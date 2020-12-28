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Новый глава “Фонда Кино”

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Новый глава "Фонда Кино" Федор Соснов. Пока что в роли врио, согласно документу, который подписал Мишустин. Ранее, Соснов был заместителем у прошлого директора "Фонда Кино", а также возглавлял аналитический департамент "Фонда Кино".
Теперь вы знаете, как выглядит человек, которого будут винить за качество российских фильмов осваивающих государственные средства на безвозвратной основе.
Можно конечно предположить, что все поменяется и деньги при Соснове будут давать только хорошим режиссерам под хорошие сценарии. Но что-то верится в это слабо.
В следующем году, в том числе при помощи "Фонда Кино" для помощи российским киноделам и прокатчикам будет распределено https://www.kinobusiness.com/news/v-minkultury-rossii-obyasnili-kak-budet-raspredelyatsya-gospodderzhka-sredi-organizatsiy-kinematogra/ 4,2 млрд. рублей.

В общем посмотрим, будут ли какие-то изменения в "Фонде Кино" или все будет как обычно – распределение средств прикормленным режиссерам, ужас в прокате, токсичная реакция зрителей, лучи добра в интернете и последующие объяснения "творческих неудач" современного российского кино.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6434269.html
Рубрики: Мировоззрение, Творчество
Метки: кино, фонд кино
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 5645 4493
    Sergey64 52 мин. назад

      С бородёнкой? Хипстер? Толку не будет.

    • 15209 12599
      марина 19 мин. назад

        Какой симпатичный мальчик ,веселенький ,о нравственности и культуре будет заботиться ?или наполнением чьей-то казны?Вот и Колонель немного текста забросил ,для разговору ,вот хохлы -все шоу хотят.Министр культуры Любимова вроде против ,говорят временный ,ищут посерьезнее .Какое то все нынче временное ,техническое ,этот товарищ отвечал за цифру ранее в Фонде,вот по профессии заступил -собирать деньги или раздавать правильно ?

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