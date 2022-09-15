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В России появилась двухэтапная схема мошенничества

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В России появилась двухэтапная схема мошенничества

Мошенники начали обманывать россиян более изощрённо. Как сообщает газета «Известия», злоумышленники придумали новую, двухэтапную схему обмана.

Так, в ходе первого звонка человеку говорят, что ему предварительно одобрен кредит, а спустя несколько часов ему снова звонят, выражают благодарность за оформление займа и просят оценить уровень обслуживания. Эксперты называют такой вид мошенничества опаснее предыдущих, поскольку россияне попадают в так называемую ловушку последовательностей. Напуганный «клиент» начинает думать, что кто-то оформил на его имя кредит, начинает паниковать, заявляет, что ничего не оформлял. В итоге жертва сама просит злоумышленника о помощи.

«Затем звонок переключают якобы на службу безопасности или полицию, которая просит оказать помощь в расследовании и поимке мошенников», — рассказали в «Почта Банке».

В ходе разговора жертву уговаривают взять кредит, чтобы деньги якобы не достались мошенникам, и перевести их на некий «безопасный» счёт.

Начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков отметил высокий уровень опасности такой схемы. Он пояснил, что проверить информацию о кредитном счёте в стороннем банке можно только после его посещения, но граждане хотят решить вопрос быстрее, чем и пользуются злоумышленники.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни в коем случае не сообщайте звонящим, кем бы они ни представлялись, личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова. При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счёте самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка», — предупредили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали выманивать личные данные граждан под предлогом проведения расследований незаконных действий сотрудников Центробанка. А тем, кто не попались на уловки злоумышленников и пытались разыграть их при разговоре, мошенники начали мстить.

По материалам «Известий», НТВ, «МК»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/v_rossii_pojavilas_dvuhetapnaja_skhema_moshennichestva_732.htm
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