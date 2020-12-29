Мы — опять вызов европейской безопасности. Вернее, снова. Вернее, всегда

Но глава МИД Швеции Анн Линде считает нужным лишний раз напомнить об этом миру. В ответ на запросы членов парламента страны она заявила, что считает «российскую агрессию» на юго-востоке Украины, а также воссоединение Крыма с Россией главной опасностью для старушки Европы. Напомню — в следующем году Стокгольм будет председательствовать в ОБСЕ, и такое целеполагание, несомненно, отразится на нас и наших и без того непростых отношениях.

Политика — это хитрое зазеркалье, в котором люди говорят одно, имеют в виду другое, а думают при этом совсем третье. Украинцы, например, несколькими годами раньше вычитали бы в словах Линде ещё одно подтверждение тому, что «Украина — цэ Европа». Но, боюсь, в 2020-м таких наивных не осталось даже там. Незалэжная не стала и никогда не станет ни членом ЕС, ни членом НАТО, сколько бы синих звездчатых флажков ни развевалось на «евромайдане». Ни немецкие, ни британские, ни американские солдаты не пойдут отвоёвывать Крым у «агрессора».

Обещанная интеграция с Евросоюзом имела целью сделать огромную по европейским меркам страну новым рынком сбыта для ЕС — и прежде всего Германии, но даже тут всё пошло немного не так — немцы пытались было инсталлировать своего аватара Кличко (протеже фонда Конрада Аденауэра, google it), но американцы щёлкнули их по носу Порошенкой — во славу Байдена-младшего и его Burisma (тут, думаю, обойдётся без Google). Украина для европейцев — не государство, не будущий братский народ, для которого всегда открыты двери соседних государств, но сфера интересов. И когда Линде говорит о том, что присоединение Крыма есть угроза европейской безопасности, она имеет в виду именно угрозу этим самым интересам.

В этом, собственно, нет ничего дурного. Вспомним Карибский кризис, когда СССР разместил свои боеголовки на Кубе. Имели право? Абсолютно. Власти независимого государства разрешили нам это сделать. Но США заявили, что плевать хотели и на независимость, и на международное право: это угроза безопасности американского народа, а потому или убираете свои ракеты, или весь мир в труху.

До 2014 года Украина пребывала с нами в состоянии худого мира, и даже «оранжевая революция» 2004—2005 годов ничего тут не поменяла.

Мировой баланс после 1991 года худо-бедно, но сложился. НАТО, вопреки обещаниям, продвинулось на восток, некоторые наши республики стали независимыми, но частично прописанные, а большей частью неписаные договорённости остались в силе. Ющенко мог сколько угодно нести антироссийскую пургу в публичных выступлениях, но он не трогал наш флот в Крыму и не подпускал иностранные компании к нашим нефтегазовым раскладам. Дерусификация была той ценой, которую мы были готовы, стиснув зубы, платить за шаткое согласие.

После второго «майдана» всё изменилось — и сидеть молча стало уже нельзя. И нет, мы не проявили агрессию и ничего не аннексировали. Всё, что мы сделали — это дали русским в Крыму возможность выразить и утвердить свою волю. Запоздало, но защитили их интересы. Или, если быть точным, наши общие интересы — мы один разделённый народ.

И это именно то, на что реагирует Швеция. Именно то, за что мы получаем всё новые санкции, всё новые упоительные истории вроде Скрипалей или Навального. За то, что, проиграв холодную войну, мы имеем наглость отстаивать свои интересы на «великой доске» — как и подобает большой стране первого мира.

Впрочем, шведов можно понять. Маленькое, но очень благополучное государство суровых викингов, подарившее миру IKEA, несколько очень влиятельных поп-групп и замечательную детскую литературу, в новом глобальном мире напрочь лишилось своего лица и своей воли. Швеция сегодня — это страна с самым большим процентом населения мигрантов, с возросшей в разы преступностью и (неофициально) столица изнасилований. А всё потому, что однажды викинги сдали свои интересы. Тут есть за что мстить и какие комплексы вымещать.

Дмитрий Петровский, RT