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Битва при Чосинском водохранилище

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Интересный рассказ об одном из главных сражений Корейской войны – битве при Чосинском водохранилище, где китайские добровольцы нанесла поражение американским силам вторжения, которым пришлось с боями прорываться из окружения.



Аннотация:



В октябре 1950 года, после высадки сил ООН в Инчхоне, прорыва Пусанского периметра и стремительного наступления вглубь Корейского полуострова, возникли военные и политические предпосылки не только для выхода к 38-й параллели, но и для захвата всей территории КНДР после разгрома Корейской Народной Армии (КНА).

6 ноября 1950 года командующий силами ООН генерал Дуглас Макартур принял решение о начале полномасштабного наступления, которое в дальнейшем получило название "The Home by Christmas offensive", так как война, по мнению американского генералитета, должна была закончится к Рождеству. Вследствие особенностей рельефа северной части Корейского полуострова, группировка, противостоящая КНА, разделилась на две части: 8-я полевая армия США наступала в западной части полуострова, а 10-й корпус США – в восточной.

В состав 10-го корпуса под командованием генерала Эдварда Маллори Элмонда входили такие части как 1-я дивизия морской пехоты США под командованием Оливера Принса Смита, 3-я и 7-я пехотные дивизии. В боевых действиях участвовали также морские пехотинцы Великобритании (41-е подразделение командос), южно-корейские формирования, включая 1-й корпус армии Южной Кореи, части южнокорейской морской пехоты и полицейские подразделения. Общая численость войск достигала 103520 человек, из которых в боях конца ноября – начала декабря 1950 года приняли участие около 30 тысяч человек. Группировка располагала современным вооружением, отлично организованным снабжением и воздушной поддержкой, которую оказывали как ВВС США, так и самолеты и вертолеты Корпуса морской пехоты США. Около побережья Кореи находились две особые группы (77-я и 90-я) Седьмого флота ВМС США.

В то же время Северо-востока Кореи достигли и части 9-й армии Китайских народных добровольцев пол командованием Сун Шилуня. Оценка численности 9-й армии разнится от 150000 человек при 120000 принявших участие в боях конца ноября-начала декабря 1950 года, до 120000 человек при 60000 принявших участие в боях. Части 9-й армии не имели воздушного прикрытия, располагали слабой ПВО, более того, суровая корейская зима заставила войска бросить значительную часть артиллерии. Китайские народные добровольцы несли значительные маршевые потери.

Тем не менее, с 27 ноября по 13 декабря 1950 года в ходе сражения при Чосинском водохранилище 9-я армия КНД смогла остановить продвижение X корпуса CША, британских и южнокорейских частей. 1-я дивизия морской пехоты США и подразделения армии США находись под угрозой окружения. Несмотря на то, что группировке США и их союзников благодаря подавляющему превосходству в технике удалось избежать уничтожения и пробиться к прибрежному порту Хыннам, 9-я армия КНД добилась главного – группа вторжения эвакуировалась морем. В это же время в западной части полуострова в сторону 38-й параллели оступали части 8-й армии США, что, как показало дальнешее развитие событий, означало провал планов США и их союзников военным путем получить объединенную капиталистическую Корею.

Сражение при Чосинском водохранилище продемонстрировало не только горизонт физических способностей человека и потенциала современной на тот момент техники (температура воздуха опускалась ниже -40 градусов по Цельсию), но и способность легковоруженной армии, имеющей значительный партизанский опыт, навязать противнику, имеющему превосходство в огневой мощи, свой стиль ведения войны, достичь стратегических целей вопреки соотношению сил и ходу боевых действий.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают предысторию и особенности битвы при Чосинском водохранилище, особенности стратегии и тактики противоборствующих сторон, военные последствия сражения.



Солдат из Пуэрто-Рико в битве при Чосонском водохранилище.




На американских позициях.




Отступление американских войск.




Китайцы подсчитывают американских пленных.


Китайский доброволец.

https://www.yeeyi.com/news/index.php?app=home&act=article&aid=796533 – по ссылке еще фотографии по этой битве



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6431434.html
Рубрики: Вооруженные силы, История, Мировоззрение
Метки: 1950, Видео, империализм, история, Китай, кндр, корейская война, северная корея, США
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