранее и заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке Богдана. Похоже, «заявление об отставке» оказалось не более чем троллингом и хулиганством: в тексте заявления говорится «прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания». Причём, направлен этот троллинг на Кличко и киевскую городскую администрацию. На странице Богдана в соцсети появилась запись, высмеивающая умственные способности мэра Киева, а вся история с «отставкой» началась после нападок Кличко на Богдана. Напомним, глава администрации президента и мэр обменялись оскорблениями через соцсети и журналистов. Читайте также: Европа предложила России и Украине заключить новый газовый договор

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Кондолиза Райс оценила шансы Украины попасть в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем. Об этом она заявила в интервью изданию «Новое время». «Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО», — сказала экс-госсекретарь. Однако Райс также отметила, что Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения. По ее мнению, этому может поспособствовать комиссия Украина-НАТО. В рамках этой организации, по словам экс-госсекретаря, следует расширить работу НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах. Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Читайте также: «Если уж не Крым, то хотя бы Донбасс», — Польша в замешательстве от диалога Макрона с Путиным

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Сто дней “эпохи Зеленского” показали его опасность для России

Он способен консолидировать украинское общество как отдельное от России и осознающее себя противостоящим России

Вместе с июлем истекли сто дней с момента победы на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского, что стало ясно еще в день их проведения. Результат, который вполне ожидался еще в марте, стал все-таки неожиданным. Впервые во главе страны стал человек, вытащенный из мира шоу-бизнеса и не имеющий никакого политического опыта. В чем опасность Зеленского для России?

Почти весь первый месяц после его победы на Украине тянулась история с инаугурацией. Она интересна не сама по себе, а поскольку в ней проявилось одно довольно сильное качество Зеленского – уметь молчать и говорить только тогда, когда это сыграет в его пользу. Пока он действует именно в этом ключе. Непопулярные темы Зеленский обходит стороной, перепоручая их другим, а говорит в большей степени о том, что может понравиться избирателям. Например, о борьбе с коррупцией. Перед выборами в Раду, которые успели пройти уже через два месяца после инаугурации, Зеленский под камеру несколько раз отчитывал чиновников, которые, по его словам, ни в чем не разбираются и подлежат замене. Также он заявлял о бандитах во власти. Людям такое не может не нравиться.

Он часто говорит о борьбе с коррупцией, об электронных услугах («государство в смартфоне»), о снятии депутатской неприкосновенности, т.е. поднимает заведомо выгодные для себя темы, которые в народе поддерживают. Возможно, это просто склонность к популизму (время покажет), но это может быть и сильной стороной Зеленского, которую в России недооценивают. Как актер, чувствующий, когда и как нужно играть, он способен сохранить свой рейтинг и дальше (пока он держится высоким), а значит, в какой-то степени легитимизировать антироссийскую политику страны. С одной стороны, его рейтинг обусловлен массовым неприятием политики предыдущей власти, но с другой – своими умелыми действиями он может превратить его в свой собственный рейтинг. И в этом, пожалуй, для России содержится наибольшая опасность – что Зеленский консолидирует украинское общество как отдельное от России и осознающее себя противостоящим России. В том числе даже среди русских.

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что скоро рейтинг Зеленского начнет падать.

«Невероятно высокий уровень доверия долго не может держаться. И фактически президент пока почти не сделал ничего такого, что могло бы поставить под сомнение этот высокий уровень доверия. Но как только начнет действовать правительство, а ответственность все равно будет на президенте, учитывая, что вся полнота власти у команды Зеленского, то его рейтинг начнет падать. Я полагаю, что у него есть полгода, после которых его рейтинг будет существенно ниже. Допускаю, что вдвое», – сказал Погребинский в эфире канала NewsOne.

Политолог Геворг Мирзаян отмечает, что времени у Зеленского нет.

«У него, на самом деле, меньше года. Если он не хочет судьбу [премьера Армении Никола] Пашиняна, он должен здесь и сейчас доказывать, оправдывать те надежды, которые на него возлагаются, причем как во внутренней политике в плане реформ, так и во внешней, потому что реформы Украины неотделимы от проведения нормальной внешней политики, прежде всего в отношении России», – заявил Мирзаян в эфире канала «Россия-1».

Но что значит должен? Это видение из России. Украина же управляется США, и в этом отношении Зеленский несамостоятельная фигура. Он жестко связан обязательствами. Например, обещанием начать распродажу земли и всей госсобственности. Об этом он уже заявлял. Зеленский не может не понимать, что тем самым он превращает себя в абсолютную марионетку, не имеющую никакой опоры внутри страны. Это одна из интриг его будущего президентства – насколько он будет противостоять США, МВФ, Всемирному банку и другим «международным структурам» в управлении Украиной. Ведь его предшественник Петр Порошенко полностью шел в фарватере внешней политики США, но внутри страны пытался хозяйничать по принципу «Украину должны грабить украинцы», т.е. он сам. Сможет ли так Зеленский? И не потому ли его поставили президентом, не имеющего практически никакой собственности?

Намекая на более жесткое отношение России в случае продолжения Зеленским антироссийского курса, отчасти упускается из виду тот факт, что на Украине сменилась тактика, но не сама антироссийская стратегия. Ее сомнению никто не подвергает. Так, Зеленский уже анонсировал запуск русскоязычного телеканала для антироссийской пропаганды, в том числе и в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «безумием». Но это не безумие, а просчитанный ход – мы вас будем идеологически обрабатывать на русском же языке. На его запуск нужно несколько миллиардов долларов, но деньги дадут США. И антироссийская пропаганда будет вестись под картинку о соблюдении прав русских Украины.

Первый президент Украины Леонид Кравчук похвалил Зеленского за идею такого канала.

«Половина людей общаются на русском языке. Ну, это откровенно. Такой канал нам нужен, я поддерживаю эту идею. Рассчитан он будет на конкретных людей с конкретным языком», – сказал Кравчук.

Перечислять все антироссийские инициативы Зеленского или его окружения не имеет смысла. Опасность в том, что ему могут создать имидж победителя коррупции и тем самым оправдать все остальные действия. А антикоррупционная тема является одной из ключевых в риторике Зеленского.

Историк Андрей Фурсов высказал мнение, что задача-максимум, которую поставили Зеленскому, – это показать всем постсоветским странам, «как выкорчевываются олигархи». Естественно, «раскулачивать» их будет не Зеленский, но лавры припишут ему. И подадут сигнал другим странам, что нужно свергать власть и ставить молодых американских марионеток, смело рвущих связи с «отсталой Россией».

Украинский политолог Вадим Карасев назвал победу Зеленского победой русскоязычных регионов Украины в облегченном варианте. Но русскоязычность, по его словам, не означает пророссийскость. Это и пытается закрепить Зеленский, который часто переходит на русский язык, но от этого не прекращает быть антироссийским. Вместе с ним такими же могут стать и огромное число жителей Украины.

Во внутренней политике у Зеленского будет то, чего не было ни у одного президента, – полностью подконтрольного парламента и правительства. При этом его много критикуют. Однако его тактика – несильно навязывать свою позицию по важным вопросам (или вообще не высказывать) людям нравится. Это составляет приятный контраст с Порошенко, который был слишком навязчивым. Зеленский более пуст, и каждый вкладывает в него то, что хочет, живя в этой иллюзии.

В начале июля львовский журналист Руслан Коцаба прогнозировал, что рейтинг Зеленского к концу года рухнет до 15-20%.

«Причина банальна: новый президент неспособен реализовать все главные требования своего электората: мир в Донбассе, тарифы», – сказал он.

Реализовать-то он их действительно не сможет, но он ставился президентом не для этого. Если его рейтинг сохранится на столь же высоком уровне, как сейчас, то можно будет говорить о появлении новой политической западной технологии не только привода к власти случайных людей, но и удержания их при одобрении электората. Эту опасность эпохи политики как шоу ни в коем случае нельзя недооценивать.

Евгений Чернышёв

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Новая «Украина не Россия» Зеленского гораздо опаснее пещерного национализма Порошенко (ВИДЕО)

Новый киевский режим Владимира Зеленского по очевидным причинам не может продолжать курс Петра Порошенко. Тупиковость национализма галицкого разлива уже очевидна не только украинским кукловодам за океаном, но и местным патриотам. Им нужно искать новую идеологию. И она, очень похоже, уже найдена. Никто больше не будет строить «Великую Украину», теперь все внимание будет обращено на личный успех простого украинца, который тот сможет получить, работая на Западе. А потом все это будет транслироваться на Россию (уже транслируется). Это сегодня выглядит смешным. Точно таким же смешным, как и первые передачи «Радио Свободы» на СССР. Но именно они в т. ч. и развалили Союз. А потому я не разделяю оптимизма Марии Захаровой по этому поводу. Обо всем этом в очередном видеообзоре «Мир Сегодня с Юрием Подолякой» (выпуск № 74 от 31.07.19) Читайте также: Зеленский сделал шокирующее предложение чиновнику в Черкассах (ВИДЕО)

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Приватизация по-хохляцки: украинские власти готовы продать страну по частям

Алексей Гончарук, исполняющий обязанности заместителя главы президентского офиса заявил, что новая администрация Украины активно сотрудничает с Всемирным банком. Что это значит для простых граждан? Скорую приватизацию и разграбление страны западными «помощниками». Зеленский и его сторонники всерьез рассматривают возможность приватизации естественных монополий страны. Под влиянием богатых западных инвесторов могут разом оказаться почта, железные дороги, разработка полезных ископаемых и даже продажа земли. Очевидно, почему власти Незалежной паникуют и стараются продать все, что плохо прикручено. В 2019 году страна вышла на максимальный уровень выплат европейским кредиторам. Погашение внешних кредитов съедает более четверти госбюджета — $15,8 млрд. Источников для получения денег у Украины традиционно нет. Остается только продавать что-нибудь «ненужное». Повышать налоги и цену газа для партии Зеленского было бы равно политическому самоубийству. Кроме того, называющие себя либертарианцами сторонники Зеленского активно кричат о том, что страна не должна ничем владеть. Громко кричать в этом случае для них экономически выгодно. Нельзя сказать, что сейчас на Украине государственные монополии не контролируются частными лицами. В коррумпированной системе все средства заработка уже давно были прибраны к рукам. Нефтью по факту заведовал Игорь Коломойский. Железная дорога находилась под влиянием компаний Рината Ахметова и Виктора Пинчука. Землей заведовали «аграрные короли» Юрий Косюк и Андрей Веревский. Их интересы определенно будут задеты, поэтому при переделе власти обстановка в стране может стать еще более напряженной. Но администрацию президента это мало волнует. Основная задача сейчас — добиться краткосрочного экономического эффекта. О долгосрочной перспективе никто в Киеве не задумывается. Если до жителей Украины дойдет, что их страну собираются продать по кусочкам — неизбежно начнутся забастовки и марши протеста. Посмотрим, под каким соусом приватизацию преподнесет правительство «смотрящей на Запад» страны. Читайте также: «Скучно не будет»: Глава Офиса президента Украины подал в отставку (ДОКУМЕНТ) Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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«Призрак злого ополченца»: получат ли права «нормальные» украинцы при новой власти

Военный корреспондент Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань поделился мнением о перспективах, открывающихся для украинского обывателя при новой власти. «В комментах к моим постам со стёбом мне напомнили, что на Украине сменилась власть, и теперь многое изменится в лучшую сторону. Я почитал, оказывается многие в это верят. Включая и изменения в вопросе языковых прав и некоторый спад национального угара. И я немного задумался. Для начала хочу отметить, что я не верю в какое-то значительное улучшение. Просто потому, что никуда же не делись те, кто создал сегодняшнюю ситуацию. И я не только о политиках. Никуда не делись поколения людей, делавших карьеру на украинизации, и ничего больше не умеющие, и уметь не желающие. Никуда же не разбежался персонал агентства по ТВ, порождавший все эти квоты и рекомендации. Люди там делали карьеру десятилетиями, и они будут сидеть на своих местах. Ну, порекомендуют они снизить квоту на 5% и по команде президента решат не замечать канал для русскоязычной пропаганды, напишут какую-нибудь бумажку, что он не в их ведении. Никуда не исчезли кузницы кадров, ковавшие Nazi-ональную науку и новую историю. Все они на своих местах. И, конечно, никуда не делись организации от «пласта» до нацкорпуса. Так что всё будет продолжаться. Да и в новую власть я не сильно верю. Но предположим, на секунду, что-то сдвинется в лучшую сторону. Но это же не достижение приличного диванного бюргера и голосования. Надо абсолютно чётко понимать, что борьбы за гражданские права на Украине нет. И тем более за права русскоязычных. И единственная причина, по которой майданный угар может смениться некоторыми послаблениями это «усталость от войны» (тм). Т. е. права, которые, возможно, получат «нормальные» украинцы не результат их работы. И тем более не результат верной службы «русскоязычных патриотов» naziональной державе. Ни то, ни другое, ни даже европейские ценности 5 лет никаких результатов не давали, да и дать не могли. Как, любимый мною, пример негров, служивших в армии Конфедерации. Всё это прямое следствие того, что в Донецке боролись за свои права. И глядя на русских на Украине, уставшая и несколько обломавшая зубы nazi-я, решила немного задобрить возможного внутреннего врага. Проще говоря, права получает не верный русскоязычный бюргер, а призрак злого ополченца, маячащий у него за спиной. Вот какая-то такая мораль». Читайте также: ВАЖНО: Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17

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Глава администрации Зеленского подал в отставку

Глава администрации Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.Причина оказалась тривиальной. США предупредили, что встреча Зеленского с Трампом невозможна, пока Богдан, близко связанный с Коломойским, занимает свой пост.Кроме того, Кличко (увольнения которого с поста мэра Киева настаивала администрация Зеленского) на днях ездил в США и встречался с Джулиани.Так сказать практическим путем было установлено, кого имел ввиду адвокат Трампа Рудольф Джулиани, когда заявлял, что в окружении Зеленского есть враги президента США.Один враг Трампа, таким образом, был устранен. Для Коломойского это плохой сигнал – по всей видимости договориться с республиканцами не получилось. Скорее всего, это плохой сигнал и для Байдена, так как люди Трампа деятельно показывают, что обладают серьезным влиянием на администрацию Зеленского, которая готова плясать под их дудку. А если можно вот так просто в режиме "телефонного права" устранить одного из самых высокопоставленных чиновников, то вопрос получения необходимых документов и полного содействия по делу "Бурисмы" и делишек сына Байдена не составит серьезной проблемы.Сама же история с увольнением Богдана "по собственному желанию" в очередной раз демонстрирует полностью вассальный характер украинской "власти", которую Вашингтон, при необходимости, корректирует по своему желанию.PS. Коломойский наносит ответный удар – в администрации Зеленского заявили https://www.unian.net/politics/10638120-v-ofise-prezidenta-nazvali-chepuhoy-informaciyu-ob-otstavke-bogdana.html , что заявление об отставке Богдана "Чепуха!" и он не уходит, хотя Богдан уже написал заявление об уходе. По всей видимости идет попытка срочно отыграть ситуацию, надавив на Зеленского и вынудив его оставить Богдана. Стоит помнить, что у Коломойского есть свои рычаги влияния на Зеленского, включая контроль над частью будущего парламентского большинства, без которого Зеленский не сможет проводить какие-либо серьезные инициативы через парламент.

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Госбюро расследований допросило Кличко

Государственное бюро расследований (ГБР) 31 июля допросило Киевского городского голову Виталия Кличко. Об этом сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова. «Был допрошен в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве», — сказала она. По ее словам, Кличко допросили в качестве свидетеля. Никакого подозрения по делу пока не объявлено. Читайте также: МВФ подготовил опись Украины: Зеленский завершит дело Порошенко

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