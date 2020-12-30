Rotary International — неправительственная некоммерческая организация деловых людей, добившихся успеха в своих областях, объединяющая более 1 млн 232 тыс. бизнесменов — членов 30 418 клубов в 163 странах». То есть, это такая глобальная сеть хороших людей, конечно же – с прекрасными намерениями.

Когда я, слегка опешив, однажды обнаружил в нашем Центральном парке культуры и отдыха аллею лучших представителей «Ротари-клуба», то решил немного почитать об этой замечательной организации. И нашел небольшой материал из газеты "Коммерсантъ" (N210 от 20.11.2002) под заголовком «Что такое ротари-клубы». Материал хоть и маленький, но информативный. «Сейчас Rotary International — неправительственная некоммерческая организация деловых людей, добившихся успеха в своих областях, объединяющая более 1 млн 232 тыс. бизнесменов — членов 30 418 клубов в 163 странах». То есть, это такая глобальная сеть хороших

людей, конечно же – с прекрасными намерениями.

Важно – кто первый стал продвигать эту организацию в нашей стране: «Первыми российскими ротарианцами стали 40 человек, среди которых экс-президент СССР Михаил Горбачев, мэр Москвы Юрий Лужков, бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и бизнесмен Владимир Гусинский. … Первые в нашей стране ротари-клубы были созданы в 1990 году в Москве, Ленинграде и Иркутске. Вступительный членский взнос составил $500, ежегодный — $200. Сегодня в России действует около 70 ротари-клубов (из них четыре — в Москве) по 20-30 человек в каждом. Самым элитарным, закрытым и дорогим в РФ считается клуб "Ротари Кремль" (годовой взнос — $1000)». Вот интересно, в те времена, когда в РФ борются с иностранными агентами и неправительственными организациями, «Ротари Кремль» - прекратил свою деятельность?

Но есть в этом материале еще один примечательный момент: «Девиз ротарианства — Service Above Self ("Служение выше личного"). Одним из самых значительных проектов ротарианского движения стала борьба с полиомиелитом. С 1985 года Rotary International вложила в искоренение этой болезни $140 млн».

Я постоянно повторяю, что у людей очень короткая память. И они забыли, что нынешней «пандемии» предшествовали темные и скандальные истории борьбы с другими «эпидемиями», которые постарались замять. Поэтому некогда шумная компания борьбы с полиомиелитом – сейчас почти что стерта в массовом сознании. А зря…

Вот еще какая информация мне попалась на одном из сайтов «Ротари-клуба»: «В 1988 г. совместно с национальными правительствами, Всемирной Организацией Здравоохранения, Центрами США по контролю и профилактике болезней и фондом Билла и Мелинды Гейтс Rotary International создаёт Глобальную инициативу по ликвидации полиомиелита. … Надежда Папп поделилась своими личными впечатлениями и опытом по вакцинации против полиомиелита, которую она проводила совместно с ротарианцами в Индии».

Интересная смычка ВОЗ, «Ротари-клуба» и фонда Билла и Мелинды Гейтс в рамках «Глобальной инициативы»? А я все время задаю оппонентам один и тот же вопрос: кто организовал борьбу с «пандемией» коронавируса? Где находится этот центр, рассылающий стандартные указания по самоизоляции, масочному режиму и вакцинации? В это уже в 1988 году стало все вырастать, не сейчас возникло. Вернее, вырастать стало давно, но тогда поднялось уже в зримом обличье.

Как я и сказал, то, что было сделано в рамках «Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита» - всячески заминается, но кое-что можно прочитать. Вот например журнал "Огонёк" N20 от 25.05.2020, стр. 23 пишет: «В Индии с 2000 по 2017 год делали детям по 50 подряд прививок от полиомиелита, что привело к 490 тысячам случаев паралича. В Кении в 2014 году вакцины от столбняка (поддержанные ВОЗ — Всемирной организацией здравоохранения) попутно стерилизовали женщин. Кто финансировал эти вакцины и программы? Гейтс».

Я не знаю – подобная вакцинация с такими последствиями является ли основанием, чтобы признать подобную деятельность преступной? Но ведь это не было остановлено, а получило дальнейшее развитие.

Материал с "Рамблера" от 5 сентября 2020 г.: «Известно, что крупные американские компании вкладывают значительные средства в разработку, испытания и сбыт лекарств. Билл Гейтс, известный бизнесмен, не исключение. «Мы свидетели одного из самых больших скандалов в области общественного здравоохранения, но ему уделяется мало внимания — в основном из-за высокого уровня вовлеченных людей и организаций«, — пишет журналист из США. Организация Объединенных Наций была вынуждена признать, что крупная международная программа по вакцинам на самом деле вызывает вспышку той самой болезни, с которой она должна была справиться.

В то время как международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), регулярно хвастаются якобы «искоренением полиомиелита» с помощью вакцин, похоже, дело обстоит наоборот. Их многолетняя кампания по искоренению полиомиелита в настоящее время убивает десятки невинных молодых людей, живущих в бедных странах.

Теперь, кажется, что чиновники здравоохранения начинают признавать, что их план остановить смертельный полиомиелит имеет неприятные последствия, поскольку многие дети оказались парализованы смертельным штаммом патогена, полученным из живой вакцины, вызывая распространение вирулентного полиомиелита.

Эта последняя пандемия, вызванная фармацевтическими препаратами, разразилась в африканских странах Чад и Судан, и виновник был найден: вакцинный полиовирус тип 2. Официальные лица теперь опасаются, что этот новый опасный штамм может вскоре «перепрыгнуть через континенты», что приведет к дальнейшему развитию вспышки по всему миру.

Как ни шокирующе это звучит, катастрофа не нова. Потратив около 16 млрд. долларов в течение 30 лет на искоренение полиомиелита, международные органы здравоохранения «случайно» повторно распространили болезнь в Пакистане, Афганистане, а также в Иране, поскольку регион Центральной Азии был поражен опасным штаммом полиомиелита, порожденным фармацевтической компанией.

Кроме того, в 2019 году правительство Эфиопии приказало уничтожить 57000 флаконов с вакциной против полиомиелита 2 типа (mOPV2) после аналогичной вспышки этой болезни. Важно отметить, что оральная вакцина против полиомиелита продвигается среди африканского населения Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита (GPEI), консорциумом, который поддерживается и финансируется Фондом Билла и Мелинды Гейтс».

Как вам такая вакцинация, которая на самом деле распространяет болезнь?

А вот сообщения из сети:

- РИА Новости, 10.11.2020 г. «На Алтае коронавирусом заразились трое медиков, привитых вакциной».

- ura.news, 21.10.2020 г., «Депутат Госдумы поставил вакцину «Спутник V» и заболел COVID»

- «Курьер.Среда.Бердск» (kurer-sreda.ru), 07.12.2020 г.,: «Заболели коронавирусом после прививки от COVID-19 сотни человек в Москве».

- Росбалт, 08.12.2020 г. «В Волгограде привитые российской вакциной медики заразились коронавирусом».

И т.д. Я не делаю из этого каких-то выводов, а просто читаю заголовки новостей. Их, наверное, можно найти больше.

Вот материал с сайта «Свободная пресса» от 23.12.2020 г.: «Известный российский учёный, заведующий кафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор Павел Воробьёв поделился со «Свободной Прессой» своим мнением о новом штамме коронавируса, который нашли в Британии. Теперь страну погружают в новый локдаун и закрывают границы. По мнению Воробьёва, локдауны бесполезны. Высказался профессор и о вакцинах, сравнив тестирование вакцин от коронавируса с испытанием ядерной бомбы».

Вот, что в нем профессор Павел Воробьёв говорит о вакцине от коронавируса: «Я, честно говоря, не слышал, что есть вакцина от ковид . Я знаю, что есть генномодифицированные вирусы, которые вводят человеку. Никогда ранее ничего подобного не проводилось - таких экспериментов. И никто не знает - чем они закончатся. И эти генно-модифицированные вирусы начинают вырабатывать какие-то кусочки других вирусов, в результате должны появиться антитела. Но кроме антител могут появиться так же, например, измененные ДНК человека. Да это не вакцины вообще, никакого отношения к вакцинам это не имеет. Их зарегистрировали, но никто не знает - каким образом? Потому, что это вирусы. Как можно зарегистрировать вирусы? Я не знаю… У нас были испытания атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки, так это примерно из той же серии - массовые поражения людей с неизвестными последствиями».

Во время международного межпартийного круглого стола, посвященный вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии коронавируса, Дмитрий Медведев сказал: «Вакцинация должна пройти одновременно во всех странах мира, иначе распространить болезнь будет просто невозможно».

Оговорочка это была или проговорочка?

Но еще раз повторю: по словам профессора Павла Воробьёва, никакой вакцины нет, а есть генно-модифицированные вирусы, которые распространяют через вакцинацию. И все это, по его оценке, подобно ядерной бомбардировке.

Ядерная бомба - оружие массового уничтожения .