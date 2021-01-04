Главная » Невероятное в мире

А ты и дальше считай, что нищета – в России

258 10
001.jpg

В индийском Мумбаи с агломерацией проживает почти 29 млн. человек.

Плотность населения составляет 21 665 чел./км² (по плотности город занимает второе место в мире после Манилы. В Мумбаи есть знаменитый район трущоб Дхарави, где на площади в 2,5 квадратных километра живут около 1 миллиона человек. Дхарави — самое густонасёленное место на планете Земля.

Средняя заработная плата здесь составляет от $1 до $2 в день.


В Дхарави 1 унитаз приходится примерно на 1450 человек.

Средняя продолжительность жизни жителя Дхарави меньше 60 лет.

В Дхарави люди сидят друг у друга буквально на головах, в обстановке полной антисанитарии. Здесь на 10 кв. метрах может проживать семья из 10 человек, а за стенкой из коробки из под холодильника, живёт другая такая же семья.












Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11113208.html
Метки: жильё, индия, экономика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Во что обходится России утечка мозгов? Цифры ошеломляют!
Что там случилось в Кремле-то в 1612-ом ?
Голод в царской России
Кто испытывал оружие Н.Теслы 11 сентября 2001 года?
Прогноз: Через 5 лет Россия «догонит» Туркмению по уровню жизни
Есть ли земля в России
Запрещённые технологии. Часть 1
Руслан Бах. Во что обходится утечка мозгов из страны?
10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18291 13209
    Владимир два часа назад

      Че хотел сказать этот пропутинский пропагандон Олежек?
      Он видимо считает ,что когда в России будут жить как трущобах Индии тогда и нужно кричать ,что у нас нищета?
      Это уже в конец охреневший ********.

      5
      5
      • 17793 13723
        ЪВладимир два часа назад

          Такое отношение…за такое нас держут.Я как-то смотрел видео о ночных клубах в Индии.”Белый человек”-это не пустой звук.Среди нищего населения Индии не может быть белых,кроме “мозговых религиозных дауншифтеров”….А нам предлагается за норму то,чего ниже уже не существует.Когда пробьем и этот порог,будет предлагаться вариант с пигмеями,а позднее и с бабуинами…Посыл будет один.Еще маленько потерпеть,”как деды в ВОВ”…Все так цинично и будет…Бесит недалекость и тупость целевой аудитории этой статьи…

          1
          1
        • 9454 8842
          KTВладимир час назад

            Обратите внимание.Живут в нищете,но тем не менее,не выглядят депрессивными,а скорее наоборот.

            • 25842 3736
              РусофилKT час назад

                Ага.
                На картинках не выглядят.
                А ты посмотри на Ю-тубе реальные сьёмки оттуда а не здешнюю ПРОПАГАНДУ

                • 9454 8842
                  KTРусофил 8 мин. назад

                    Смотрел и на ютубе,у меня брат 4 месяца путешествовал по Индии,много чего рассказывал.Индия-страна контрастов.

                • 17793 13723
                  ЪKT 49 мин. назад

                    -Накуривать меня,накуривать,накуривать
                    -Тебе не поможет и мне не поможет,внатуре б..ть
                    -Не трать свое время,здесь недостаточно хмурого
                    -Да что ж это за дуры,
                    -Что ж за культурный уровень,б..ть…
                    -Вообщем стройные и без горба,
                    -Но как заеб..ли люди без лба
                    -Руки,ноги,пальцы,губа,но это-финиш…
                    -Люди без лба…

              • 50 22
                виктор два часа назад

                  это еще ерунда , вот в муравейнике плотности и замечу ни одного унитаза. неее мы живем.

                  1
                  1
                • 9986 9152
                  Stelm 44 мин. назад

                    Бля,не знаю. Наверное буду не угоден некоторым комментаторам… Сам живу в Питере. Два месяца назад взял себе бюджетный “солярис”,частично в кредит. По дорогам у нас ездят Ку 7,Ягуары,мазды седьмые,мерсы навороченные… Это значит доход населения падает? Хорошо падает,однако. Но и лады гранты есть. Есть и много.Щас сминусуют не согласные. Минусуйте,господа,у вас при СССР наверное были “чайки” и “волги” как минимум? “Жигули 01″ тогда считалась роскошью,не все могли это себе позволить,ездил народ на 412 москвичах,а то и на 401х… А сейчас…. Ну да ладно. Вы,вечно недовольные чего хотите? Какая квартира вас устроит? Какая машина? Даешь каждому по его желанию! А что,слабо? Что гуманоиду приснится во сне,то и даешь! Ау,Путин! Дай! Только для этого нужно всего немного,-работать и зарабатывать на это. На то,что ты хочешь. И тогда для недовольных все встанет на свои места. Разве нет?

                    1
                    1
                    • 9454 8842
                      KTStelm только что

                        А чё Путин,чё то раздаёт кому-то,что-то?(вексельберги и другие фридманы не в счёт)Я,что-то пропустил?)))
                        А бюджетный “солярис”,это что?

                    • 2173 1937
                      Александр три минуты назад

                        Смысл статьи не понял. Удивительная страна. Главное, что хочу отметить – разнообразная: десятки, сотни религий, народов. В Мумбаи я не ездил, был в Дели, Агре, Кхаджурахо (храмовый комплекс Шивы, иначе говорят – Кама-сутры), ну, и на Гоа. В Дели есть и трущёбы, и суперсовременное метро. В провинциальной глуши посреди хибарок может находиться дворец магараджи размером 150х150х30м (больше резиденции Лукашенко в Минске). Сикхи ростом 2м и какие-то пигмеи 1,2м (с каблуками).
                        Но все индусы ездят на своих машинах фирмы “Тата” (очень надёжные) и видно, как у зарождается дух великодержавного шовинизма. И, как мне показалось, индусы весьма умны.
                        Лет через 20-30, если не прилетят чёрные лебеди, про Индию будут говорить как о новом Китае.

                      Оставить комментарий

                      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

                      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
                      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

                      (Обязательно)

                      Быстрый переход:

                      Информация о сайте

                      Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
                      Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

                      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

                      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru