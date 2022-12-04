Столетняя война. От битвы при Шрусбери до битвы при Азенкуре
Продолжение интересного исторического цикла посвященного Столетней войне. Прошлые выпуски уже выкладывал.
В данных сериях рассматриваются гражданские войны в Англии и Франции в начале XV века и возобновление активных боевых действий во Франции, которые привели к битве при Азенкуре, где Франция снова потерпела сокрушительное поражение.
Битва при Шрусбери
В начале XV в. Англия и Франция, истощенные постоянными боевыми действиями, находились в состоянии краткосрочного перемирия. Перед тем как продолжить активную фазу Столетней войны, обоим королевствам придется пройти через серию кровопролитных внутренних конфликтов. В этом видео мы поговорим о политическом кризисе в Англии – узурпации власти Генрихом Болингброком, восстании Оуэна Глендура и мятеже клана Перси, завершившегося битвой при Шрусбери 1403 г.
Арманьяки и Бургиньоны
В первые годы XV в. новая королевская династия Англии столкнулась с чередой крупных восстаний, однако, благодаря военным победам над кланом Перси и валлийцами Глендура, удержала контроль над страной. На континенте всё было совсем наоборот. Во Франции, находившийся под властью безумного короля Карла VI усиливалась взаимная вражда между двумя придворными группировками. Непосредственно накануне битвы при Азенкуре французские феодалы развернут кровопролитную гражданскую войну, известную сегодня как война арманьяков и бургиньонов. Про нарастание внутренних противоречий во Франции, убийство Людовика Орлеанского, осаду Парижа и битву за Сен-Клу 1411 г..
Битва при Азенкуре
В то время как орлеанские и бургундские принцы вели ожесточенную борьбу за власть над Францией, давний враг королевства собирал силы для нового витка боевых действий. Воинственный английский король, Генрих V, намеревался силой оружия восстановить свои династические права во Франции. Авантюрная военная кампания, в которую Генрих отправится со своим войском в 1415 г., завершится одним из самых знаменательных сражений Столетней войны – битвой при Азенкуре. В нашем новом документальном ролике мы представим современный взгляд на исследовательские проблемы, посвященные этой знаменитой битве.
Считается, что “Столетняя война” была борьбой за “независимость Франции”. На самом деле, если бы английским монархам удалось объединить Англию и Францию, французы с большой вероятностью могли бы ассимилировать англичан в рамках единого государства.
Именно французский язык – один из вариантов “вульгарной латыни” – оказал влияние на английский, а не наоборот.
Кто потерпел поражение при Азенкуре, кто за что боролся и чего добился – вопрос сложный.