Новости Украины и Новороссии 24 августа 2018

Для современного поколения западных политиков, «правозащитников» и журналистов, представляющих мейнстрим, степень интереса к судьбе того или иного заключённого определяется тем, в какой стране его посадили. В этом имела несчастье убедиться некогда прославленная, а ныне опальная Надежда Савченко.

В 2016 году Надежду Савченко называли «современной мученицей» (The Economist) и сравнивали с Жанной д’Арк (Foreign Policy). Один интернет-сайт даже взялся доказать, что у бывшей вертолётчицы ВСУ есть внешнее сходство с Орлеанской девой, используя для этого реконструкцию лица последней. Этот факт помогает понять масштабы истерии, царившей тогда в западных СМИ.

После освобождения Савченко из российской тюрьмы президент Украины Пётр Порошенко доставил её в Киев на своём личном самолёте. Сегодня, когда Савченко превратилась в заклятого врага президента, вчерашний олигарх наверняка сожалеет о своём широком жесте.

В те же дни бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, пообщавшись с Савченко на саммите НАТО, заявила, что для неё «большая честь встретиться с настоящей героиней», которая «по-настоящему понимает значение свободы».

Ей вторил сенатор Джон Маккейн, назвавший Савченко «иконой свободы и демократии». Характерно, однако, что к этому бывший кандидат в президенты США добавил: «Мы должны сохранять стойкость перед лицом российской агрессии, как Надя».

Слова Маккейна как нельзя лучше иллюстрируют истинное отношение западного истеблишмента к «героям» и «мученикам» вроде Савченко: они для него — не более чем подходящие фигуры для разыгрывания собственной партии.

Когда фигура выполнила свою функцию и стала более не нужна, о ней разом забывают.

Именно такая участь постигла «новую Жанну д’Арк». В настоящее время она уже пять месяцев содержится в тюрьме на Украине. Предъявленные ей обвинения отдают фарсом: ей вменяют подготовку государственного переворота (что даже забавно, если учитывать, что именно таким способом пришло к власти нынешнее украинское руководство). И на этот раз никто из её былых поклонников на Западе, похоже, не интересуется её судьбой.

Герою слава

Надежда Савченко была арестована российскими силовиками летом 2014 года по обвинению в причастности к убийству двух журналистов. Западные и украинские политики, правозащитники и журналисты немедленно объявили это обвинение сфабрикованным. Тут же началась массированная кампания в её поддержку, включавшая как заступничество видных западных политиков на самом высоком уровне, так и умело организованные акции в соцсетях (достаточно вспомнить запущенный в Twitter хештег #SaveSavchenko).

Бывшую украинскую военнослужащую заочно сделали депутатом ПАСЕ — в этом качестве она, по идее, должна была обладать судебным иммунитетом в государствах — членах ассамблеи, к числу которых относится и Россия.

В ходе длительного судебного процесса, который усилиями Савченко превратился в цирк для прессы, она объявила голодовку. Две недели спустя российский суд признал её виновной, а ещё через два месяца президент Путин издал указ о её помиловании, после чего был организован обмен заключёнными с украинской стороной, в результате которого Надежда Савченко была освобождена.

Угасший интерес

Будучи заочно избранной депутатом украинской Верховной рады ещё в период содержания в российском СИЗО, после своего освобождения Савченко осталась в Киеве и пошла в политику. Многие прочили ей будущее президента Украины, поэтому мало кто удивился, когда она объявила о своём решении бросить вызов Порошенко на президентских выборах 2019 года. Это было летом 2017-го, а в марте этого года Надежда Савченко была арестована по подозрению в подготовке переворота и терактов.

Наиболее проницательных наблюдателей за происходящим на Украине такой поворот событий тоже не сильно удивил. Многие полагают, что таким способом «шоколадный король» и его окружение рассчитывают нейтрализовать довольно-таки беспокойного политического оппонента. В украинской политике это уже становится своего рода традицией: достаточно вспомнить, как свергнутый впоследствии Виктор Янукович в своё время посадил бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко, устроив для этого схожий по своему цинизму и сомнительности обвинений судебный процесс.

Что примечательно, на этот раз Запад отреагировал на арест Савченко с заметной апатией.

Все те, кто так яростно добивался её освобождения из российской тюрьмы в 2014–2016 годах, включая Олбрайт с Маккейном, разом утратили интерес к «иконе свободы и демократии».

Именно подобное лицемерие и побуждает многих из россиян с нескрываемым цинизмом воспринимать любые действия и заявления Запада. Ведь в России ещё помнят, что Борис Ельцин, толкавший свою страну в пропасть и попиравший демократические принципы ради собственных властных амбиций, слыл в Вашингтоне своим парнем и надеждой демократии — ровно до того момента, когда он стал возражать против бомбардировок Югославии в 1999 году, после чего там резко «заметили» все его пороки. Многообещающим реформатором в своё время считался на Западе и Владимир Путин, но после того, как он дал понять, что намерен руководствоваться в первую очередь национальными интересами России, его поспешили объявить изгоем для «цивилизованного» мира.

Россияне не дураки, и западные приёмы им уже хорошо знакомы. В то время как Надежда Савченко, исчерпавшая свой ресурс полезности для Запада, в забвении гниёт в украинской тюрьме, в центре всеобщего внимания оказался Олег Сенцов — крымский кинорежиссёр проукраинских взглядов, осуждённый в России за подготовку теракта (многие считают вынесенный ему приговор несправедливым) и объявивший голодовку в колонии на Крайнем Севере.

Информационная кампания в его поддержку хорошо организована: чтобы убедиться в этом, достаточно почитать статью о нём в англоязычной «Википедии» и оценить, насколько профессионально она написана.

Старые друзья

А теперь сравните интерес к делу Сенцова с полным отсутствием интереса к положению Сергея Удальцова — российского активиста радикально левых взглядов, в очередной раз заключённого под стражу и также объявившего голодовку. В 2012 году, когда Удальцов на время вступил в альянс с прозападно настроенными российскими либералами, американская и британская пресса активно баловала его своим вниманием. В числе других изданий обстоятельные материалы о нём вышли в The New York Times и The Guardian. Однако его нынешние злоключения не вызывают на Западе ни малейшего интереса.

Возможно, это обусловлено тем, что Удальцов в своё время одобрил присоединение Крыма и поддержал движение «Новороссия», участники которого надеялись, что Россия аннексирует весь юго-восток Украины вплоть до Одессы.

Ещё одним ярким примером западного лицемерия служит история художника-акциониста Петра Павленского. Когда он прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади, британская The Guardian объявила это «актом искусства».

А вот когда Павленский поджёг дверь Банка Франции в Париже, его сторонники из числа западных журналистов дружно растворились в пространстве, и никто из них не стал выступать в его поддержку, когда художника на месяц поместили под арест до суда.

А ведь мы понимаем, что, если бы то же самое произошло в Москве, западная пресса непременно озвучила бы своё негодование по этому поводу.

Многие читатели наверняка вспомнят и недавнюю инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, режиссёром которой выступила Служба безопасности Украины. Украинские военные в данном случае злоупотребили доверием прессы и запустили в СМИ заведомый фейк.

Однако вместо того, чтобы назвать вещи своими именами, The Guardian предпочла обвинить во всём Россию. Её корреспондент Шон Уокер в своей статье, по сути, сетовал: «Чёртов Бабченко, из-за тебя эти ужасные русские смогут использовать ложь наших союзников как доказательство того, что наши союзники лгут!» Вот это точно был «акт искусства» — искусства превращения журналистики в фарс.

Суть в том, что степень внимания западных СМИ к ситуации с правами человека и положению конкретных заключённых в той или иной стране напрямую зависит от того, в каких отношениях руководство данной страны находится с Соединёнными Штатами и НАТО. В России это прекрасно понимают, а также осознают, что ни по уровню коррупции, ни по числу нарушений прав человека их страна не является худшим государством в мире, и даже в Восточной Европе.

Кроме того, в России все (кроме наивных идеалистов, круглых дураков и циничных оппортунистов) давно уже убедились в неискренности, лицемерии и двуличности Запада. А русским не впервой сталкиваться с такими качествами: за свою долгую историю они этого насмотрелись.

Брайан Макдональд