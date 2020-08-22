За «неправильный» вопрос Тихановской жёстко задержан гражданин Литвы (ФОТО, ВИДЕО)

Литовский информационный портал bb.lv стал свидетелем того, как житель Вильнюса Александр Субботин был жестко задержан полицией после оглашения результатов опроса газеты «Лиетувос Ритас», согласно которому президента Александра Лукашенко поддерживает 87% литовских граждан, а кандидатуру Тихановской — 13%.

Субботин задал Тихановской неудобный вопрос и… оказался жёстко задержан полицией.

Журналисты портала описывают пресс-конференцию Тихановской в Литве после ее экстренного отъезда из Минска в Вильнюс как крайне скудную и даже скучную.

Международный пул из более чем 50 журналистов, включая представителя bb.lv, хотел задать бы вопросов на порядки больше, чем прозвучало ответов госпожи Тихановской, повторявшей как заведённая, что в политике она оказалась совершенно случайно.

Почему-то здание гостиницы «Мариотт» в Вильнюсе, где проходил медиа-брифинг, охранялось несколькими экипажами вооруженной полиции. То ли ждали лазутчиков из Белоруссии, то ли так представляют себе свободу слова.

Присутствовавшие на брифинге журналисты констатируют, что Тихановская боялась задаваемых вопросов.

«Наша цель, цель протестов, показать, что мы не хотим жить в страхе и во лжи. Мы, белорусы, мирные люди, но не надо держать нас за нерешительный народ. Беларусь проснулась!» — заявила она, неожиданно напомнив о героизме мирного населения и солдат Белорусской ССР в годы Второй Мировой войны, призвав «вспомним о великой победе наших дедов и прадедов».

К сожалению, пресс-конференция оставила ощущение недоговоренности, незаконченности: на многие важные вопросы она не нашла ответов или назвала сами вопросы преждевременными.

В конце пресс-конференции, очевидно, «по недосмотру организаторов» слово взял житель Вильнюса Александр Субботин. В присутствии Тихановской, пытаясь задать свой вопрос, он успел прокричать, что согласно опросу газеты «Лиетувос Ритас» президента Александра Лукашенко поддерживает 87% литовских граждан, а её кандидатуру — 13%.

Часть присутствующих журналистов в ответ начала громко кричать: «Провокатор!». В результате гражданин был оперативно задержан бдительной полицией Литвы и посажен в поджидавший на улице автомобиль-автозак.

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