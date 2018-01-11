Как США планировал уничтожить население СССР 466 ядерными бомбами

Очередные секретные документы о планах ядерных бомбардировок по СССР со стороны США были рассекречены и опубликованы в британском издании Daily Star. Собственно о подобных «проектах» западных партнеров известно уже давно, поскольку такие рассекреченные планы за последние несколько лет публиковались в западной прессе неоднократно.

К примеру, существовал план «Немыслимое» с последовательным уничтожением Советского Союза. К тому же Черчилль, как стало известно еще в 2014 году «настойчиво просил» американцев нанести по СССР ядерный удар.

В США тоже работали по этой теме – в 2015 году был обнародован так называемы «список № 275» от 1959 года, с советскими городами, которые планировалось подвергнуть ядерной бомбардировке. При этом в плане на 800 страниц скрупулёзно оговаривается и такая категория жертв, как «население».

Нынешние документы в плане ядерной атаки ничего особо нового не раскрывают. Во главе угла все то же тотальное ядерное уничтожение Советского Союза, но очень интересны даты и исторический контекст.

Нынешние документы говорят о том, что активная разработка операции по бомбежке СССР закончилась 15 сентября 1945 года, а ответственным за разработку был назначен генерал-майор Лесли Гровс. В списке объектов уничтожения фигурирует 66 советских городов, на которые планировалось сбросить 466 ядерных бомб.

То есть, фактически, можно предположить, что план американцы начали разрабатывать еще до окончания Второй Мировой. Что характерно против союзника а не против противника в этой войне.

И здесь можно развернуть такие конспирологические версии о том, к примеру, что Гитлера и нацизм изначально выращивали против СССР, а потом просто не справились с этим монстром, ну а после победы над нацизмом придумали «что-то новенькое», что на цикл политических триллеров хватит.

Так или иначе, но этот новый план с его датами показывает, что «холодная война» была предрешена. И совсем не с подачи «агрессивного Советского Союза». Именно в недрах руководства США созрел план по уничтожению Советского Союза и именно в рамках нанесения превентивного удара. То есть вся эта шпионская эпопея и форсированная разработка ядерных вооружений под руководством Лаврентия Павловича Берии была именно вынужденной, оборонительной мерой

И если бы эта программа не увенчалась успехом, то, есть мнение мы бы тут с вами уже просто не разговаривали. Потому, что «мёртвые не потеют».

Кстати, по поводу тех идеалистов, которые думают, что американцы в силу своего природного человеколюбия никогда бы и ни за что не стали бомбить мирное население, стоит вспомнить про Хиросиму и Нагасаки

В документе, кстати, упоминается и про этот инцидент: «В конце Второй мировой войны США впервые применили революционную атомную бомбу. Только две такие бомбы были сброшены в Японию, и это оказалось впечатляюще успешным». То есть, американские военные вообще не смутились жертвами, среди мирного населения которых по некоторым данным было около двухсот тысяч человек. Формулировка о «впечатляющем успехе» говорит, что называется, сама за себя.

Что добавляет ясности в плане «западных ценностей гуманизма», так это расчёт необходимого количества ядерных бомб. В документе говориться, что для полного разрушения военной и гражданской инфраструктуры нашей страны достаточно было 224 бомбы. НО для «подстраховки» это количество было удвоено.

То есть речь шла о простом и незамысловатом геноциде методом ядерной бомбардировки. Чтобы вообще никого не осталось на территории. Чтобы о самом таком явлении, как СССР человечество забыло.

Что остановило США? А все очень просто, на момент 1945 года у Штатов было только девять таких бомб, а в 1949 уже в СССР прошли первые успешные ядерные испытания. Но вот что было бы если бы Советский Союз не смог произвести ядерное оружие – вопрос, совершенно не праздный. И кстати вся эта история она очень много говорит о современном противостоянии с Западом. А именно о том, кому мы противостоим.