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МИД РФ порекомендовал американскому послу привиться российской вакциной от короновируса

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В преддверии Нового года даже политики пишут письма с пожеланиями Деду Морозу и Санта Клаусу. История, чтобы немного отвлечься.

МИД РФ ответило на рождественское письмо американского посла в Москве Джона Салливана, которое политик опубликовал на своей страничке в Facebook.

Дипломат рассказал Санте, что вел себя хорошо и попроси у него в подарок вакцину от коронавирусной инфекции, кроссовки для бега и хоккейную клюшку.

В МИД РФ ответили на пост американского посла.

«Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас», – написал МИД России официальном аккаунте в Twitter.

В российском дипведомстве напомнили, что вакцина «Спутник- V» одобрена для использования людьми старше 60 лет. Более того, в МИДе РФ порекомендовали послу обратить внимание на хоккейные клюшки компании «ЗаряД» (поясню, клюшками этой фирмы играет Владимир Владимирович Путин).

О том, что вакцина от коронавирусной инфекции одобрена Министерством здравоохранения для людей старше 60 лет на днях сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Если и вы не хотите заразиться новым вирусом, можно пройти вакцинацию. Напомню, еще в начале месяца было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.

Рубрики: Здоровье, Политика, Творчество
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9847 9033
    Stelm час назад

      Насчет этого КОВИДа мутная история вообще. Никто толком и ничего. Все в общем,а по-сути пальцем в небо, все прогнозисты и политологи. Но вроде на сегодняшний день наш “Спутник”-лучшее что есть. Правда у этой вакцины есть свои нюансы,-режим транспортировки и хранения не выше -18. Салливан конечно на это не пойдет,что бы привиться нашей,но кто знает? Может тайный укол сделал себе,любимому?) Они же это внешне кудахчут о патриотизме и заботе о своей стране,а своя шкура она знаете ли ближе к телу…. Ох,не прост этот Салливан,не прост…)

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