Сколько ядерных бомб потеряно в Мировом океане?

Создав ядерное оружие и ядерную технику, сверхдержавы неоднократно переживали связанные с ними инциденты. За годы холодной войны в Мировой океан попадали (и оставались там) реакторы, авиабомбы и торпеды с ядерными боезарядами.

Американцы оставили в Мировом океане две атомные подводные лодки. 10 апреля 1963 года во время глубоководных испытаний в Атлантике, в 200 милях восточнее Кейп-Кода затонула субмарина «Трешер» (один ядерный реактор). Лодка лежит на глубине 2560 метров.

22 мая 1968 года на патрулировании в Северной Атлантике исчезла субмарина «Скорпион» (на борту реактор и две ядерные торпеды). Лодку потом нашли на глубине более 3000 метров, на грунте, в 740 километрах к юго-западу от Азорских островов. Причины гибели лодки, кстати, не выяснены до сих пор.

Но основные «ядерные подвиги» американских военных в морях, конечно, связаны с авиацией.

14 февраля 1950 года бомбардировщик B-36, взлетевший с аляскинской базы Эйлсон, участвовал в полномасштабной имитации ядерного удара по территории СССР. В роли «цели» использовался Сан-Франциско. На борту бомбардировщика была штатная ядерная бомба Mk.IV. Из нее был извлечен плутониевый боезаряд, однако в бомбе оставалась оболочка из металлического урана и 5000 фунтов взрывчатого вещества.

Самолет попал в зону плохой погоды над морем у побережья Британской Колумбии, обледенел, у него отказали три из шести двигателей. Экипаж, видя такое дело, сбросил бомбу («обычная» часть сдетонировала, о чем есть свидетельства: вспышку взрыва видели с берега), а потом покинул машину, падавшую в воду.

10 марта 1956 года над Средиземным морем исчез бомбардировщик B-47, вылетевший из Флориды. На борту самолета находились две ядерные бомбы. Никаких следов самолета и ядерного оружия не найдено до сих пор, официальная версия выглядит как «потерян в море у побережья Алжира».

28 июля 1957 года транспортный самолет C-124 вез из штата Делавэр в Европу три снаряженные ядерные бомбы и плутониевый заряд для еще одной. Над Атлантикой у побережья Нью-Джерси самолет начал терять мощность, два двигателя из четырех заглохли. Экипаж сбросил в океан две из трех бомб примерно в сотне миль от Атлантик-Сити.

5 февраля 1958 года возле Саванны (побережье штата Джорджия) истребитель F-86 столкнулся со стратегическим бомбардировщиком B-47. Истребитель рухнул, а поврежденный B-47 удержался в воздухе и вернулся на базу. Правда, для этого пришлось сбросить в Атлантику термоядерную бомбу Mk.15 (выход мощности при подрыве около 1,7 мегатонны). Там она и лежит до сих пор, занесенная илом, — поиски ни к чему не привели.

5 декабря 1965 года неподалеку от Окинавы с авианосца «Тикондерога» из-за сильной качки скатился в воду незакрепленный штурмовик A-4 Skyhawk с тактической ядерной бомбой и затонул на глубине около 4900 метров. Пентагон не признавал этого эпизода до 1989 года.

В 1960 году США в условиях «дальнейшего обострения международной обстановки» начали операцию «Хромированный купол» (Chrome Dome), предполагавшую создание системы непрерывного дежурства в воздухе стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием на борту. Самолеты находились в постоянной готовности нанести удары по намеченным целям в глубине территории СССР (служба такого бомбардировщика показана, например, в фильме Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав»). Не все такие полеты кончались добром.

17 января 1966 года у испанского Паломареса дежуривший в воздухе бомбардировщик B-52G столкнулся с самолетом-заправщиком KC-135. В результате «в окружающую среду» попали четыре термоядерные бомбы типа Mk.28 (B28RI) мощностью до 1,45 мегатонны каждая. Три из них упали на сушу (причем две разрушились и загрязнили плутонием 2,6 квадратного километра территории), а одна утонула в море. Ее нашли и подняли через 81 день после катастрофы.

Несмотря на жесткую критику практики регулярного дежурства бомбардировщиков с ядерным оружием на борту, начавшуюся по итогам инцидента в Паломаресе, операцию «Хромированный купол» свернули только после происшествия 21 января 1968 года в районе гренландской авиабазы Туле, вызвавшего международный скандал. Там рухнул дежурный B-52 с четырьмя ядерными бомбами на борту. Самолет пробил лед и ушел на дно Баффинова залива. Американские военные устроили целую операцию по подъему деталей потерянного оружия, после чего бодро рапортовали о том, что все четыре бомбы извлечены. Годы спустя, однако, публикация результатов экспертизы показала, что найдены были компоненты только трех боеприпасов, четвертая так и лежит где-то в гренландских водах.

Информация о возможных потерях советских и российских ядерных боеприпасов до сих пор строго засекречена. Тем не менее регулярно появляются сообщения (впрочем, непроверенные) об инцидентах с ядерным оружием, находившимся на борту самолетов.

Одно время благодаря бывшему заместителю начальника разведки Тихоокеанского флота контр-адмиралу Анатолию Штырову широко разошлись сообщения о гибели весной 1976 года бомбардировщика Ту-95 советской Дальней авиации, упавшего в залив Терпения (у южной оконечности Сахалина). На борту самолета якобы находились два ядерных боеприпаса, впоследствии поднятые с грунта американской субмариной спецназначения «Грейбек» (по другой версии, «Грейбек» забрал только оборудование связи, а бомбы так и лежат на дне).

Однако Минобороны не подтверждает проведение полетов стратегической авиации в этом районе в 1976 году, «Росатом» (наследник советского Минсредмаша) инциденты с ядерными объектами в этом районе опровергает, а сообщение о катастрофе «не бьется» с известными реестрами аварий и катастроф самолетов Дальней авиации. Информация о дежурстве отечественной авиации с ядерным оружием по-прежнему закрыта, поэтому дальнейшее расследование этой истории затруднено.

Объемы патрулирования советской авиации были скромнее американских, соответственно, чисто статистически число инцидентов, как бы они ни засекречивались, все равно было меньшим, чем у США. Зато известны наперечет (шила в мешке не утаишь) результаты катастроф атомных лодок и захоронения реакторов.

В 1965 году у побережья Новой Земли был затоплен реакторный отсек субмарины К-19 (проект 658), потерпевшей в 1961 году в районе острова Ян-Майен тяжелую радиационную аварию. В 1966-м по соседству затопили реакторный отсек с субмарины К-11 (проект 627А «Кит»), на которой в феврале 1965 года в ремонте произошла авария с выбросом радиоактивности из-за нарушений при перезарядке реактора. Осенью 1967 года в заливе Цивольки (северо-восточное побережье Новой Земли) затопили экранную сборку реактора первого в мире атомного ледокола «Ленин», пострадавшего от повреждения активной зоны.

В марте 1968 года к северу от атолла Мидуэй в Тихом океане затонула на глубине около 5000 метров дизель-электрическая субмарина Тихоокеанского флота К-129 (проект 629А). Причины гибели достоверно не известны до сих пор. На борту лодки находились три баллистические ракеты Р-21 с моноблочными ядерными боеголовками мощностью около 1 мегатонны, а также две ядерные торпеды. Одна или две торпеды были подняты американцами в 1974 году, однако поднять ракеты не удалось.

8 апреля 1970 года во время учений «Океан-70» возник пожар на атомной торпедной лодке К-8 (проект 627А), находившейся в Бискайском заливе. 12 апреля, после долгой борьбы за живучесть, субмарина затонула на глубине около 4700 метров. На дне оказались два реактора и, по разным данным, четыре или шесть торпед с ядерными боезарядами.

В 1972 году (по другим данным — в 1974-м) в Новоземельской впадине Карского моря затоплен реактор, извлеченный после ядерной аварии 1968 года с атомохода К-140 (проект 667А «Навага»).

10 сентября 1981 года в Карском море затопили атомную лодку К-27 проекта 645. Экспериментальный корабль с двумя реакторами РМ-1 с жидкометаллическим (сплав свинца и висмута) теплоносителем в мае 1968 года потерпел на боевом выходе тяжелую радиационную аварию, после которой эксплуатация стала невозможной. После длительного периода отстоя лодку с реакторным отсеком, залитым 270 тоннами битума, затопили на глубине 75 метров. В данный момент есть планы по ее подъему и утилизации.

3 октября 1986 года на стратегическом ракетоносце К-219 проекта 667АУ «Налим», находившемся в Атлантике к востоку от Бермудских островов из-за разгерметизации шахты произошел взрыв топлива одной из ракет. Лодка всплыла, но после длительной борьбы за живучесть затонула в ночь на 6 октября на глубине более 5600 метров. На дне океана оказались два реактора, две ядерные торпеды и (по разным сведениям) 15 или 16 баллистических ракет Р-27У, каждая из которых несла по три боеголовки мощностью 200 килотонн.

7 апреля 1989 года в Норвежском море после сильного пожара на глубине 1858 метров затонула лодка К-278 «Комсомолец» (проект 685 «Плавник», многоцелевая атомная субмарина с глубиной погружения до 1000 метров). На дне оказались два ядерных реактора и две ракето-торпеды «Шквал» с ядерными боевыми частями.

Затонувшая в августе 2000 года в Баренцевом море атомная субмарина К-141 «Курск» была поднята, как и К-429, тонувшая в бухте Саранная (на Тихом океане) еще в июле 1983-го. Зато 30 августа 2003 года возле острова Кильдин (в районе Мурманска) затонула на глубине 170 метров атомная лодка К-159 проекта 627А, которую буксировали на утилизацию в Северодвинск. На дне оказались еще два ядерных реактора.

Есть еще один «замечательный» источник — радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ). Это нечто подобное «атомной батарейке»: использует энергию естественного распада радиоактивных материалов для выработки электроэнергии. Широко применялись в качестве автономного источника питания. Несколько таких объектов были утоплены в море по разным причинам, при этом как минимум один (потерянный в 1987 году у сахалинского мыса Низкий) не найден до сих пор.