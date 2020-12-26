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БОГАТЫЙ ДУХОВНО не может быть БЕДНЫМ МАТЕРИАЛЬНО? Почему для СЛАВЯН важно ЖИТЬ В ГАРМОНИИ с миром?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TGOFlFFKXdk
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество, Экономика
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 9387 3245
    krikunoleg два часа назад

      Исследователь ведической культуры. Серьезный чел – культуру индусов изучает, однако…;))

      • 13337 11057
        Айваkrikunoleg час назад

          Некоторые молодые, худые и бородатые в удобных пижамках поймали выгодный тренд. Здесь масса такого рода публикаций. Что ты будешь говорить, неважно, главное – правильно озаглавить материал. По схеме : “Как славяне делали то-то”. Всё. Это как поймать Бога за бороду. Кусок хлеба до глубокой старости.

          И ниибёт бородатых мальчиков, что кругом преобладают таки славяне и они до сих пор без всяких заумных комментариев делают то-то и то-то. И очень удивляются, что их трактуют, как доисторических зверей, хотя они – вот они.

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      • 17693 13639
        Ъ час назад

          Почему-то них..я у меня таких проблем нет.Это моральные проблемы работников офисов…Я вообще пиз..ц какой духовно богатый…Я,бл..ть,спрошу в срок где мои деньги…Прям не съеб..ться.Мне пох…на дуалистичность.Дьявол отдаст…Вы….эзотерические пил..сы,не заводите детей,не зависите не от кого,кроме компьютера,”духовные одинокие задроты”.Я работаю….Я тяну детей.Кто умнее из нас…Я-быд..ло.Вы-зад.оты.После меня-я,в ином проявлении,после вас просто бугорок земли.Вы-паразиты,вписавщиеся в систему,и ничего не способные дать обществу….Потому что вы тупые….Пригретые под мошонкой кого-то.Вы же не русские и не какие….Вы-типа обособленная личность…Без духа,без Гордости,Без Памяти…Личность под чьей-то мошонкой….Вот оно счастье…

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          1
        • 12464 7109
          Lada час назад

            Одного древнегреческого философа спросили:” Что лучшее в жизни?”… Ответ:” Лучшее – мера!”. Превышение меры в духовности – фанатизм… Превышение меры в материальном – сатанизм…
            Занижение меры в духовном – отсутствие любви, преобладание зла…
            Занижение меры в материальном – нищебродство…
            а. Ивашко-пример здравомыслящего ЧЕЛОВЕКА…Но сегодня он живёт не в своём времени(выпал из него),поэтому многими не понимаем: одни ещё не доросли, другие уже деградировали…

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