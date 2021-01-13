Национальная Гвардия в Капитолии
Вот так теперь выглядит "цитадель свободы" – спящие вповалку солдаты национальной гвардии в Капитолии.
Перед инаугурацией Байдена, части развернутых в Вашингтоне военных выдадут боевые патроны.
Как в лучших странах третьего мира после государственного переворота.
PS. Прочее.
1. Трампу заблокировали возможность размещать ролики на Ютуб на 7 дней, а также отрубили возможность комментирования.
2. В Палате Представителей началось рассмотрение импичмента Трампу. Ранее, Пенс отказался применять 25-ю поправку.
3. Twitter осудил Уганду за цензуру в интернете. Торжество постиронии.
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Все по норам….
Америке плановый переворот пришлось делать дома
Еще такого прихода к власти не было -20 тысяч бойцов прибыли в Капитолий для охраны ?? https://www.youtube.com/watch?v=2xnXO2Tj-90&feature=emb_title..нижняя палата проголосовала за импичмент за неделю до инаугурации ,официально признавшего победу соперника,Трампа.СЮР и кто тут еще требует,требует от ВВП демократии -посмотрите на голый фашизм.
https://www.youtube.com/watch?v=nq-puCH83vA&feature=emb_title