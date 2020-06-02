Je suis maraudeur

Поводом для данного поста стал рассказ одного нашего мальчика уехавшего в «страну розовых пони», в Нью-Йорке и рассказывавшего о нем прекрасные сказки, с удивительными картинками. Однако события одной ночи перевернули его представления о бытие.

Судная ночь в Нью-Йорке.

Вернулся домой только в 5 утра. Всю ночь наблюдал, как люди грабят город и как нью-йоркская полиция с этим ничего не делает. Началось все с очередных протестных манифестаций в Бруклине и Манхэттене, а вылилось в массовые грабежи и вандализм. Модного района Сохо с нами больше нет. Он был разграблен полностью и там происходил такой беспредел, что сам факт нахождения на улице с камерой становился опасным для здоровья.

Началось все с битья витрин по Бродвею, но народ быстро понял, что никакой ответной реакции нет и можно грабить. Фактически власти города и штата расписались сегодня в своем бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерам, чтобы те спустили пар и успокоились. Власти соседней Филадельфии сразу же после первых беспорядков закрыли город на комендантский час, но мы не такие. У нашего мэра и губернатора свой подход. В итоге народ съехался грабить магазины со всех окрестных штатов. Была куча машин из Нью-Джерси, Пенсильвании и даже из Мэйна добрались. Впервые увидел грабителей на дорогих тачках. Люди подъезжали на Мерседесах за 100 штук и совершенно спокойно шли брать одежду залезая внутрь через разбитые витрины и набивая товаром салон и багажник. Владельцы некоторых магазинов спешно пытались заколачивать окна, но боюсь, что это не сильно помогло. Разгоряченная успехом толпа отдирала фанеру, била стекла и спокойно лезла внутрь. Единственный магазин который нанял крепких охранников это Найк. Даже интересно, помогло им это или нет.

Грабители перемещались малыми группами на скейтах, великах и скутерах. Когда на место приезжала полиция (а приезжала она далеко не всегда), то их след уже простывал. Они сваливали на другую улицу и начинали грабить там. У части из них явно была какая-то координация, потому что на самые лакомые с их точки зрения магазины народ специально сбегался из других кварталов. Часть торговых точек разграбили ради товара, особенно были популярны кроссовки и прочий модный у черных шмот. Часть просто из “справедливости”. Даже то, что им было не нужно, все равно били, ломали и крушили: арт-галлереи, косметику, кафе, товары для животных и все остальное, что попадалось на пути. Все поверхности расписаны надписями BLM, Fuck the police, Fuck 12 и даже Kill cops. Народ подходил к магазину, зависал на минуту, потом громко говорил в слух “да эта компания расисты” и уже с чистой совестью лез внутрь.

Все улицы завалены вешалками, коробками и прочей упаковкой. У магазина Leica валяются пустые коробки от их космически дорогой фототехники. Те, кто туда вломились возможно даже и не знали, что это такое и сколько стоит. Грабители ходят набивая награбленное в мешки и совершенно никого не боятся. Где-то валяется одежда, которая не подошла, но ее быстро подбирают другие прохожие. Полицейские никого не трогают и, как бы, вообще людей с ворованным не замечают, несмотря на очевидность происхождения и бирки с ценниками. Кое-где выставили патрули, но копы стараются не ходить по одиночке и перемещаются лишь большими группами. Им дана команда никого не трогать и хватать только тех, кто нападает на полицию и против кого есть неоспоримые доказательства. Периодически слышны взрывы бензобаков подожженых машин. Эвакуаторы вывозят развандаленную полицейскую технику в промышленных объемах. Вчера уничтожили около 60 машин. Сегодня, думаю, еще больше.

Если вчера у меня был сплошной адреналин, то сегодня к нему добавился настоящий страх. Я даже не снимал особенно, потому что стало понятно, что это небезопасно и начинаешь бояться всех. И тех, кто грабит, и тех, кто должен тебя защищать. Многие копы сами на грани и даже не слышат, что ты им говоришь. Я в какой-то момент просто пытался подойти к своей машине, но чуть не получил дубинкой. Черные идущие по улице с награбленным и выкрикивающие лозунги про справедливость начинают на тебя бросаться просто потому что ты белый. А еще им, как вы понимаете, очень не нравится попадать в кадр. Даже не смотря на очень удобные в нынешней ситуации и очень рекомендованные к ношению маски. Народ с полными мешками награбленного говорит друг-дружке “stay safe”, что в нынешних условиях невероятно мило. Трогательная такая забота о ближнем.

Полиция только под утро взяла ситуацию в Сохо под хоть какой-то контроль. Туда нагнали сотни полицейских, перекрыли все окрестные улицы а грабителям (в новостях их продолжают называть протестующими) оставили несколько коридоров для выхода. Думаю, что с наступлением рассвета все окончательно закончилось и “справедливость”, наконец, восторжествовала.

Все полицейские участки превращены в крепости, а улицы вокруг перегорожены. Лучше всего самая дорогая в мире полиция смогла защитить себя саму, но не город.

Баба на Мерсе пыталась уйти от копов, пролетела мимо меня, врезалась в следующую машину, но тут же была арестована. Копы подошли к следующей машине с закрытым картонкой номером, открыли багажник, а он забит шмотьем. Арестовали и этих.

samsebeskazal



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Кому стал интересен персонаж, могут пройти на его сайт или ютуб-канал и полюбоваться предыдущими сюжетами о красотах Нью-Йорка.

Схожим образом дело обстоит не только в Нью-Йорке, но и на другом побережье США — Лос-Анджелесе. Мародеры съезжаются в самый престижный район города, чтобы пограбить, повода приехать туда, возможно им больше не представится.

Трамп задействовал Национальную гвардию округа Колумбия по полной, так как это субъект США федерального подчинения. Представитель Национальной гвардии округа Колумбия рассказал, что” сотни » национальных гвардейцев от солдат до летчиков будут задействованы в режиме 24/7.

Трам по видеоконференции, в ситуационном зале Белого дома, отчитывал губернаторов, которые не справлялись с беспорядками. Они добиваются своего лишь потому, что вы слабы, и большинство из вас слабы». “Вы должны арестовывать людей, вы должны выслеживать людей, вы должны посадить их в тюрьму на 10 лет, и вы никогда не увидите такого снова”. “Вы знаете, когда другие страны смотрят это, они смотрят это, на следующий день, » Вау, они действительно являются легкой добычей”. Трамп также рассказал, что он видел кадры людей, подъезжающих в хороших автомобилях и грабящих магазины. “Они все под камерой, они умные ребята, а это исходит от радикальных левых, вы это знаете, все это знают, это мародеры, и это также люди, которые считают, что они могут получить бесплатный товар, забегая в магазины и убегая с телевизорами”, — сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила в понедельник, что президент рассматривает возможность применения закона о восстании, чтобы направить федеральные войска на улицы крупных городов. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиции Джеймс на это ответила: «Президент Трамп не является диктатором, и он не имеет права в одностороннем порядке развертывать американские вооруженные силы на территории американских штатов. Мы будем защищать право на мирный протест и без колебаний пойдем в суд, чтобы защитить наши конституционные права в течение этого времени и в будущем.»

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио (Демократ) отреагировал на арест своей дочери Кьяры в ходе акции протеста: “Я знал о некоторых ее взглядах, я знал, что она верит в мирный протест, я знал, что она делала это несколько ночей назад, но в мирной манере”, — продолжил мэр. “Я глубоко люблю свою дочь, я чту ее, и она хороший человек, она только хочет делать добро в мире, она хочет видеть лучший и более мирный город. Она считает, что нужны большие перемены. Я горжусь ею, что она так заботится, и она была готова пойти туда и сделать что-то с этим”, — добавил он.

Официальный твиттер — аккаунт ячейки Демократического комитета в Вирджинии отписал: «Когда президент Обама включил слова о беспорядках в Stonewall в свою вторую инаугурацию, он не принял это решение легко. Беспорядки являются неотъемлемой частью движения этой страны к прогрессу.» Беспорядки в Stonewall произошли 1969 года считаются решающим событием в возникновении движения «За права геев». Однако даже The Wall Street Journal в прошлом году, отмечало, что тогда насилие и беспорядки затмили это ненасильственное движение. Твит был поспешно удалён, но скриншот остался.

Демократические СМИ все эти беспорядки называют мирным, обоснованным протестом. По моему мнению, получается просто почти по шаблону: «Je suis maraudeurs» — «Сегодня мы все мародеры» . При этом никаких политических решений проблемы дискриминации не предлагается. Однако всё громче звучат призывы о выплате репараций чёрным за вековое унижение белыми. Если вы считаете, что это выглядит абсурдным, то приведу пример, того что находится в головах американских-левых и что действительно абсурдно.

Республиканцы отмечают, что основные беспорядки происходят в штатах под руководством Демократов — Миннесота, Иллинойс, Калифорния и Мичиган. Как аргумент заинтересованности в хаосе, приводятся банальное решение Республиканских штатов, где въезды в центральные города были просто перекрыты. Демократы с остатком мозга обеспокоены ситуацией. В интернете разошлось видео, где женщина в Санта-Монике кричит мародёрам : «Это приведет к тому, что Трамп будет переизбран. Пожалуйста, остановитесь. Подумай сначала. Не заставляйте Трампа переизбираться из-за вашего поведения».

Конечно есть версия, что полиция не задерживает мародеров для того, чтобы не усугублять напряжение, а весь товар в бутиках застрахован и скоро народ выпустит пар, затем грабителей будут задерживать по одному, исходя из записей видеокамер. Как по мне, этот вариант сомнителен, так как почти на всех маски, а бездействие полиции провоцирует новые факты мародёрства. Кроме того, в некоторых случаях грабеж перерастает в разбой, когда хозяева магазинов пытаются защитить своё добро.

Не у всех есть возможность пригласить для охраны заведения вооруженных Реднеков.

GORA

Источник: http://voicesevas.ru/news/52178-je-suis-maraudeur.html