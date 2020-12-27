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“2. Приходите домой, распечатывваете листовку и разносите по квартирам и в РЭУ со словами, что по-ве сите уборщицу, в ту же минуту, как обнаружите вонь хлора или какую парашу в её руках. Текст:
ВНИМАНИЕ
В связи с систематической санобработкой подъездов жилых домов неизвестными лицами вредными хлорсодержащими веществами, фенолами, гуанидинами и т.д., НАПОМИНАЕМ:
Хлор и др. опасные для жизни и здоровья населения соединения легко разносится по помещениям и могут вызвать острые и хронические нарушения здоровья различной степени тяжести, химическую пневмонию, привести к инвалидности и смерти.
К симптоматике легкого отравления хлором относятся: першение в горле и носоглотке; обильное слезотечение и ринорея; покраснение глаз и слизистой оболочки рта; жжение и резь в глазах; сухой кашель, частое чихание.
При средней и тяжелой интоксикации хлором наблюдаются: сильная осиплость голоса; тошнота и рвота; снижение артериального давления и урежение частоты сердечных сокращений; головные боли и головокружения; общая слабость организма; сухой мучительный кашель, переходящий во влажный с розовыми пенистыми выделениями; судорожный синдром; непродуктивное поверхностное дыхание, одышка; острая боль в области груди, значительно усиливающаяся при кашле; удушье, непродолжительная остановка дыхания.
При обнаружении запаха хлора или иных посторонних запахов в окружающем воздухе:
1. В срочном порядке покинуть зараженные помещения и пространства и вывести из очага поражения пострадавших. Использовать марлевые повязки, респираторы, противогазы (степень поражения зависит от времени пребывания в зоне поражения и концентрации ОВ)
2. Незамедлительно вызвать пострадавшим неотложную помощь, затем приступать к оказанию им первой помощи.
3. Вызвать на место обнаружения отравляющих веществ сотрудников полиции, МЧС, ГО, МУП, управляющих компаний. Принять меры к задержанию лиц, чьи действия создали опасную для жизни и здоровью граждан ситуацию с привлечением их к уголовной, административной, а также персональной ответственности за нанесенный ущерб в порядке подачи персональных и коллективных исков в гражданско-правовом порядке.
Принять меры к недопущению повторных отравлений хлор- и фтор- содержащими, ПГМГ-гх и иными смертельно опасными для здоровья граждан веществами, вплоть до организации во дворах и подъездах круглосуточных дежурств во избежание накопления отравляющего эффекта.
Важно помнить: Особенно сильно страдают от отравления парами хлора дети. При легком отравлении возможно развитие острых и хронических патологий токсического характера. При тяжелых отравлениях возможен смертельный исход. При концентрации больше 100 мг/м³ смерть от остановки дыхания наступает в течение 5…25 минут, а при высоких концентрациях – мгновенно. Официально установленная смертность от применения при дезинфекции помещений средств на основе ПГМГ-гх, составляет 53% среди взрослых и 58% среди детей. Применение ПГМГ-гх в дез.средствах и бытовой химии запрещено в ЕС и многих других странах.
Чем можно помочь человеку при отравлении хлором: Расстегнуть одежду, распахнуть окно, обеспечить доступ свежего воздуха к пострадавшему. Прополоскать рот и носовые ходы, тщательно промыть глаза большим количеством проточной воды или двухпроцентным раствором пищевой соды. Обеспечить пострадавшему щелочное питье: молоко, минеральную воду. Можно использовать содовые ингаляции. Обеспечить пострадавшему эмоциональный и физический покой. При попадании хлора в желудок, необходимо незамедлительно промыть его большим количеством воды, вызвав рвоту (подробнее: – ссылка удалена от ботов-).
Помните: от вашей бдительности зависит ваше здоровье, ваша жизнь и жизнь ваших близких!
“Межрегиональное общество защиты прав потребителей и налогоплательщиков”
3. Вступаете в “Межрегиональное общество защиты прав потребителей и налогоплательщиков” и связываетесь со мной, “….
Парни, а что будем делать с очисткой воды жидким хлором, до состояния типа питьевой ?
Очисткой?Это так называется?
Да , а шо не так ?
Я думал дезинфекция.Хотя наверно и очисткой мона назвать.
Не наверно , и не мона , а нуна. Очистка, стопудово.
Спорить не буду,нуна так нуна.
Так вот , зёма , в очистку входят и дезинфекция и окисление всякой бяки. Самое страшное в том , что нет дешёвой технологии доочистки воды от хлорорганических трупов. Которые, попадая в организьм, оттуда не выводятся.
Та отож.
Я там врача выложил,глянешь?
Если ты мне, то где , что глянуть ?
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