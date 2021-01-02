Подводя итоги уходящего года, влиятельная американская газета «Уолл-стрит джорнэл» пишет, что событий было немало, но если вспомнить, как начинался год, можно сказать только одно: Россия справилась, а Владимир Путин укрепил свои позиции. Путин, отмечает издание, вступает в Новый год таким же сильным, как и всегда.

Повторив все-таки затем целый ряд набивших оскомину русофобских клише о якобы «агрессивной» политике Кремля и о том, будто бы Кремль «пытается задушить политическое инакомыслие», «Уолл-стрит джорнэл», тем не менее, вынуждена признать целый ряд несомненных внешнеполитических успехов президента России. «На мировой арене в этом году, — отмечает газета, — Владимир Путин протянул политический спасательный круг находившемуся на грани краха президенту Белоруссии Александру Лукашенко, против которого после нечестных выборов девятого августа начались протесты с требованием его отставки. Российский лидер пообещал оказать белорусскому коллеге военную и финансовую поддержку».

«Кроме того, Владимир Путин выступил посредником при заключении ноябрьского мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном по спорной территории Нагорного Карабаха. Соглашение укрепляет статус Кремля как влиятельной силы в регионе и дает ему рычаги влияния на обе страны. У России уже была военная база в Армении, с которой она также поддерживает экономические связи, но в соответствии с этим мирным соглашением российские войска впервые будут размещены в Азербайджане», — указывает издание.

Оно признает и важное значение создания нашей страной вакцины против коронавируса. «Россия, — пишет газета, — заключила сделки по продаже другим странам своей вакцины против коронавируса «Спутник V», благодаря чему, по мнению аналитиков, Москва сможет использовать мягкую силу в отношении стран-покупателей, особенно в Южной Америке и на Ближнем Востоке».

При этом «Уолл-стрит джорнэл» считает, что даже враждебность по отношению к Западу, которую по ее мнению, испытывает Россия, может пойти Путину на пользу внутри страны.

«По мнению прокремлевского директора московского Института политических исследований Сергея Маркова, — цитирует американская газета, — если бы Путин был плохим для России, на него бы так не нападали». «Чем больше враг свирепствует, тем дальше мы идем по пути к светлому будущему. Для Путина в этом нет ничего особенного. [Это]естественный процесс нападок на успешного российского президента».

«Президент РФ продемонстрировал свою гениальность»

Даже муссируя байки о якобы «вмешательстве» России в американские выборы, и будто бы её влиянии на приход к власти Трампа, некоторые западные газеты не могут скрыть своего восхищения тем, как действует Путин на международной арене. Так рассуждает, например, в своем комментарии Дэвид Ремник, читатель американского издания New Yorker. И этому письму журнал решил посвятить отдельный материал.

Ларри Деблингер, сотрудник издания, ознакомившись с письмом, рассказал о «гении Путина» в своей статье. Путин, считает он, вряд ли способен был предвидеть, что Дональд Трамп поведет себя таким образом. «Если Путин не родственник Григорию Распутину и не унаследовал от сумасшедшего монаха провидческих способностей, то маловероятно, что он выбрал Трампа, так как предвидел внутренние потрясения, которые тот принесет», — написал он. Но при этом, считает Деблингер, президент РФ продемонстрировал свою гениальность, ведь в результате «русского сговора» Трамп нанес Америке такой ущерб, какого никогда бы не смогла добиться Россия. И не важно, умышленно он это сделал или нет.

Прочитав этот комментарий американского журналиста, один из российских читателей поиронизировал над ним: «То ли ещё будет теперь, после того как вам Путин выбрал Байдена! ».

Газеты Чехии сегодня не устают публиковать откровенно русофобские комментарии, однако издание Kupredu do minulosti напечатало статью, где с похвалой отзывается о президенте России. «Он хороший тактик, — отмечает издание. — То есть он умеет хорошо маневрировать, а для государственного деятеля это очень важно. Когда играешь в шахматы, то не знаешь, каким будет следующий ход противника, а у Путина хорошо получается просчитывать ходы. Но в его геополитических действиях также прослеживается определенная стратегия. Не думаю, что она нацелена на покорение Европы, или что русские хотели бы на танках дойти до самого Парижа. Это чушь. Думаю, им это даже в голову не приходит, в отличие от их критиков», — подчеркивает автор статьи в Kupredu do minulosti.

«На Западе реально не знают, что делать с Путиным, — пишет в свою очередь швейцарская газета Tages Anzaiger. — Ни одна мера воздействия не привела к желаемому результату. Причем вокруг главы Кремля объединяются как местные олигархи, так и простые граждане. Даже молодежь, на которую Запад возлагал огромные надежды, идет за Путиным».

И далее: «Последние опросы показали, что более 50% молодых россиян больше не считают Россию частью Европы. Запад перестал быть для них примером для подражания. Поэтому, даже если Путин завтра подаст в отставку, то в России мало что изменится, так как новое поколение россиян уже потеряно для Запада», — делает вывод швейцарское издание.

«Путин работал для величия своей страны»

Во Франции после того, как газета «Фигаро» напечатала статью о том, что в России принят закон, обеспечивающий гарантии для бывшего президента РФ и членов его семьи, целый ряд читателей в своих комментариях на ее страницах отозвались об этом с одобрением, с похвалой оценив деятельность президента России. Хотя сама газета называет это укреплением режима личной власти, многие её читатели думают иначе. Вот некоторые из их отзывов со страниц «Фигаро»:

Syen

Путин работал для величия своей страны. Давайте посмотрим на состояние России в период его прихода к власти и сегодня. Ни один здравомыслящий человек не может подать в суд на Путина. Мое единственное желание — чтобы он воспитывал и защищал будущее поколение, которое будет управлять страной завтра.

Germaine Herrand

В отличие от западных президентов, Путин честен. Никто из наших негодяев никогда особо не волновался.

LAGARDE Didier

Путин не великий демократ, но благодаря ему Россия остается независимой страной. Франция демократична только внешне. Депутаты отказываются слушать людей, которые хотят меньше иммиграции, но народные избранники предпочитают смотреть, как умирает Франция, чем отказываться от своих привилегий. Из этих двух систем я выбираю Россию, страну, которая через несколько десятилетий будет, пожалуй, единственной по-настоящему европейской страной.

Pas choux

В России как минимум не лицемерят в отличие от Франции!

Быть рядом с Путиным

Понятно, что западные СМИ находятся сегодня под тотальным контролем олигархического капитала, а потому на их страницы редко могут прорваться голоса тех, кто не согласен с русофобским курсом Вашингтона и ЕС. По этой причине то, что думают об отношениях с Россией и о Путине простые люди, находит выражение лишь в таких комментариях, в сети или же в высказываниях отдельных журналистов, которые они делают за пределами своих стран, где такое сегодня невозможно из-за «политкорректной» цензуры. Так исландский журналист Хаукур Хаукссон в интервью газете «Взгляд» заявил, комментируя недавнюю пресс-конференцию президента России, что «все восемь миллиардов жителей планеты — в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы».

«Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», — сказал Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера — создать мировой «круглый стол».

Журналист выразил надежду, что западные «президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину». «Те жители Исландии, которые находятся вне политики, вне дипломатии и высоких чинов, уважают и любят Россию, — сказал в интервью Хаукссон. — И это несмотря на активную антироссийскую пропаганду со стороны политиков. Если что-то показывается или рассказывается о России, в этом с большой долей вероятности могут присутствовать «заказ» и «чернуха»».

Так что усиленное промывание мозгов русофобской пропагандой все-таки не привело к тотальному оболваниванию жителей Запада. Здравые голоса, несмотря ни на что, продолжают звучать из-под глыб глобальной либеральной цензуры.