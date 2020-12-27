Многие из читателей хорошо помнят знаменитый рассказ Артур Конан Дойля об одном из расследований Шерлока Холмса. Даже экранизация этого рассказа с исполнением самых лучших актёров за всю историю экранизаций историй о Шерлоке Холмсе была в самой первой серии. Сюжетом являлось то, что злоумышленник прятал дрессированную ядовитую змею в вентиляционной отдушине, и по его сигналу она вылезала через вентиляционную решётку и убивала жертву. С точки зрения криминалистики это преступление - работа высокой пробы, но Шерлок Холмс справился с ней на раз-два. Но всё ли так просто?

Занимательная кстати получилась экранизация. По сюжету фильма Холмс, впервые увидев Ватсона, спросил его, давно ли он прибыл с Афганистана. Поскольку в то время (1979 - 80 г.) эту страну упоминать без нужды было нельзя, везде по тексту её название заменили на слово "Восток". Так было идеологически выдержано, но получилось слегка топорно, видно, что губы актёров произносят другое слово. Такие вот были курьёзы при съёмках фильма, но речь сейчас не об этом.

Наверное, некоторых читателей этой истории или кинозрителей посетило как минимум два вопроса, а именно:

Какие размеры имела эта вентиляционная отдушина, что в ней могла жить змея внушительных размеров, свободно перемещаясь в ней и не привлекая внимание жителей дома. Если вентиляционная отдушина представляет из себя узкий проход в стене, то живущая в ней змея будет всю жизнь распрямлённой, что для неё в принципе не возможно (биологи, поправьте, если не прав).

Наверняка Артур Конан Дойль сюжет этого рассказа не придумал, а списал из реальной жизни, слегка приукрасив, как и положено инженерам человеческих душ. Что же тогда за тайны хранили в себе вентиляционные отдушины? Ну, судя по тому, что змеи в них могли жить, там было тепло и умеренно сыро. Ну и где-то был участок, в которых змея могла сворачиваться клубком или кольцом. А почему и где? Попробуем найти в старых книгах схему вентиляции.

Что это за серпантин находится внизу колонн? Оказывается, это не тот серпантин, который мы привыкли себе представлять. Во французском языке слово "serpentin" обозначает в том числе и змеевик, или нагревательный элемент соответствующей формы. Хорошую аллегорию придумал писатель. Примечательно, что воздух для нагрева берётся из какой-то подземной шахты А. Далее этот воздух, проходя через нагреватели, попадает в вентиляционные отдушины и далее в комнаты. Для змеи здесь можно сказать, что созданы идеальные условия для проживания, если не считать отсутствие еды и партнёра для спаривания. Посмотрим другую схему.

Воздух с улицы через подвал поступает в некий калорифер h, откуда в нагретом виде поступает в сборную камеру е, и далее по вентиляционным отдушинам в комнату согласно схемы вентиляции. Далее транзитом воздух удаляется через другую вентиляционную отдушину, причём даже в два её окна - нижнее W и верхнее S. Как видим, сюжет рассказа для жизни подходит идеально, если змея жила в камере е и поднималась вверх по условному сигналу, например свисту или стучанию об стену. Для неё даже влажность поддерживалась благодаря ёмкости с водой r. Как вы уже наверное догадались, в камеру e поступал, как сейчас говорят, на дистрибуцию готовый к употреблению чистый воздух, имеющий нужную температуру и влажность. Если ток этого воздуха надо было прекратить, то это можно было сделать задвижками m и u (первая - общая для всех вентиляционных отдушин сразу).

Как видим, технические решения по отоплению и вентиляции дома были сосредоточены в одном месте - подвале. Воздух нагревался централизованно и распределялся по комнатам благодаря встроенным в стену вентиляционным отдушинам. Технически это очень грамотно - не надо в каждой комнате ставить отопительные приборы, а системы, производящие тепломассообмен, сосредоточены по сути в одной комнате подвала. При хорошей мощности нагревательной системы такой дом можно эксплуатировать в любой климатической зоне.

Но сразу же вопросы - а что греет воздух в калорифере h, если никаких печных труб в конструкции здания не предусмотрено? И что это был вообще за калорифер? Как ни странно, подобных странных схем отопления-вентиляции имеется много.

Как видно из схемы, управление воздушной заслонкой шло через гибкий трос R. При подъёме заслонки тёплый воздух начинал идти в воздуховод. В экранизации рассказа скорее всего именно этот трос попал в кадр (см. главное фото), из чего можно сделать вывод, что снимали фильм не в декорациях Ленфильма, а в реальном старом доме-замке с той самой системой отопления-вентиляции. Воздух в этом доме нагревало нечто по аналогии с вышеприведённой схемой, находившееся в другом помещении.

Что же нагревало воздух? Нарисован непонятный элемент L. Что это? Если это обычные горелки светильного газа или нефтепродуктов, то такой воздух в вентиляцию бы никто не направлял. Очевидно, это что-то другое, чего мы сейчас уже не знаем.

Это ещё одна из разновидностей системы отопления-вентиляции, и мы видим очень много радиаторов О. Они нагревают воздух, который приходит в помещение из подземной галереи S. Опять мы видим какую-то непонятную подземную галерею. Для чего она нужна, когда воздух можно отбирать из обычных окон цокольного этажа? Впрочем, сразу же снова рождается версия про две трубы. Все существующие подземелья, скорее всего, были универсальными коллекторами, которые опутывали здания всей старой части всех древних городов. И сходились эти подземелья на ближайшем храме, который был главным звеном жизнеобеспечения зданий. Эта версия ещё подлежит проверке, но все другие выглядят очень неубедительно. Чтобы подтвердить или опровергнуть, нужна актуальная карта подземелья любого крупного старинного города. Впрочем, вернёмся к нашим отоплению-вентиляции.

Указанные на схемах чудо-калориферы использовались не только в небольших зданиях, но и в зданиях гораздо большего масштаба.

Каким должен быть объём данных калориферов, если они вентилировали и отапливали театры и выставочные павильоны? Скорее всего, немалые. Бывавшие в старинных дворцах, особенно на севере Европы, наверняка подметили отсутствие в залах отопительных приборов (если не считать каминов, но это локальный источник тепла). Очень много независимых исследователей выдвигали по этому поводу множество версий. Основными версиями являются то, что дворцы изначально строили в другой климатической зоне, не требующей на тот момент отопления, и то, что во дворцах существовали пневматические обогреватели - т.н. Аммосовские печи. Ни одну из версий сейчас убедительно опровергнуть нельзя. Что касается Аммосовских печей, то их официально (вроде бы) ввели в эксплуатацию в 1835 году и только в России. Неужели до этого времени не было холодов? Кроме того, при массовых мероприятиях во дворце, при многочасовом нахождении в зале нескольких сотен человек, вопрос вентиляции был вполне актуален. Есть интересные детали в официальных источниках о существовании Аммосовских печей в России:

Аммосовская печь была впервые опробована в 1835 году, в столице Российской империи городе Санкт-Петербурге, где отапливала огромные залы Императорской Академии художеств. Одно подобное устройство заменяло около тридцати использовавшихся в XIX веке «змеевиков» — предтечей радиаторов отопления (первая «аммосовская печь» по сей день хранится в подвалах здания). После того, как аммосовская печь была запущена в Зимнем дворце, эффективность устройства произвела такое впечатление на императорскую семью, что российский монарх Николай I пожаловал генералу Аммосову золотую медаль и две тысячи десятин земли (2185 гектаров). Всего, только в Зимнем дворце, были установлены 84 аммосовских печи (55 больших и 29 малых). Ещё две пневмопечи располагались в Большом Эрмитаже под Рафаэлевыми ложами и ещё две малые печи находились в Придворном манеже Малого Эрмитажа. На пике своей популярности аммосовские печи обогревали около сотни крупнейших зданий столицы. Имея достоинствами огромный (по меркам XIX века) коэффициент полезного действия и простоту монтажа, аммосовская печь имела и ряд недостатков: - издавала большой шум в виде гула;

- во время грозы от печи доносился сильный треск;

- пневматические трубы, по которым шёл горячий воздух, разогревались слишком сильно. Если с первыми двумя недостатками ещё можно было мириться, то последнее наносило ущерб внутреннему убранству (особенно сильный урон был нанесён расписным стенам и картинам, хранящимся в Эрмитаже). Поэтому, со временем, огневоздушное отопление уступило место водяному и паровому отоплению. Одним из последних «сдался» Зимний дворец, где аммосовские печи были демонтированы в 1912 году.

Что вообще происходило в Санкт-Петербурге, если эта информация правдивая? Весь цивилизованный мир вплоть до 20 века не знал этих Аммосовских печей вообще, хотя климат северной Европы не сильно отличался от Санкт-Петербурга. И только в России внезапно изобретают подобное ноу-хау и массово его внедряют, демонтируя те самые змеевики. И почему-то в сети совершенно нет фотографий Санкт-Петербурга с дымом от труб Аммосовских печей, находившихся при главных на то время дворцах столицы. Как это всё понимать? Но здесь, скорее всего, вопрос к историкам. В связи с чем вдруг стали не справляться со своей задачей змеевики, которые справлялись ранее всё время существования дворцов, определить сложно. И скорее всего, замена змеевиков здесь шла не из-за несовершенства их параметров, а из-за политики. Для справки, в то же время шла церковная реформа, которая уничтожала технические свойства храмов, и скорее всего это были звенья одной цепи событий. Но вернёмся во Францию.

Перед вами и есть тот самый змеевик, который по чертежу был установлен в каком-то легковозводимом здании. Как видим, он состоял из того самого гнутого калорифера, по которому наверх выходил горячий воздух. Но рядом стоит обычная труба, по которой наверх тоже выходит воздух. Крышки у конструкции нет, по этому можно сделать вывод, что это не печь. Видимо, чертёж делал далёкий от теплотехники человек. Судя по тому, что труба справа внизу заделана материалом котла, то воздух в неё не проходил, и именно она не имела никакого отношения к воздухообмену. А что же она выполняла? Ну конечно же, нагрев некоего предмета внизу змеевика. Наверное, вот такого или наподобии.

Это госпиталь во Франции времён первой мировой войны, когда под палаты приспосабливали все пригодные для этого помещения. Как видим, у этого змеевика только один выход, та труба, которая на чертеже находится слева, в змеевике заменена крышкой, примерно вот такой:

Действительно, зачем полезное тепло удалять на улицу? Под вентиляцию можно приспособить ту самую трубу, которая выходит в окно. Поскольку госпиталь создавали в авральном порядке, выводить трубы куда-то на связи купола не было возможности. Их подсоединили по временной схеме. Для тех, кто сомневается в том, что это обычные дровяные печи, прилагаю ещё несколько фото.

Что всегда отличает дровяные печи от прочих - на фото всегда их стенки над топочной дверкой покрыты копотью, а на полу возле топки или мусор, или просто пятно от частого стояния людей на этом месте. При идентификации эти приметы срабатывают всегда, даже если перед фотосессией делали генеральную уборку. Всё ещё есть сомнения или считаете, что фотографировали в летний период? Пожалуйста.

Отверстия на котле говорят о том, что дыма там не было точно. Поскольку дыма без огня не бывает, то и наоборот также совершенно справедливо. Чистота вокруг котлов почти идеальная, а топочная дверка скорее символическая. Ну и ещё одна немаловажная деталь - труба проходит через драпированную стену без всяких противопожарных защит.

Где же тут пневматические или хотя бы просто дровяные печи? А их тут просто нет. Видимо, российские изобретения Францию совсем не интересовали. Дворцы по прежнему отапливались змеевиками, которые находились в штатных местах, т.е. в подвалах. И даже для госпиталей змеевики нашлись в нужном количестве, и самое интересное, их нашли куда включить.

Самый дальний змеевик даже не стали выводить в окно, а вывели на металлосвязи колонны здания, видимо, там была такая возможность.

Как видим, у змеевиков были даже стеклянные стенки. Возможно, туда помещали какие-то предметы для просушки или подогрева. И справлялись они со своей работой достаточно хорошо, выполняя функции отопления и вентиляции одновременно. В условиях войны это было очень рациональным решением.

А это постоянный парижский госпиталь Laënnec, на то время, когда он там ещё был. Змеевик как раз в том исполнении, когда он находится под колонной, как на одном из вышеприведённых чертежей. Нечто похожее уже было применено в больницах Австралии, только там был металлический стол, соединённый с колонной неразрывно. Скорее всего, это было одно и то же техническое решение, только с небольшой разновидностью.

Сейчас невозможно точно идентифицировать, в какой части здания была эта палата. Но в то же время, количество труб на крыше не соответствует количествам змеевиков в палате. Их соединение с каркасом здания, по всей видимости, осуществлялось в чердачном этаже.

Но это была Франция. А как обстояли дела в остальном мире? Как ни странно, они обстояли так везде, кроме России. Либо все исторические фото змеевиков в России кто-то хорошо упрятал, либо змеевиков там действительно после известных реформ не стало.

Если печь на нижнем фото топилась бы дровами, то они туда бы клались, как в известном анекдоте, поперёк. Но это простой американский дом начала 20 века, там никто и не думал, что подобные вещи топятся дровами. Во многих открытых источниках фото подобных змеевиков распространены достаточно широко, на них никто не обращает особого внимания. Видимо, новое поколение за рубежом уже не различает технических деталей.

А это устройство отопления-вентиляции по праву должно называться Дворцом пёстрой ленты. Змеям бы жилось в нём очень комфортно. Если бы писатели того времени знали, что через сто лет подобные изделия перейдут в разряд фантастики, то наверное Жюль Верн написал бы с натуры произведений больше, чем все классики марксизма-ленинизма, вместе взятые.