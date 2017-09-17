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Уникальное видео: как СССР взорвал ядерную бомбу под землей, чтобы погасить столб огня из шахты

19:40. 17 сентября 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

В 1966 году Советский Союз взорвал ядерное оружие, чтобы устранить пламя, полыхавшее под землей в течении трех лет.

На видео 1966 года запечатлено, как гигантский столб пламени вырывается посреди поля, в то время как рабочие расположенной неподалеку скважины Урта-Булак в Узбекистане безуспешно пытаются потушить огонь водой.

В результате было принято решение расчистить место полыхания подземного пожара и направить туда одну из ядерных бомб с целью избавиться от источника газа путем взрыва шахт

Проект по разработке подобного вида оружия был рожден во время Второй мировой войны при Иосифе Сталине. Советский подход к производству ядерного вооружения в значительно ускорился после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки США в 1945 году. В СССР первые успешные испытания ядерных боеголовок были проведены в 1949 году.

Испытание 1966 года стало частью программы, известной под названием "Ядерные взрывы для народного хозяйства", в которой изучалось использование ядерного оружия за пределами военных интересов. Целью этих взрывов были прежде всего геологоразведка – попытка найти месторождения природного газа – создание подземных полостей для хранения токсичных отходов и гененрирование плотин и каналов.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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