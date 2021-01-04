А ты и дальше считай, что нищета – в России
В индийском Мумбаи с агломерацией проживает почти 29 млн. человек.
Плотность населения составляет 21 665 чел./км² (по плотности город занимает второе место в мире после Манилы. В Мумбаи есть знаменитый район трущоб Дхарави, где на площади в 2,5 квадратных километра живут около 1 миллиона человек. Дхарави — самое густонасёленное место на планете Земля.
Средняя заработная плата здесь составляет от $1 до $2 в день.
В Дхарави 1 унитаз приходится примерно на 1450 человек.
Средняя продолжительность жизни жителя Дхарави меньше 60 лет.
В Дхарави люди сидят друг у друга буквально на головах, в обстановке полной антисанитарии. Здесь на 10 кв. метрах может проживать семья из 10 человек, а за стенкой из коробки из под холодильника, живёт другая такая же семья.
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Че хотел сказать этот пропутинский пропагандон Олежек?
Он видимо считает ,что когда в России будут жить как трущобах Индии тогда и нужно кричать ,что у нас нищета?
Это уже в конец охреневший ********.
Такое отношение…за такое нас держут.Я как-то смотрел видео о ночных клубах в Индии.”Белый человек”-это не пустой звук.Среди нищего населения Индии не может быть белых,кроме “мозговых религиозных дауншифтеров”….А нам предлагается за норму то,чего ниже уже не существует.Когда пробьем и этот порог,будет предлагаться вариант с пигмеями,а позднее и с бабуинами…Посыл будет один.Еще маленько потерпеть,”как деды в ВОВ”…Все так цинично и будет…Бесит недалекость и тупость целевой аудитории этой статьи…
Обратите внимание.Живут в нищете,но тем не менее,не выглядят депрессивными,а скорее наоборот.
Ага.
На картинках не выглядят.
А ты посмотри на Ю-тубе реальные сьёмки оттуда а не здешнюю ПРОПАГАНДУ
Смотрел и на ютубе,у меня брат 4 месяца путешествовал по Индии,много чего рассказывал.Индия-страна контрастов.
-Накуривать меня,накуривать,накуривать
-Тебе не поможет и мне не поможет,внатуре б..ть
-Не трать свое время,здесь недостаточно хмурого
-Да что ж это за дуры,
-Что ж за культурный уровень,б..ть…
-Вообщем стройные и без горба,
-Но как заеб..ли люди без лба
-Руки,ноги,пальцы,губа,но это-финиш…
-Люди без лба…
это еще ерунда , вот в муравейнике плотности и замечу ни одного унитаза. неее мы живем.
Бля,не знаю. Наверное буду не угоден некоторым комментаторам… Сам живу в Питере. Два месяца назад взял себе бюджетный “солярис”,частично в кредит. По дорогам у нас ездят Ку 7,Ягуары,мазды седьмые,мерсы навороченные… Это значит доход населения падает? Хорошо падает,однако. Но и лады гранты есть. Есть и много.Щас сминусуют не согласные. Минусуйте,господа,у вас при СССР наверное были “чайки” и “волги” как минимум? “Жигули 01″ тогда считалась роскошью,не все могли это себе позволить,ездил народ на 412 москвичах,а то и на 401х… А сейчас…. Ну да ладно. Вы,вечно недовольные чего хотите? Какая квартира вас устроит? Какая машина? Даешь каждому по его желанию! А что,слабо? Что гуманоиду приснится во сне,то и даешь! Ау,Путин! Дай! Только для этого нужно всего немного,-работать и зарабатывать на это. На то,что ты хочешь. И тогда для недовольных все встанет на свои места. Разве нет?
А чё Путин,чё то раздаёт кому-то,что-то?(вексельберги и другие фридманы не в счёт)Я,что-то пропустил?)))
А бюджетный “солярис”,это что?
Смысл статьи не понял. Удивительная страна. Главное, что хочу отметить – разнообразная: десятки, сотни религий, народов. В Мумбаи я не ездил, был в Дели, Агре, Кхаджурахо (храмовый комплекс Шивы, иначе говорят – Кама-сутры), ну, и на Гоа. В Дели есть и трущёбы, и суперсовременное метро. В провинциальной глуши посреди хибарок может находиться дворец магараджи размером 150х150х30м (больше резиденции Лукашенко в Минске). Сикхи ростом 2м и какие-то пигмеи 1,2м (с каблуками).
Но все индусы ездят на своих машинах фирмы “Тата” (очень надёжные) и видно, как у зарождается дух великодержавного шовинизма. И, как мне показалось, индусы весьма умны.
Лет через 20-30, если не прилетят чёрные лебеди, про Индию будут говорить как о новом Китае.