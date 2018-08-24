Новости Украины и Новороссии 24 августа 2018

В Раде признали, что жители Крыма выступали за воссоединение с Россией

Депутат Верховной рады Иван Винник в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что жители Крыма хотели, чтобы полуостров вошёл в состав России. «Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — приводит слова политика телеканал «112 Украина». Также Винник отметил, что процесс воссоединения «обеспечивался исключительно гуманитарными мероприятиями». Ранее заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что у Киева пока нет плана возвращения Крыма военным путём. Читайте также: «В бойню под Иловайском нас погнал Корбан, пообещав 300 тысяч долларов», — экс-командир «Правого сектора»

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Украина выберет последнего президента и перестанет существовать

Фото: Максим Никитин/ТАСС

После объявления результатов президентских выборов на Украине, которые должны состояться в марте будущего года, ряд регионов может поднять восстание. Об этом в эфире «112 Украина» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука. Такая угроза, по его мнению, существует во всех регионах Украины.

«У меня есть некоторые опасения относительно последствий выборов. Нет разницы, кто будет победителем, условно говоря, какой-то неизвестный Пипкин… Я могу спрогнозировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий, это когда на следующий день после оглашения победителя один, два, три областных совета, неважно, в каком регионе, выскажут свою точку зрения: мол, мы не считаем его победителем. И с этого могут начаться крайне негативные действия, которые будут поддержаны «нашими друзьями за поребриком (очевидно, Россией — ред.)», — пояснил он.

Чиновник также рассказал, что разработкой противодействия этому сценарию уже сейчас должна заниматься Служба безопасности Украины.

Напомним, что в последнее время в Киеве регулярно звучат заявления о готовности России вмешаться в предстоящие весной президентские, а осенью — парламентские выборы. О том, что «враг пытается с использованием своей агентуры, предателей и проплаченных провокаторов дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеяв уныние, панику, хаос», в частности говорил председатель Совета национальной безопасности Александр Турчинов. Он пообещал пресекать все попытки дестабилизации внутри страны перед выборами с помощью «современной техники, специальных средств и оружия». Турчинов также отметил, что особенно важно обеспечить общественный порядок и «противодействовать любым деструктивным проявлениям» во время проведения президентской и парламентской избирательных кампаний.

В свою очередь, в Донбассе считают, что власти Украины могут начать наступление в регионе, чтобы вообще отменить выборы. По словам официального представителя оперативного командования ДНР, командование украинских силовиков распространяет ложную информацию о большом количестве нарушений режима прекращения огня в Донбассе для того, чтобы «показать украинскому электорату и мировому сообществу, что на самом деле конфликт находится в горячей фазе и ни на день не прекращался». «Мы не исключаем, что с целью подтверждения своих слов украинская сторона пойдет на сознательное нарушение минских договоренностей и совершит попытку наступления на нескольких участках фронта», — заявил Басурин.

Кто же этот нежелательный кандидат, против которого могут «восстать» регионы Украины, и какие именно регионы?

Напомним, согласно соцопросам, большинство украинцев хотели бы видеть на должности президента Юлию Тимошенко, которая уже заявила, что будет бороться за пост главы государства в 2019 году. Ее рейтинг значительно выше рейтинга действующего главы государства, который пока официально не объявил о начале своей кампании.

— Украина не является цельным, монолитным государством, объединяющим людей, которые там проживают, — уверен политолог Иван Мезюхо.

— Ряд политических экспертов уже давно расписали возможные сценарии распада Украины. Надо сказать, что процесс развала украинского государства уже начался. Когда некоторые эксперты говорят о том, что внутри Украины существует две «Украины», они сильно ошибаются, потому что «Украин» больше, чем две. В разных регионах Украины живут люди с разной исторической памятью, религиозными традициями, языком и мировоззренческими позициями.

Опасения украинского чиновника на счёт дальнейшего распада Украины или волнений в регионах вполне оправданы, но он не честен в своём интервью. Почему же он ни слова ни сказал о том, что оранжевый «Майдан» и «Евромайдан» приложили руку к тому, чтобы расшатать украинскую государственность? Почему не говорит о том, что Запад спонсирует различные общественные институции на Украине, которые многие годы как раз и занимаются тем, что подрывают государственные устои Украины?

Конечно, я задаю риторические вопросы…

«СП»: — Почему он не называет конкретных регионов?

— Может быть потому, что не хочет говорить о том, что настроения на отделение от Украины есть и на Западной Украине. Не просто так в этом регионе активно работает Венгрия, имеет свои интересы Польша. В случае дальнейшего распада Украины ряд территорий украинского государства может оказаться под контролем в том числе и этих стран. От какой бы условно части не был бы избран президент, он всегда будет не принят за своего в определённых регионах страны. Так было со всеми президентами. Это обстоятельство красноречиво говорит о том, что процесс распада Украины запущен, но не окончен. То, что связывало граждан Украины, специально уничтожается под руководством внешних сил.

«СП»: — Возможно ли то, о чем говорит Тука хотя бы теоретически? В каких именно регионах?

— Теоретически любой регион Украины может не только заявить о своём непризнании результатов президентских выборов, но и при определённом наборе обстоятельств заявить о своём праве на отделение от Украины. Всё зависит от набора этих обстоятельств, текущей геополитической ситуации.

«СП»: — Могут ли вообще итоги выборов стать поводом для каких-то катаклизмов?

— «Майданы» создали на Украине охлократическое общество. Охлократия — это путь в никуда. Пионерами в превышении своих полномочий можно назвать области на Западной Украине, где депутаты облрады на протяжении многих лет принимали решения, не относящиеся к их компетенции. Каждые новые выборы на Украине расшатывают основы украинского государства.

«СП»: — Тука говорит, что этим может воспользоваться Россия. Чисто гипотетически, если бы такое случилось, воспользовалась бы? Как?

— Россия как раз-таки придерживается принципа невмешательства во внтуриукраинские дела. Разваливал и продолжает разваливать украинское государство Запад, именно к нему должен предъявлять претензии Тука.

— На Украине попытки пересмотра итогов выборов проигравшей стороной, методами, лежащими за пределами правового поля, случались уже не раз, — напоминает политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин.

— Более того, сегодня мы видим, как «активисты», часто с использованием силы, оказывают давление на органы власти разного уровня, в первую очередь судебной и представительной — от сельских советов до Верховной Рады. Это стало привычным инструментом политической борьбы и становится частью политической культуры на Украине, поэтому весьма вероятно, что мы увидим попытки задействовать этот инструмент и на президентских выборах.

Кроме того, Украина не просто остается страной расколотой ментально, культурно, ценностно, но этот раскол и, соответственно, противостояние между представителями разных общностей лишь нарастают. При этом они носят выраженный региональный характер. То есть несмотря на зачистку общественно-политической сферы и почти тотальное единогласие СМИ, видение и внутренней, и внешней политики государства, например, в Харькове или Одессе очень сильно отличается, от того, как себе это представляют во Львове и других регионах Галиции. И пока это противостояние существует, различные регионы очень по-разному будут реагировать на победу того или иного кандидата, вплоть до полного неприятия.

«СП»: - О каких регионах идёт речь? Почему Тука их не называет?

— Речь, действительно, может идти о любом регионе, все будет зависеть от того, кто победит. Но в реалиях современной Украины и с учетом того, что речь идет о поддержке «из-за поребрика» понятно, что имеются в виду, в первую очередь, восточные и южные области Украины. В том же, что не названы конкретные регионы, вряд ли стоит искать какую-то подоплеку.

«СП»: - Победу кого из потенциальных кандидатов могли бы резко не принять регионы?

— В западных областях, понятно, что были бы недовольны победой условного кандидата от юго-востока, например, того же Бойко. Но в нынешних условиях вероятность такого исхода выборов практически нулевая. На востоке и юге страны большинство жителей будут не в восторге от победы любого из реальных претендентов. О том, чтобы превентивно задавить возможные проявления этого недовольства и идет речь.

«СП»: - Тука снова говорит о вмешательстве Москвы. А нужно ли это Москве? И могла бы она это сделать?

— Любой «правильный» украинский политик, общественный деятель или журналист будет обязательно говорить о вмешательстве Москвы. Без этого просто никак. Задуматься и вслух сказать о том, что, возможно, стоит поискать проблемы внутри страны — это позиция на грани фола, на грани предательства. Так что тут удивляться нечему.

В России же, вне всякого сомнения, заинтересованы в том, чтобы на Украине появилась более вменяемая власть, но, во-первых, возможности Москвы повлиять в таком ключе на политическую ситуацию на Украине достаточно ограничены, а во-вторых, само желание это сделать очень сильно переоценивается, особенно на Украине. То есть, никто бы не возражал в Кремле, чтобы в Киеве появились люди, с которыми хоть как-то можно было выстраивать отношения, но, насколько я могу судить, основной подход, на который сделана ставка — просто подождать пока это произойдет, а вовсе не как-то особо пытаться повлиять на ситуацию.

«СП»: - Тука призвал СБУ взять ситуацию под контроль. Означает ли это, что власти могут закрутить гайки накануне выборов?

— Да, у подобных заявлений есть и такая составляющая. Можно угрозу суверенитету и целостности страны использовать как повод для репрессий против отдельных людей и организаций, так и для давления на жителей целых регионов.

Дмитрий Родионов

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Итог 27 лет независимости — Украина стала нищей колонией Запада

На Украине, как в бедной и аграрной стране, сложилась колониальная структура экономики. Это приводит к ожидаемым последствиям: внешнему управлению, тотальной бедности и депопуляции. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил экономист Виктор Скаршевский. «Украина стала страной с колониальной структурой экономики, со всеми вытекающими последствиями. Мы добываем сырье, производим сырье и продаем сырье, а импортируем готовый товар. При такой структуре экономики не может быть высоких зарплат, и не может быть много высокооплачиваемых рабочих мест. Следствие этого — бедность», — рассказал экономист. Более половины населения получает субсидии, при этом МВФ требует повысить тарифы на природный газ для населения еще на 60–70%, подчеркнул экономист. Это приведет к тому, что из бюджета на субсидии придется выделять дополнительно полтора-два миллиарда долларов. «При этом Украина может в 1,5–2 раза снизить тарифы на природный газ для населения, потому что украинской добычи хватает для обеспечения нужд населения», — подчеркнул экономист. По причине того, что на Украине сложились условия именно для колониальной экономики, то население начало массово беднеть. «40% работающих граждан получают зарплату ниже прожиточного минимума, 90% пенсионеров также получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума», — сообщил В. Скаршевский. Напомним, День независимости Украины — государственный праздник, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости страны, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде. Читайте также: Кто это? На фото участников парада с Порошенко обнаружился странный посторонний (ФОТО)

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Луганская бойня: двадцать лет первой силовой операции на Донбассе (ФОТО)

24 августа 1998 года Банковая бросила спецназ против доведенных до отчаяния голодных шахтеров. Об этой истории не любили вспоминать никогда: ни при Януковиче, ни при Ющенко, ни при Леониде Кучме — когда она, собственно, и произошла. Сегодня об этом тем более не расскажет ни одно статусное украинское издание. Ведь речь идет о достаточно неудобной теме: двадцать лет назад, на фоне празднования Дня независимости, украинские власти впервые применили силу для разгона социальных протестов, которые вспыхнули тогда в центре Луганска. Причиной этой акции стала длительная трагическая борьба Независимого профсоюза горняков краснодонской шахты имени Баракова, которые требовали погасить многолетнюю задолженность по зарплате. Начиная с 1996 года работники угледобывающих предприятий Краснодона и Молодогвардейска практически не получали денег за свой труд. В лучшем случае, им выплачивали по 10–25% от ежемесячной зарплаты — несмотря на то, что люди продолжали спускаться в забой. Местные рабочие поселки целиком зависели от получки занятых на шахтах рабочих, и в этом регионе разразилась настоящая катастрофа. Люди старались спасаться за счет огородов и массово воровали металл, сдавая его на пункты металлолома. Причем, дошло до того, что на местных кладбищах ставили кресты из бетона и камня, чтобы они не стали добычей охотников за металлом. На каком-то этапе кризиса в небольшом Молодогвардейске начало не хватать денежной массы. Местные жители перешли к натуральному обмену, меняя картошку на сало, или предлагая отремонтировать за еду старый автомобиль. А в местных кафе можно было обменять два ведра абрикос на пачку плохих сигарет. В этой отчаянной ситуации шахтеры перешли к акциям протеста — в надежде, что Киев все-таки вернет им зарплату, хотя бы в канун праздника независимости. Колонна горняков прибыла в Луганск и разбила лагерь у здания местной облгосадминистрации. Поначалу рабочие рассчитывали получить ко Дню независимости хотя бы небольшую часть своих денег — но ближе к дате стало понятно, что правительство предпочитает потратить их на праздничные мероприятия в украинской столице. Это вызвало возмущение горняков, которые подали заявку на собственные праздничные мероприятия — причем, факельное шествие, которое должно было закончиться символическим сжиганием чучела «паразита-чиновника». В результате власти приняли решение провести силовую зачистку шахтерского лагеря — мотивируя это тем, что протесты рабочих мешают праздничным акциям в центре города. В центре Луганска, куда стянули усиленные подразделения милиции, спецназа, и даже солдат, — развернулась настоящая спецоперация, которая долгие годы не имела аналогов в истории всей Украины. «Под видом охраны порядка во время массовых гуляний в сквере, где стояли шахтеры, собралось необычно много милиции. Они собирались группами и поодиночке, в формах и спортивных костюмах — хотя что-то неуловимое выдавало в них милиционеров. Шахтеры обошли все дворы вокруг площади, где также оказалось видимо-невидимо милиции (об этом их предупредили местные жители). И, насчитав там до двух тысяч милиционеров и солдат-срочников, сбились со счета», — вспоминали об этом участники этих событий. — Около 15.00 в сквере появились омоновцы. В темных пятнистых спецформах, как воронье, они стояли на противоположном конце сквера. Но и тогда шахтеры — люди, видевшие смерть в глаза, знавшие цену жизни, — не могли представить, что на Украине будет отброшена вся цивилизованность, что блюстители порядка на глазах у десятков тысяч людей растопчут конституцию и рабочий класс. И что управлять этим будут бывшие комсомольские работники, бывшие депутаты. Будут бить шахтеров за то, что их обворовали начальство и государство, а они все равно хотят быть людьми, а не быдлом — как это пытаются им внушить». Шахтеры готовились к маршу в центре. Вместе с ними находились их жены, дети, множество празднично одетых людей, которые гуляли по центру Луганска. Отряды силовиков постепенно окружали ничего не подозревающих горняков — а затем по команде начали избивать их дубинками и металлическими щитами, одновременно применяя нервно-паралитический газ «Терен-2». Били всех — даже тех, кто поднимал руки или садился, демонстрируя, что он не будет оказывать никакого сопротивления. «Раздались крики. Дубинки мелькали в воздухе, молотили по головам, по плечам. Людей сбивали с ног. Все слилось в страшный, многосотенный, мужской крик, в громадную темно-синюю свалку с эпицентром, где над каждым сбитым на асфальт шахтером нависали по 6–7 «беркутовцев». Люди сели на асфальт, зная правило: сидячих не бьют. Но это правило было написано не для преступников в погонах. Били сидячих, били лежачих. Били тех, кто был без сознания после газа «Терена». Били тех, кто вообще оставался в стороне — как, например, инвалида 2-й группы, депутата Краснодонского городского Совета Александра Гордуса, которого избивали дубинками и ногами. С сотрясением головного мозга, нагноившимися ушибленными ранами лица, Гордус еще долго лечился в различных больницах. Удивительно, но шахтерам удалось отбить эту атаку. Стоявшие возле входа в облгосадминистрацию горняки начали разливать вокруг себя заготовленный для факелов керосин, размахивая зажженной паклей. Напуганные нарастающим накалом насилия офицеры приказали «Беркуту» отступить — что означало символическую победу шахтеров, которые все-таки начали свой марш, скандируя: «Убийцы!», «Преступники!», «Палачи!». Тем временем, скорые увозили из центра города раненых людей. «Всего пострадало около пятидесяти человек, а за скорой помощью обратилось 22 человека (списки всех обратившихся имеются). Немедленно госпитализированы девять пострадавших: четырех забрали в областную больницу, трех — в 6-ю больницу, одного — во 2-ю, и еще одного — в Юбилейнинскую больницу. О запуганности медработников свидетельствует врач Л. Заливная, которая проведывала по больницам госпитализированных шахтеров и видела людей в штатском, также занимавшихся этими больными. При их виде медицинские работники переставали говорить вообще», — рассказывал об этом один из профактивистов. Как вспоминали участники акции, масштаб событий испугал киевскую власть до такой степени, что видеосюжет о столкновениях был срочно снят с эфира после того, как его всего один раз показали на телеканале «1+1». Президент Кучма быстро понял, что кровавые события в Луганске могут, в прямом смысле, испортить ему праздник независимости. Ведь украинцы всех регионов прекрасно осознавали, что шахтеры вели борьбу за свои зарплаты — протестуя против того, чтобы их потратили на показушный праздничный фейерверк. Лагерь горняков оставили в покое — но деньги так и не выплатили, а столичные СМИ сходу начали масштабную информационную кампанию по дискредитации участников акции. Журналисты вдумчиво говорили о том, что у государства нет возможности содержать добытчиков никому не нужного угля, а устаревшие шахты давно пора закрыть и пустить на лом — то есть, озвучивали те же самые тезисы, которые так поспособствовали демонизации жителей Донбасса накануне трагических событий 2014 года. «Великий пикет» — как вошла в историю эта акция — закончился только в декабре 1998 года, после самоубийства горняка Александра Михалевича. Отец троих детей совершил самосожжение перед все тем же зданием Луганской ОГА, оставив предсмертную записку: «Не могу больше терпеть и ждать каких-то обещаний, не верю и в выдачу задолженности 15 декабря. Поэтому я решился на этот поступок. Надоели издевательства со стороны руководителей шахты и администрации. Это не выход в жизни, но, может, из-за моего поступка скорее решатся дела. Сам трезвый и нахожусь в нормальном состоянии. Отвечаю за свои действия». 17 декабря власти полностью погасили задолженность перед шахтерами. А события 24 августа 1998 года вошли в историю Украины под названием «Луганское побоище», став предвестником грянувшей спустя много лет катастрофы. Читайте также: На Украине заявили о готовящемся переносе выборов президента Андрей Манчук, Украина.ру

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И я говорю сыну – отойди, сепар

День независимости

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Савченко, Сенцов, Удальцов: двойные стандарты

Для современного поколения западных политиков, «правозащитников» и журналистов, представляющих мейнстрим, степень интереса к судьбе того или иного заключённого определяется тем, в какой стране его посадили. В этом имела несчастье убедиться некогда прославленная, а ныне опальная Надежда Савченко. В 2016 году Надежду Савченко называли «современной мученицей» (The Economist) и сравнивали с Жанной д’Арк (Foreign Policy). Один интернет-сайт даже взялся доказать, что у бывшей вертолётчицы ВСУ есть внешнее сходство с Орлеанской девой, используя для этого реконструкцию лица последней. Этот факт помогает понять масштабы истерии, царившей тогда в западных СМИ. После освобождения Савченко из российской тюрьмы президент Украины Пётр Порошенко доставил её в Киев на своём личном самолёте. Сегодня, когда Савченко превратилась в заклятого врага президента, вчерашний олигарх наверняка сожалеет о своём широком жесте. В те же дни бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, пообщавшись с Савченко на саммите НАТО, заявила, что для неё «большая честь встретиться с настоящей героиней», которая «по-настоящему понимает значение свободы». Ей вторил сенатор Джон Маккейн, назвавший Савченко «иконой свободы и демократии». Характерно, однако, что к этому бывший кандидат в президенты США добавил: «Мы должны сохранять стойкость перед лицом российской агрессии, как Надя». Слова Маккейна как нельзя лучше иллюстрируют истинное отношение западного истеблишмента к «героям» и «мученикам» вроде Савченко: они для него — не более чем подходящие фигуры для разыгрывания собственной партии. Когда фигура выполнила свою функцию и стала более не нужна, о ней разом забывают. Именно такая участь постигла «новую Жанну д’Арк». В настоящее время она уже пять месяцев содержится в тюрьме на Украине. Предъявленные ей обвинения отдают фарсом: ей вменяют подготовку государственного переворота (что даже забавно, если учитывать, что именно таким способом пришло к власти нынешнее украинское руководство). И на этот раз никто из её былых поклонников на Западе, похоже, не интересуется её судьбой. Герою слава Надежда Савченко была арестована российскими силовиками летом 2014 года по обвинению в причастности к убийству двух журналистов. Западные и украинские политики, правозащитники и журналисты немедленно объявили это обвинение сфабрикованным. Тут же началась массированная кампания в её поддержку, включавшая как заступничество видных западных политиков на самом высоком уровне, так и умело организованные акции в соцсетях (достаточно вспомнить запущенный в Twitter хештег #SaveSavchenko). Бывшую украинскую военнослужащую заочно сделали депутатом ПАСЕ — в этом качестве она, по идее, должна была обладать судебным иммунитетом в государствах — членах ассамблеи, к числу которых относится и Россия. В ходе длительного судебного процесса, который усилиями Савченко превратился в цирк для прессы, она объявила голодовку. Две недели спустя российский суд признал её виновной, а ещё через два месяца президент Путин издал указ о её помиловании, после чего был организован обмен заключёнными с украинской стороной, в результате которого Надежда Савченко была освобождена. Угасший интерес Будучи заочно избранной депутатом украинской Верховной рады ещё в период содержания в российском СИЗО, после своего освобождения Савченко осталась в Киеве и пошла в политику. Многие прочили ей будущее президента Украины, поэтому мало кто удивился, когда она объявила о своём решении бросить вызов Порошенко на президентских выборах 2019 года. Это было летом 2017-го, а в марте этого года Надежда Савченко была арестована по подозрению в подготовке переворота и терактов. Наиболее проницательных наблюдателей за происходящим на Украине такой поворот событий тоже не сильно удивил. Многие полагают, что таким способом «шоколадный король» и его окружение рассчитывают нейтрализовать довольно-таки беспокойного политического оппонента. В украинской политике это уже становится своего рода традицией: достаточно вспомнить, как свергнутый впоследствии Виктор Янукович в своё время посадил бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко, устроив для этого схожий по своему цинизму и сомнительности обвинений судебный процесс. Что примечательно, на этот раз Запад отреагировал на арест Савченко с заметной апатией. Все те, кто так яростно добивался её освобождения из российской тюрьмы в 2014–2016 годах, включая Олбрайт с Маккейном, разом утратили интерес к «иконе свободы и демократии». Именно подобное лицемерие и побуждает многих из россиян с нескрываемым цинизмом воспринимать любые действия и заявления Запада. Ведь в России ещё помнят, что Борис Ельцин, толкавший свою страну в пропасть и попиравший демократические принципы ради собственных властных амбиций, слыл в Вашингтоне своим парнем и надеждой демократии — ровно до того момента, когда он стал возражать против бомбардировок Югославии в 1999 году, после чего там резко «заметили» все его пороки. Многообещающим реформатором в своё время считался на Западе и Владимир Путин, но после того, как он дал понять, что намерен руководствоваться в первую очередь национальными интересами России, его поспешили объявить изгоем для «цивилизованного» мира. Россияне не дураки, и западные приёмы им уже хорошо знакомы. В то время как Надежда Савченко, исчерпавшая свой ресурс полезности для Запада, в забвении гниёт в украинской тюрьме, в центре всеобщего внимания оказался Олег Сенцов — крымский кинорежиссёр проукраинских взглядов, осуждённый в России за подготовку теракта (многие считают вынесенный ему приговор несправедливым) и объявивший голодовку в колонии на Крайнем Севере. Информационная кампания в его поддержку хорошо организована: чтобы убедиться в этом, достаточно почитать статью о нём в англоязычной «Википедии» и оценить, насколько профессионально она написана. Старые друзья А теперь сравните интерес к делу Сенцова с полным отсутствием интереса к положению Сергея Удальцова — российского активиста радикально левых взглядов, в очередной раз заключённого под стражу и также объявившего голодовку. В 2012 году, когда Удальцов на время вступил в альянс с прозападно настроенными российскими либералами, американская и британская пресса активно баловала его своим вниманием. В числе других изданий обстоятельные материалы о нём вышли в The New York Times и The Guardian. Однако его нынешние злоключения не вызывают на Западе ни малейшего интереса. Возможно, это обусловлено тем, что Удальцов в своё время одобрил присоединение Крыма и поддержал движение «Новороссия», участники которого надеялись, что Россия аннексирует весь юго-восток Украины вплоть до Одессы. Ещё одним ярким примером западного лицемерия служит история художника-акциониста Петра Павленского. Когда он прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади, британская The Guardian объявила это «актом искусства». А вот когда Павленский поджёг дверь Банка Франции в Париже, его сторонники из числа западных журналистов дружно растворились в пространстве, и никто из них не стал выступать в его поддержку, когда художника на месяц поместили под арест до суда. А ведь мы понимаем, что, если бы то же самое произошло в Москве, западная пресса непременно озвучила бы своё негодование по этому поводу. Многие читатели наверняка вспомнят и недавнюю инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, режиссёром которой выступила Служба безопасности Украины. Украинские военные в данном случае злоупотребили доверием прессы и запустили в СМИ заведомый фейк. Однако вместо того, чтобы назвать вещи своими именами, The Guardian предпочла обвинить во всём Россию. Её корреспондент Шон Уокер в своей статье, по сути, сетовал: «Чёртов Бабченко, из-за тебя эти ужасные русские смогут использовать ложь наших союзников как доказательство того, что наши союзники лгут!» Вот это точно был «акт искусства» — искусства превращения журналистики в фарс. Суть в том, что степень внимания западных СМИ к ситуации с правами человека и положению конкретных заключённых в той или иной стране напрямую зависит от того, в каких отношениях руководство данной страны находится с Соединёнными Штатами и НАТО. В России это прекрасно понимают, а также осознают, что ни по уровню коррупции, ни по числу нарушений прав человека их страна не является худшим государством в мире, и даже в Восточной Европе. Кроме того, в России все (кроме наивных идеалистов, круглых дураков и циничных оппортунистов) давно уже убедились в неискренности, лицемерии и двуличности Запада. А русским не впервой сталкиваться с такими качествами: за свою долгую историю они этого насмотрелись. Читайте также: На Украине заявили о готовящемся переносе выборов президента Брайан Макдональд

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Извинения Петра Порошенко

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«Дно Независимости» — опубликованы документы о неготовности значительной части техники ВСУ к параду (ВИДЕО)

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Александр Захарченко наградил шахтёров ДНР

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Торжественное шествие горняков, посвященное дню шахтёра

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