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Национальная Гвардия в Капитолии

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Вот так теперь выглядит "цитадель свободы" – спящие вповалку солдаты национальной гвардии в Капитолии.
Перед инаугурацией Байдена, части развернутых в Вашингтоне военных выдадут боевые патроны.













Как в лучших странах третьего мира после государственного переворота.

PS. Прочее.

1. Трампу заблокировали возможность размещать ролики на Ютуб на 7 дней, а также отрубили возможность комментирования.
2. В Палате Представителей началось рассмотрение импичмента Трампу. Ранее, Пенс отказался применять 25-ю поправку.
3. Twitter осудил Уганду за цензуру в интернете. Торжество постиронии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6472653.html
Метки: вашингтон, США, фотографии, юмор
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