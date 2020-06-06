Тоха Ха: Статья для тех, кто собрался в тату-салон

Предупреждение. Осторожно! Данная тема чрезвычайно огнеопасна для нижних участков тела, поэтому сразу предупреждаю всех ярых защитников тату: этот текст адресован НЕ ВАМ, а тем, у кого татуировок нет, тем, кто только думает об этом, а также родителям подростков, которые очень хотят сделать себе тату. Так что если у вас уже есть наколка – давайте останемся друзьями и попрощаемся на этом месте: эта статья не для вас. Заранее спасибо.

Почему я решил об этом написать? Во-первых, из-за огромной лжи вокруг татуировок в интернете. Уверяю, правду на эту тему в СМИ ты не найдешь, либо она будет сильно искажена. Во-вторых, когда-то я, также как и ты, задумывался о тату, и у меня накопилось много информации и мыслей по этому поводу. Хочу поделиться личным опытом. Эта статья не ставит перед собой цель кого-то осуждать, ненавидеть или настраивать друг против друга, здесь не будет страшилок про возможное заражение крови и СПИД, заезженных фраз типа: «Ты что, зек?!», «Как ты будешь выглядеть в старости?!», «Как ты устроишься на хорошую работу?!» Более того, в этой статье я даже не буду тебя отговаривать от похода в тату-салон. Это твоё дело, и в любом случае последнее слово останется за тобой. Данный текст – это результат долгих лет размышлений о том, почему люди вообще делают татуировки, хорошо это или плохо и что это нам даёт. И если ты, молодой человек (парень или девушка), собрался к тату-мастеру, то, конечно же, уже нашёл свои ответы на все эти вопросы. Так давай сверим с моими. Я думаю, будет интересно. Мне, в отличие от тебя, они дались не так просто.





Тайна

О татуировках я начал задумываться уже с самого раннего детства. Почему когда маленький мальчик ради забавы обрисовывает себя обычными чернилами – над ним все хохочут и ведут в ванну, а когда взрослый дяденька на полном серьёзе обрисовывает себя несмываемыми чернилами – никто не смеётся… Непонятно. Наверное, в этот момент у меня впервые и возник вопрос: почему некоторые люди делают на себе эти странные несмываемые рисунки?

Удивительно, но многие поступки мы совершаем как раз именно потому, что не можем их понять. До меня всегда с трудом доходили простые вещи. Например, в детстве я ещё не мог понять курящих. Зачем взрослые вдыхают дым тлеющего табачного сена?! Это было абсолютно нелогично и никак не укладывалось в моём детском сознании. Но если это так же глупо и дико, как звучит, тогда почему мой собственный папа (который для меня был абсолютным авторитетом) делает это?! На все мои вопросы у взрослых был один и тот же ответ: «Это плохо! Можно заболеть, умереть…» Но почему они это делают, даже несмотря на такие риски, – никто не мог внятно объяснить. Эта загадка не выходила из моей головы, я буквально страдал, я мучил себя вопросами. Любопытство брало верх. Именно поэтому в первый раз я и выкурил сигарету. Просто чтобы разгадать эту тайну. Я не хотел быть крутым, дерзким или взросличать перед сверстниками. Я всего лишь хотел понять моего папу. Хотел постичь мир, общество, людей, я приготовился сделать большой шаг вверх в своих познаниях жизни и… после продолжительного кашля – всё равно ничего не понял. Я не понял этого и все последующие 12 лет, которые мне пришлось быть курильщиком. Слишком высокая цена за неразгаданную тайну. Только спустя годы до меня наконец-то дошло: я такой не один – здесь никто ничего не понимает, так оказывается и работает этот древний развод! Как та загадка без ответа в ленте новостей, что охватывает разум, но не даёт решения, и, чтобы прекратить мучения и узнать заветную отгадку, тебе предлагают перейти по какой-то стрёмной ссылке и на что-то там подписаться. Приманка. Западня, в которую попадает разум людей и делает их жертвами собственной наивности и любопытства. Точно так же происходит и с алкоголем, и с другими наркотиками и пороками. Сначала мы недоумеваем, а потом хотим попробовать, чтобы понять: должна же быть хоть какая-то логика в этом абсурде, но, попробовав, мы проваливаемся с головой в коварную ловушку, главная хитрость которой в том, что теперь уже мы сами становимся приманкой для следующих жертв. «Почему они все творят эту дичь?! Хммм, пойду разведаю…»





В поисках логики

Но причём здесь татуировки? Татуировки – это не дичь какая-нибудь, это совсем другое. И мы же здесь не собираемся обсуждать чокнутых маргиналов, забитых с ног до головы всякой чертовщиной, у этих понятно – от татух уже крыша поехала. Мы вроде решили поговорить об одной маленькой безобидной наколочке, которую ты собираешься сделать. Что в этом плохого?

Вот точно так же и я, решив сделать тату, начал отчаянно искать в них позитив и всячески высветливать это явление. Не буду же я в здравом уме и ясной памяти причинять себе вред. Я же себе не враг. Если соблюдать меру, – думал я, – то тату – это целое искусство и признак неординарной личности. Видимо, зря я записал их в один ряд с курением и алкоголем. Какой вздор. Ничего общего! Хотя… и зависимость вроде бы от них бывает, и проблемы в коллективе и семье, ещё какие, и кукуха едет у многих. Но разница определённо есть. Есть… Вот, например, курильщики и пьяницы могут бросить, а с наколками такого уже не получится. Но… тогда выходит, что татуировки даже чем-то хуже. Согласен, – плохой пример. И всё-таки это не одно и то же, – продолжал размышлять я. Наколки, в конце концов, не меняют сознание… Правда, и в этом я тоже не был до конца уверен, ведь всегда было что-то, что отличало людей с татуировками от остальных. Я чувствовал это. Чувствовал это, наверное, и ты.





Чтобы окончательно разобраться в этих вопросах, я полез в интернет и прочитал множество статей и форумов, изучил сотни доводов тех, кто уже сделал себе тату, я пытался понять их логику. Эту статью я буду иногда перебивать основными аргументами поклонников наколок и моими рассуждениями на сей счёт. Итак, люди делают татуировки:

1) …на память.

Эта странная логика меня не убедила. «Ты же не записная книжка? – написал я в ответ. – Или у тебя настолько плохая память, что ты забудешь имена и лица своих детей, что ты любишь маму и то, как два года служил в армии?»

2) …потому что это подчеркнёт мою духовность и интеллектуальность.

«Но люди высокого духовного и интеллектуального уровня в татуировках не нуждаются. Ты можешь представить себе учителя русского языка с наколотым на руке профилем Пушкина? Искусствоведа – с картиной Айвазовского на спине? Учёного – со схемой ядерного реактора на груди? Математика – со сложной, похожей на иероглифы, формулой на шее? Я – нет»

3) …потому что это красиво (эстетично, украшение).

«Но красивых татуировок не существует. Ведь даже шедевр мировой живописи, наколотый на кожу, становится пошлостью. Представь картину «Девятый вал», набитую на спине, «Сикстинскую Мадонну» – на животе, «Утро в сосновом бору» – на правой булке. Это мерзко!»

4) …чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

«Но где логика? Теперь ты будешь делить свой единственный и неповторимый образ с другими образами на собственной коже. Чем больше образов ты носишь – тем больше теряется твой собственный»

5) … потому что это модно.

«Но опять-таки где логика? Ни одна модница и в страшном сне не согласится носить на себе одну и ту же вещь всю свою жизнь. Не правда ли? Но наколотая бабочка будет теперь сидеть на её попе до конца дней. Если не жалко себя, пожалейте хотя бы бабочку!»





Мысленные эксперименты

Татуировки… Хорошо это или плохо? – мучил я себя вопросом. Интуитивно я всё равно почему-то понимал – что плохо. Просто потому, что так говорила моя совесть. Но обосновать этого я не мог. Я ставил мысленные эксперименты, я представил себе две группы по сто человек. Одну группу я назвал «Хорошо», а другую – «Плохо». В первой были полезные для общества граждане: учителя, врачи, учёные. В другой – преступники, наркоманы и извращенцы. В какой группе будет больше наколок? – спросил себя я. Лёгкий вопрос – ясно, что во второй. Но почему? Неужели все люди с татуировками плохие?

Тогда я вспомнил своего дедушку. Как-то в молодости он тоже сделал себе наколку, в которой признавался в любви моей бабушке. Душевный порыв юного влюблённого хулигана. Я до сих пор помню эту надпись: «Нина + Юра» внутри кривого, нарисованного от руки сердца, синими чернилами на его жилистой руке. Дедушка мой был человек очень положительный, и я так говорю не потому, что он был моим дедом, а потому, что он был хорошим семьянином, мастером и человеком невероятно большой души и доброты. До сих пор жива светлая память о нём у каждого, кто знал его хоть немного. Значит, не всё так однозначно с этими наколками, – засомневался я…





Эксперимент №2 Тогда я решил идти от противного. Татуировки – это хорошо, а раз так, я постарался представить, что у каждого человека на Земле вдруг появились наколки. Я пытался вообразить счастливую татуированную семью, мудрых, забитых чернилами стариков, расписанных учёных, писателей, защитников Отечества, высокоразвитое осознанное общество, в котором все жители клеймили бы себя различными накожными орнаментами. Я пытался… только у меня ничего не вышло. Наоборот, чем примитивней общество, тем легче мне рисовались перед глазами татуировки. Сверху вниз: от советского, где с наколками на приличную работу путь был заказан, до племени «Мумбо-Юмбо», в котором это наоборот всячески поощрялось и являлось признаком состоятельности, но где, по слухам, по-прежнему процветал каннибализм. Татуировки, пробитые уши, кольца на вытянутых шеях и кости в носу представлялись мне там отчётливей всего. Здесь первобытные традиции и дикие обряды были сильнее человека. Цивилизация за тысячи лет там так и не возникла и вряд ли уже когда появится. Печально: эти люди и их потомки навсегда останутся заложниками собственной культуры. Оказывается, культура может поставить крест на развитии поколений целых народов! Не такое уж это выходит и безобидное явленьице.

Эксперимент №3 Но мы же, слава богу, не папуасы какие-нибудь! Наколки не делают нас дикарями, они делают нас… Кстати… А какими они нас делают, что они нам дают? Однажды я увидел мужчину с набитым на плече оскаленным волком и вдруг ради шутки подумал: интересно, а как бы выглядел этот самый волк с нарисованным на шерсти оскаленным мужиком? Какие бы преимущества это ему дало? Стал бы он после этого красивее? Может, брутальнее, может, это подчеркнуло его индивидуальность, повысило мужественность и авторитет в стае, может, он стал бы модным, сексуальным, интеллектуальным и одухотворённым? Конечно, некорректно сравнивать животных с людьми, но, по-моему, такой волк выглядел бы очень смешно и глупо.





Но давай отвлечёмся и продолжим мой хит-парад самых частых аргументов «зачем я сделал тату», и поищем в них логику:

6) …чтобы повысить статус и авторитет.

«Но у тебя самого вызвал бы авторитет и доверие учитель в наколках? Президент, учёный или врач, с надписями на теле? Думаешь: прикольно? Тогда поставлю вопрос иначе: доверил бы ты такому врачу жизнь близкого человека? Если доктор не пожалел собственное тело, то с чего бы ему заботиться о чужом? Не знаю, может, я и неправ, но лично у меня с авторитетом всегда ассоциировалась ответственность, а с татуировками – как раз наоборот»

7) …на эмоциях.

«Но, как известно, эмоции затмевают разум. Эмоции очень быстро уходят. Радость, грусть, восторг – пройдут. А клеймо – нет. И тут происходит серьёзный психологический рассинхрон. Например, когда в хорошем настроении человек вдруг увидит на своей руке наколку, сделанную из-за гибели близкого, – настроение моментально испортится. И так всю жизнь. А вот весёлые татушки во время горя радости вряд ли прибавят и будут выглядеть только нелепо и ущербно»

8) …потому что это элемент истории и древняя традиция.

«Чья традиция, твоих предков из Рязани? Или отсталых племён и людей, отбывающих наказание? И к какой ветви ближе твои исторические корни?»

9) …чтобы нравиться девчонкам (парням), ясное дело!

«Да, возможно, ты будешь иметь успех у определённой категории. Только это видимая часть айсберга, ты ведь никогда не узнаешь, сколько девушек ты этой самой татуировкой от себя отпугнул. А я тебе скажу – это на порядок больше, ведь по статистике только 15% людей поддерживают обладателей наколок. Получается, что ты добровольно закрыл себя для остальных 85%. Удачи, мачо, она тебе понадобится»

10) …чтобы походить на своих кумиров. Все звёзды делают тату!

«Но подскажи, где ты нашёл такой салон, в котором накалывают таланты, голос, мышцы и внешность. Или ты думаешь, что твой кумир добился всего этого благодаря рисункам на коже?»





…Информация накапливалась, но ни позитива, ни логики по-прежнему в ней не было. Вот если человек хочет, к примеру, машину – размышлял я, – её же недостаточно просто взять и нарисовать. Нужно работать над этим. Так ведь? Тогда почему если кто-то хочет быть мужественным и сильным – рисует на себе львов, волков или черепушки? Если кто-то хочет быть сексуальной – рисует на себе сердечки и розочки? Если кто-то хочет быть умным – рисует на себе мудрые цитаты и иероглифы? Если кто-то хочет казаться добрым – пишет: «Не забуду мать родную» Куда они все собрались ехать на нарисованной машине?

Классификация

Беседуя на форумах, я выяснил, что татуировки делаются по множеству причин, поэтому, чтобы ещё больше понять мотивы, вдохновившие людей на тату, я начал вести классификацию. Далее я опишу все группы, чтобы ты мог узнать, в какую конкретную категорию ты тоже попадёшь, выйдя из тату-салона.

«Бунтари»

Когда я был маленьким, массовая культура ещё не так сильно пропагандировала накожные рисунки, поэтому с татуировками в основном ходили ребята, имевшие криминальное прошлое. Видимо, в тех местах, где они сидели, наколки были обязательным правилом. Тут, как говорится: не отвертишься. Вот из-за этого наличие татуировки и приобрело устойчивую ассоциацию с зоной. Но всё чаще на моём пути стали появляться и другие, клеймящие себя уже добровольно. Первую группу, с которой мне довелось познакомиться в самой юности, я назвал – «бунтари». Такие делают тату в ранней молодости и по безмозглости, обычно в протест родителям, которые их ограничивали, сдерживали или подавляли. Потом эти ребята становились старше, уходили в самостоятельное плавание и сами превращались в родителей, актуальность их татуировки с каждым годом падала ниже нуля, и, как правило, «бунтари» всегда сожалели о содеянном.





«Принадлежники»

Но идём дальше. Немного повзрослев, я увлекся роком, и в моём окружении оказалось множество знакомых с пёстрыми изображениями черепов, мотоциклов и логотипов любимых музыкальных коллективов. Это были мировые ребята! Со многими я дружу по сей день. Своими татуировками они выражали единение с рок-культурой. Таких людей я классифицировал как «принадлежники». Через наколки такие пытаются соотнести себя с некой социальной группой, показывают, что являются частью какого-то направления, течения или профессии. В эту категорию, помимо музыкантов и байкеров, я отнёс спортсменов, военных, а также фашистов, сектантов и опять-таки пресловутых криминальных элементов, куда ж без них. У всех имелись свои лозунги, знаки и символы. Содержания были разные, но структура оставалась одинаковой, и она сильно влияла на каждого принадлежника. Как раз-таки именно под влиянием рок-музыки я и задумался о том, чтобы сделать тату, но чем дольше я вращался в этой среде, тем больше стала проявляться и обратная сторона этой культуры: наркоманы и «оккультные типажи». Такие забивали своё тело змеями, чертями, перевёрнутыми звёздами, заклинаниями и прочей мерзостью. Они, на мой взгляд, сильно позорили рок. Это же, если не хуже, происходило и в рэперской среде. Но начиналось у всех всё весьма «безобидно»: с маленькой татушки в честь любимой группы. Блин, и я как раз собирался сделать то же самое!

«Озабоченные»

Следующую категорию людей, обожающую татуировки, я назвал «озабоченные» – это повёрнутые на сексе и всякие извращенцы. Про них я много писать не хочу, сам понимаешь: тема отвратная. Обычно такие начинают с розочек и орхидей. Но, как говорится, это были только цветочки. Распускаясь и разрастаясь по всему телу, вместе с «букетами» распускается и разрастается их слабость к интиму. С каждой новой татуировкой эта распущенность проявляется всё больше. Такие редко знают меру. На «цветы» тут же слетаются бабочки, мотыльки, пирсинги, узоры и сердечки в нижних частях тела. Если девушка сделала себе подобное тату – она попадала для меня в эту неприличную группу навсегда. Строить крепкие отношения с такими – огромный риск.





11) … ты ничего не понимаешь, это искусство!

«Искусство чего? Быть полотном для художника? Это же не ты нарисовал, а НА ТЕБЕ. Бумага – никогда не была предметом искусства. Здесь ты вообще выступаешь в роли вещи – по-моему, самая унизительная роль для ЧЕЛОВЕКА»

12) …чтобы привлечь внимание, заявить о себе миру.

«Тебе действительно хочется, чтобы каждый посторонний читал тебя как открытую книгу, знал имя твоих детей, где ты служил, твои увлечения, любимую музыку, какие у тебя проблемы? Любой психолог за пять минут найдёт к тебе подход и ниточки, за которые можно дёргать. Но главную информацию, какую будут с тебя считывать, – это, в первую очередь, то, что ты склонен к легкомысленным поступкам. Да ты просто подарок для манипуляторов! Вот их внимание ты точно привлечёшь. Они знают: таких людей порою достаточно просто похвалить, чтобы войти в абсолютное доверие: «О, ты слушаешь «Металлику»? Красавчик, я её тоже обожаю…», – две секунды – и с тобой уже вступил в контакт неизвестный человек и сумел расположить к себе. Делай выводы»

13) …чтобы обозначить девиз по жизни.

«Но мы постоянно меняемся. Лозунги, мысли, которые нас вдохновляют сегодня, – завтра станут неактуальными. Вспомни, сколько раз ты менял свой статус «ВКонтакте»? Или вот, например, у одного моего знакомого на первом курсе был девиз: «Секс, наркотики и рок-н-ролл!». Потом он вырос из этих мыслей, поменялся его характер, положение, жизнь и мировоззрение. Только не поменялась эта надпись на его груди. Татуировки сильно затрудняют ментальный рост или прекращают его полностью. И не важно, что ты набьёшь на себе, – даже самым правильным мыслям место в голове, а не на коже»

14) …чтобы попробовать что-то новое.

«Я смотрю, ты заскучал? А в мире столько всего, чего ты ещё не пробовал! Мышьяк, летучих мышей, лизнуть качели на морозе. Почему ты начал именно с татуировки?»

15) …по приколу. Потому что нравится, вот и всё!

«Последний аргумент тех, кто не может обосновать своих поступков, у таких вообще нет собственного мнения. Ты же не один из них?»





«Тупые»

Но продолжим классификацию. С каждым годом с засильем масскультуры я начал всё чаще наблюдать вокруг себя людей с тату, которых я отнёс в самую многочисленную группу (только, пожалуйста, без обид) – «ТУПЫЕ». Такие делают наколки за компанию, по пьяне, потому, что сегодня такое настроение. Потому, что Новый год… потому, что хотелось набить и посмотреть, чё будет, потому, что такая же татуха у соседа, и подобные тупые причины, коих не сосчитать потому, что тупость – безгранична. И полбеды, когда в эту группу входит дядя Толя из гаражного кооператива, но проблема в том, что среди данной категории полно знаменитостей и актёров, на которых ровняются миллионы, если не миллиарды. А статус голливудского артиста ещё не делает их гениями. Скорее наоборот, в сфере шоу-бизнеса и спорта нередко встречаются люди, не закончившие даже школу. Вот сам почитай, что говорят «звёзды», их цитаты я оставлю ниже, можешь оценить интеллектуальный уровень тех, с кого берёт пример вся «прогрессивная» молодёжь.

«Больные»

Ещё одна многочисленная группа, склонная к тату, – это страдальцы, несущие в себе какую-то душевную БОЛЬ. Своими татуировками «больные» (так я назвал эту категорию) как бы глушат внутренние муки физическими. Выражают таким образом миру своё негодование и даже презрение. Это люди, которых не жалела жизнь: пережившие побои, унижения, несчастную любовь, смерть близких. Внутри них сидит саднящая боль и постоянно ищет выхода. Чтобы не изливать её на других, страдальцы нередко изливают её на себя, так у них и развивается это психологическое отклонение: желание причинять себе раны. Такие люди часто режут вены, вставляют пирсинг, протыкают что-нибудь, занимаются другим членовредительством и, конечно же, набивают тату. Но станет ли им легче, если о внутренней боли им ещё и ежедневно будет напоминать их собственное тело? Получается замкнутый круг. И хотят того или нет – мазохисты всё равно проецируют негатив на других и несут его в мир. Без слёз на них не глянешь, они вселяют в окружающих тоску и упадок. Что можно посоветовать этим несчастным? Если у вас есть потребность причинять себе боль, то лучший выход из этой психологической ситуации: причинять себе эту боль на тренировках. Гоняйте себя от дурных мыслей на пробежках. Бейте грушу, а не тату. Многие таким образом изменили жизнь к лучшему и вышли из кризиса. От депрессии надо избавляться, а не хранить её на коже всю жизнь как постоянное напоминание.

«Пугалы»

Следующую группу заставляет делать татуировки их навязчивое желание самоутверждаться на ком-то и доминировать. Им нужна победа над каждым, но не над собой. Из-за их стремления всех запугивать я назвал эту категорию «пУгалами». Часто таких можно встретить среди участников боевых видов спорта, а также среди закомплексованных людей. Даже если огромный и на вид бесстрашный здоровила, чемпион по ММА покрывает себя татуировками, это свидетельствует, что где-то в душе он не уверен в себе. Сколько таких перебил Фёдор Емельяненко – не сосчитать. Парадоксально абсолютно все эти брутальные картинки сделаны под влиянием большого страха. Что уж говорить о хлюпиках, сколько ножей, черепов и тигров мне приходилось видеть на их хилых телах. Рррр, бойтесь меня! А лучше просто не трогайте.





16) …чтобы кому-то что-то доказать.

«Эй, парень, разве твоя жизнь – теорема по геометрии? Я ещё ни разу не слышал, чтобы татуировка что-то доказывала. Только кроме доказательства глупости, разве что»

17) …чтобы изменить имидж.

«Если ты любишь менять имидж, то совершенно не исключено, что ты захочешь поменять его ещё не раз. Сегодня ты решил стать плохим парнем и набил наколку. Только теперь ты уже никогда не изменишь этого»

18) …пустяки. Я всегда смогу вывести.

«Это очень опасная иллюзия, которая снимает психологическую защиту и ведёт наивных подростков в тату-салоны. «Чего бояться – в любой момент можно свести». А вот это – неправда. Во-первых, выведение – это тот же самый бизнес той же самой тату-индустрии, и держат его те же самые ребята, от которых ты пострадал. Во-вторых, это дорого – те, кто испортили тебе кожу, просто поимеют с тебя ещё раз деньги, в-третьих, процесс выведения сложнее и болезненнее, чем нанесение, имеет много этапов и длится порой несколько лет. Ну а в-четвёртых, на месте уродливой татуировки, которую ты решил свести, теперь будет уродливый шрам, ожог, чёрные следы и неудалённые фрагменты. Сюрприз. Чистой кожи там уже не будет никогда. Но мастер тебе об этом навряд ли скажет: корову надо доить как можно дольше. Не нравится результат? Тебе просто нужно пройти ещё пару процедур. Или давай набьём новую. Увидимся через месяц, откладывай денежки. Постоянным клиентам скидка!»

19) …не читай мне морали, татуировка не делает человека хуже, хуже делают человека его дела.

«А набить на теле иглами несмываемую для организма грязь, оскорблять своим видом близких, человеческий образ, участвовать в деградации, финансировать бизнес, наносящий ущерб обществу, и всю жизнь быть ходячей рекламой этого порока – это разве хорошее дело?»

20) …что ты мне чушь рассказываешь! Татуировки не делают никого плохим или хорошим, они ничего не меняют и ни на что не влияют!

«Тогда тем более непонятно, зачем их делать? Бессмыслица какая-то. Логика – отсутствует»

Поиски продолжались, а логики, как ты видишь, не было и близко. После всех этих перечисленных разборов у тебя может сложиться впечатление, что, анализируя аргументы людей, я специально вывожу к тому, что в татуировках вообще нет никакой логики и позитива. Уверяю тебя, это не так. В конце концов, мне всё-таки удалось найти такой железобетонный аргумент, который меня полностью убедил, это был тот самый случай, когда в наколках присутствовал и смысл, и польза. Дождись.





Почему их везде пропагандируют?

Логика обязательно должна быть, – думал я, – да и не может же быть всё только плохо, во всём есть как отрицательные, так и положительные моменты, и если татуировки такие скверные, то почему тогда их везде пропагандируют: в фильмах, в музыкальных клипах, на спортивных состязаниях? Это уже стало чуть ли не пропуском в светскую жизнь. Модные блогеры, молодёжные кумиры просто обязаны иметь тату. Может, их пёстрые рисунки – это не выпендрёж, а свидетельство большого таланта, культурного уровня, и все одарённые личности потому и набивают их? А посредственным людям, вроде меня, их просто не понять из-за своей убогости и отсталости? Но после недолгих размышлений в этом тоже я не увидел логики. Ведь так было не всегда. Ещё недавно наколки порицались. Психологи видели в них психические отклонения и не допускали татуированных и близко к телевидению. А культурный уровень от этого не страдал. Напротив. Не секрет, что именно современная «культура» упала ниже некуда и кроме деградации мало что несёт. Разве можно сравнить Элджея и Муслима Магомаева, Фейса и Марка Бернеса, Тимоти и Шукшина, Мамаева и Льва Яшина. Даже мерзко ставить рядом их имена. Огромная пропасть. Почему-то и без наколок советские артисты и спортсмены были куда талантливее нынешних.





Так почему же тогда татуировки сейчас так настырно навязываются молодёжи? Салоны открыты на каждом шагу. И это не порицается, наоборот, повсюду убеждают, что в этом нет ничего плохого? Татуировка не сделает тебя хуже! Она совершенно безобидна! Она не отнимет у тебя ничего важного! Но я представил, что было, если бы такая навязчивая пропаганда развернулась раньше. Разве полетел бы, к примеру, Гагарин в космос, если бы поддался моде и посетил тату-салон? Одна маленькая татуировка поставила бы крест на его гигантской мечте. А что в этом салоне приобрету и чего лишусь я? Ведь наколка действительно может лишить меня многого, и деньги – самая малая плата за такую сомнительную услугу, ведь я могу остаться без уважения, серьёзного отношения и перспектив. Немало. А что взамен? Какая польза? Кому это больше ВЫГОДНО, мне или кольщику, для которого наколки – это деньги? Мне или капиталистам, которые считают людей своим товаром и всяческими способами ведут политику расчеловечивания, чтобы держать народ за стадо, а скот, как известно, нужно клеймить? Мне или тому, кто уже поставил на себе это самое клеймо и хочет затащить меня в свою отару, чтобы подсознательно самоутвердиться, что не один он такой дурак. Получается: в этой хитрой схеме по одну сторону нахожусь я, а по другую – какие-то неприятные личности… И их интерес очень понятен, а мой?





21) …без татуировки я буду посредственным, серым, неинтересным!

«Мы все рождаемся без татуировок, ты жил без них долгие годы. Получается, всё это время ты был серым и заурядным? Вот это поворот!»

22) …это способ самовыражения!

«Самовыражаются обычно через творчество. Самовыражение – это способ поделиться с миром собой. Своими идеями, мыслями и делами. Татуировка – это не ТЫ. Её даже не ты сделал. Что было, если бы все великие «самовыражались» через наколки? Мир бы не получил ничего, кроме никому не известных тауированных людей»

23) …чтобы выразить своё единство с какой-то культурой, течением или профессией.

«Но разве без татуировки ты потеряешь это единство? Перестанешь любить рок, восточную культуру, забудешь профессию, разлюбишь своё хобби? Неужели ты не угадаешь единомышленника без опознавательных знаков на руке? Да рыбак рыбака, как говорится…»

24) …да, согласен, если много – то мерзко, конечно, но если одну – никаких проблем не будет.

«Даже самый забитый маргинал, с головы до ног почерневший от наколок, тоже набил себе когда-то первое тату. Мне кажется он, тогда рассуждал в точности, как ты, и совсем не думал, что всё зайдёт так далеко. Где стопроцентная гарантия, что и ты не пойдёшь по этим хорошо протоптанным тропам?»

25) …ну и что что навсегда? Наоборот, здорово, что хоть что-то останется со мной на всю жизнь! Детей тоже навсегда заводят.

«Неверное, самое глупое сравнение, которое только можно себе вообразить: дети и загнанный под кожу искусственный пигмент, что бы он там ни изображал. И если мне и хотелось бы оставить себе что-то на всю жизнь, то точно не чернила в теле. Это как всю жизнь носить с собой свои детские рисунки, за которые было стыдно уже через год. Через год это были уже совсем другие рисунки, да, они не изменились, но полностью изменилось моё отношение к ним. И на своё тату через время ты не будешь смотреть так же, как и сейчас. Ничего не бывает на всю жизнь»





Почему люди набивают татуировки?

Долгое время, классифицируя людей с наколками, я обнаружил одну общую черту, объединявшую без исключения все группы. Это и стало долгожданным ответом на мучивший меня вопрос: «почему люди набивают татуировки?», и главная причина, из-за которой я сам передумал это делать. Я долго смеялся, осознав это. В поисках себя все вышеперечисленные ребята стремились казаться теми, кем не являются. Они хотели самым простым способом повысить свою значимость. Дешёвое набивание цены, которой у них нет. Сильная личность не будет поддаваться на моду, татуировки – это проявление слабости. Это навязанное: я не родился с желанием сделать себе тату. Это желание пришло извне. После промывки мозгов. И если я поддался, следовательно, я – слабак. Я внушаем. На меня можно влиять. Какой же тогда из меня бунтарь или крутыш?

Ты, конечно, возразишь: «но а как же боксёры, бойцы без правил, чемпионы всякие – они тоже часто делают наколки, они же не слабаки какие-то?!». К сожалению, даже у самых сильных личностей бывают слабые поступки. В каждой татуировке – всегда одна и та же надпись: «Я слабак» Потому что я не справился с болью, с влиянием толпы, с инстинктами, собственными комплексами, я не могу добиться результата, как мой кумир, мне нужно постоянно что-то кому-то доказывать, я боюсь, я не реализовал себя в жизни, я подвержен эмоциям… Татуировки – это слабость, либо духа, либо ума, либо того и другого. Это страх, вырвавшийся на кожу. По-настоящему крутому – это не надо. Все и так знают, что он крутой и без всяких татух. Таким нечего доказывать. Человек, который не идёт за толпой, никогда не сделает себе наколку.





26) …Ты чё несёшь, я как раз и набил тату, потому что я МУЖИК!

«А без татуировки выходит ты не мужик? Или меньше мужик? Такая логика?»

27) …чтобы быть вызывающим.

«Но ведь тогда тебе нужна не татуировка, а внимание»

28) …по религиозным причинам, брат мой.

«Но если Бог хочет татуировок в свою честь, почему он создал тебя без них? Наоборот, у верующих есть мнение, что наколка – это плевок в Творца, так как ты осквернил тело, которое он тебе подарил чистым. И если твоя религия, «брат мой», требует клеймить себя какими-то символами и проходить обряды посвящения, убедись перед этим, что ты не в секте»

29) …говорят даже у министра культуры есть тату!

«Ну и посмотри на эту культуру»

30) …да люди без наколок ещё больше неадекватны! Кидаются на нас, морали читают, какое ваше дело, зануды!

«Согласен, кидаться ни на кого не нужно. Но если ты и вправду в отличие от этих зануд адекватный и продвинутый парень, а они тебя из-за своей отсталости не понимают, то пробовал ли ты сам понять их? Не это ли признак адекватности? Задумывался ли ты, почему людей с тату не любят? Почему, например, в общественных местах запрещён мат? Потому что это неуважение. Это оскорбляет честь и достоинство людей. Но ведь оскорблять может не только брань, но и внешний вид? Тогда почему ты удивляешься, что тебе постоянно делают замечания? Это как раз- таки вполне логично и адекватно. Да, конечно, это их дело, и тебе на них глубоко плевать, но посмотри, кто больше всего возмущается, кого ты записал в неадекватов, не тех ли, кому ты сам больше всего небезразличен? Родители, учителя, старики, неравнодушные люди. Неадекватны ли они?»





31) …я мастер тату и не вижу в татуировках ничего плохого – это мой хлеб.

«А вот таких точно не стоит слушать, это заинтересованное лицо. И не их ли мы постоянно видим в ютубе и телепередачах как экспертов и знатоков? Они могут часами безостановочно вешать лапшу про изысканность, традиции, искусство, неординарность, как это весело и здорово. Взвешивать «за» и «против», мусолить эту тему до бесконечности. Но одним словом всё это называется – РЕКЛАМА. Они все работают в этом бизнесе. Харчуются здесь. И ясное дело, они очень боятся, что дураки закончатся. Растопырь уши, они тебе расскажут! Включи любого такого «знатока» – никакой разницы, всё по шаблону: стильно, модно, круто, что обозначают, какой тайный смысл несут, где лучше сделать, что надо говорить маме, чтобы не ругалась, как правильно понтаваться и какие кругом дебилы дремучие – не понимают тебя продвинутого, а ты такой неординарный, талантливый, креативный… Помнишь, как в песенке: «На дурака не нужен нож»? Вот их-то всех как раз и можно понять, твоя наколка – их деньги и карьера. И они далеко не бедствуют. Это то самое единственное логичное обоснование татуировок, которое я нашёл. И единственный позитив и выгоды от них – у этих людей»

32) …и правильно делают! Пусть дураков метят, чтобы мы их в толпе видели.

«Но дураки должны умнеть, а не плодить других дураков и множить это явление в обществе»

33) …да, татуировки – это плохо. Но я маскирую ими свои шрамы.

«Знакомая ситуация. У меня у самого тоже есть шрамы, и мне не раз предлагали замаскировать их наколкой. Но дело в том, что в таком поступке тоже нет позитива и это крайне нелогично. И вот почему. Закрывая шрамы татуировками, я всё равно становлюсь рекламой наколок. Это слабый поступок. Я встану в один ряд с теми, кто наносит урон обществу. Я поставлю свои комплексы выше негативных последствий для других. А это эгоизм. Дети не узнают моих мотивов, они увидят тату, и в их головы будут приходить плохие мысли. Единственный редкий случай, который можно понять – когда такие тату не видны, как на фото.





Но это настолько редко в соотношении с теми, кто клеймит себя без уважительной причины. А сторонники наколок хватаются за эти единичные примеры и кричат со всей мочи: «Смотрите! Смотрите! Татуировки полезны!» И отбеливают это явление в обществе, которое почему-то не задумывается о том, что такие случаи — один на миллион. И в общественном сознании создаётся стойкое убеждение, что татуировки нужны, что это хорошо и полезно. А такое мнение наносит несопоставимый вред. Логично ли считать эту причину позитивом от тату? Для человека — может быть. Для общества — точно нет. Держать огромную тату-индустрию, которая каждый день клеймит тысячи детей для таких единичных случаев, – абсолютно не логично»

34) …На удачу.

«О, счастливчик, ты уже выиграл, наверное, свой первый миллион? Если татуировки приносят удачу, тогда по этой логике самые везучие у нас – это отбывающие уголовное наказание и наркоманы. У них наколки «для фарта» даже на ушах бывают. А если серьёзно: посуди сам, у кого больше татуировок, у счастливых людей, реализовавших себя в жизни или у людей несчастных, неблагополучных, сбившихся с пути. Не глупи: единственными, кому татуировки действительно приносили удачу – всегда были тату мастера и те, кто работает в этой сфере».

35) И последнее: знаешь какой наиболее частый аргумент мне приходилось слышать в ответ на вопрос «Зачем ты сделал тату?» Это агрессия и переход на личности: «Отвянь, не твоё дело, тебе не понять, чё, самый умный?!» Ожидаю, что так будет и в комментариях под этой статьёй, можешь проверить. Когда слышатся оскорбления – мне сразу становится понятно: орущий сам не знает ответа. Вот и бесится.

А ты теперь знаешь. Вот мы и подошли к концу моего повествования. Как и обещал, я не стану тебя отговаривать от похода в тату-салон, и у этой истории открытый финал. Точку поставишь ты сам. Напоследок хочу сказать лишь одно: если ты всё-таки собрался набить татуировку – ещё раз хорошенько подумай. Ведь сейчас ты будешь делать не одну, а сразу несколько: слишком большая вероятность того, что в этот момент ты будешь накалывать тавро и своим будущим детям, которые увидят твою накожную картинку и зададутся всё теми же вопросами. У них появится тайна, и они захотят её разгадать. Помни, выйдя из салона, ты неизбежно станешь приманкой для следующих жертв. Так работает механизм этой древней ловушки.





P.S. После прочтения у некоторых читателей может возникнуть резонный вопрос: а как быть, если я уже сделал татуировку и сожалею об этом?

Во-первых, знайте: наколка ни в коем случае не делает вас плохим человеком. Во-вторых, она не останавливает духовный рост, а затрудняет его. Главное, что вы осознали свою глупость и переросли её. Тату – это не крест, вы можете ментально расти, просто вам будет немножко тяжелее. Но недаром спортсмены надевают на себя утяжелители, так они могут стать даже сильнее, чем те, кто их не носил.

И главное: перестаньте быть приманкой – не демонстрируйте свои татуировки окружающим. Если это невозможно – объясняйте людям и особенно детям, что когда-то давно вы совершили ошибку и очень об этом сожалеете.

Тоха Ха

Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/tatu-salon/