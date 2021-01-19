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Победа Тихановской

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Такие вот теперь победы у белорусской оппозиции.
Других побед, как и другой оппозиции в Белоруссии у меня для вас нет

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6485665.html
Метки: белоруссия, лукашенко, спорт, тихановская
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6667 4635
    чужой два часа назад

      Организатор ненависти ко всему русскому пока на посту.
      Внушение народу ненависти к России и русским дало сбой.
      Необходимо только сотрудничество предприятий с предприятиями России.
      Информационное поле лжи не даст благо.
      С КРЕЩЕНИЕМ всех братья православные.

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