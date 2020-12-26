В преддверии Нового года даже политики пишут письма с пожеланиями Деду Морозу и Санта Клаусу. История, чтобы немного отвлечься.

МИД РФ ответило на рождественское письмо американского посла в Москве Джона Салливана, которое политик опубликовал на своей страничке в Facebook.

Дипломат рассказал Санте, что вел себя хорошо и попроси у него в подарок вакцину от коронавирусной инфекции, кроссовки для бега и хоккейную клюшку.

В МИД РФ ответили на пост американского посла.

«Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас», – написал МИД России официальном аккаунте в Twitter.

В российском дипведомстве напомнили, что вакцина «Спутник- V» одобрена для использования людьми старше 60 лет. Более того, в МИДе РФ порекомендовали послу обратить внимание на хоккейные клюшки компании «ЗаряД» (поясню, клюшками этой фирмы играет Владимир Владимирович Путин).

О том, что вакцина от коронавирусной инфекции одобрена Министерством здравоохранения для людей старше 60 лет на днях сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Если и вы не хотите заразиться новым вирусом, можно пройти вакцинацию. Напомню, еще в начале месяца было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.