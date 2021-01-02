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О детях и ялтинской гальке

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О детях и ялтинской гальке.

Новогоднее обращение Зеленского – это концентрированный сгусток лицемерия, которое составляет собой содержание украинской государственной пропаганды. Власть беззастенчиво врет своим телезрителям, заведомо зная о том, что они все равно ей не верят. А раз так, можно говорить все, что угодно – обращаясь при этом к детям, которых заставили сниматься в этом политическом шоу. Очевидно, с намеком на то, что развести взрослых больше не получится.

Зеленский говорит жителям Донецка, что он мечтает встретить Новый год на улице Артема, и даже произносит эту фразу на русском. Но все знают, что имя рабочего организатора Артема официально запрещено в Украине, а все связанные с ним топонимы переименованы. И все помнят, что в этом месяце заработает дискриминационный закон, направленный на полное искоренение русского языка в общественном пространстве страны.

Зеленский рассказывает украинцам о достижениях уходящего года – хотя каждому известно, что это был год социальной катастрофы и проваленной борьбы против коронавируса, а с сегодняшнего дня людям в очередной раз подняли космические тарифы за коммуналку. Он расписывается в готовности «вернуть в страну каждого украинца», рассуждает на тему рождаемости в стране – но мигранты активно покидают Украину даже во время карантина, а специалисты в области демографии отчитались в декабре о рекордных темпах депопуляции населения. А она усилится – потому что Госдеп запретил Зеленскому брать дешевую и доступную вакцину из-за поребрика.

Даже пафосная фраза про песок на ялтинском пляже указывает на то, что власть ничего не знает о крымских реалиях. Владимир Александрович, на пляжах Ялты лежит не песок, а галька. Писать на ней нельзя – разве что, на неё.

Весь этот стыд и позор, сдобренный постоянными обещаниями успешных реформ, объясняется просто – Зеленский обращается в своем видео не к народу, на мнение которого Банковой глубоко наплевать. Оно записано для кураторов из иностранных посольств, для кредиторов из МВФ, у которых сейчас будут выпрашивать новый транш под новые антисоциальные меры. Ну и для упоротых националистов, ради которых в видеоролик впихнули недавно освобожденного из итальянской тюрьмы Маркива. Прекрасно понимая, какую реакцию это вызовет на том же Донбассе.

Эта власть полностью отчуждена от интересов собственного народа – который, в свою очередь, полностью отчужден от возможности влиять на государственную политику. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для будущего страны.

https://www.facebook.com/andriy.manchuk – цинк

От себя добавлю

В 2019-м году Зеленский записывал обращение для людей.
В 2020-м году Зеленский записывал обращение для детей.
В 2021-м году настанет очередь животных.







В Крыму и на Донбассе, прямо очень-очень ждут соседства с этим человеческим мусором. На самом деле нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6444467.html
Метки: Зеленский, Нацизм, Украина, юмор
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