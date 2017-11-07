Материальные трудности не снижают рождаемость

Из Донецка это хорошо заметно. Дело в том, что, несмотря на материальные сложности, связанные с гражданской войной на Донбассе, в Донецке сегодня происходит настоящий демографический взрыв.

Предлагаю вашему вниманию статью постоянного обозревателя ресурса nstarikov.ru Евгения Чернышёва.

В 2017 году в России очень сильно упадет рождаемость. Падение составит 10-12%. Это огромная цифра: вместо 1,9 млн рожденных детей, привычных в последние годы, на свет появится менее 1,7 млн. Последний раз такое сокращение за год было в 1993 году, что является крайне тревожным симптомом. В чем причины? Попробуем разобраться, основываясь на данных опроса самих россиян. Отметим, что опрос проводился осенью 2012 года в 30 субъектах Российской Федерации, а опрошено было 10 тыс. человек.

Самыми распространенными причинами, препятствующими деторождению, россияне назвали финансовые трудности, неуверенность в завтрашнем дне и проблемы с жильем. Очевидно, что вторая причина является проявлением первой. Таким образом, основные помехи к рождению детей – это финансовые трудности и проблемы с жильем. Так отвечают россияне. Однако, если вникнуть поглубже, то выясняется, что это совсем не так. Точнее говоря, финансовые трудности и проблемы с жильем действительно «весят» больше всего в семейной жизни. Что же не так? Не так восприятие этих трудностей как препятствий для рождения детей. В опросе использовались такие показатели, как желаемое и ожидаемое число детей: желаемое – это при наличии возможностей, ожидаемое – это при тех условиях, которые человек ожидает в своей жизни.

Вот как распределились желаемое и ожидаемое число детей в зависимости от оценки уровня жизни. Люди, которые оценивают свой уровень жизни наиболее низко, желают иметь 2,37 детей (здесь и далее я буду брать среднее между мужчинами и женщинами, т.к. они отличаются слабо). Те же люди, которые оценивают свой уровень жизни наиболее высоко, желают иметь 2,30 детей. То есть связи никакой. Может быть, разница в доходах влияет на ожидаемое число детей? Почти нет. Люди с низким доходом ожидают 1,88 детей, с высоким – 1,98. Итак, бедные люди хотят иметь лишь чуть больше детей, а ожидают – лишь чуть меньше. Вот и вся разница. Вывод: уровень жизни, доходов, материальные условия практически НИКАК не влияют на желаемое число детей.

К этому можно прибавить и такие данные. У респондентов, у которых ребенок родился после появления материнского капитала, спрашивали, помогло ли это принять им решение о рождении. Только 23% ответили, что помогло. При этом 57% ответили, что это не повлияло на принятие решения о рождении ребенка. По-моему, здесь все очевидно: кто хочет иметь детей, будет их иметь. Кто не хочет – будет искать причины. А материнский капитал, конечно, помогает людям с невысоким доходом. Поэтому его необходимо сохранять и дальше. Но считать, что мы дадим денег – и все люди начнут рожать, — это совершенно неверно. Материнский капитал – это материальная помощь, мера поддержки, но не стимул для рождения. Считать, что существует связь между выплатами и рождаемостью, — это заблуждение.

В этом отношении показательным является такой график. Он показывает суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в зависимости от ВВП на душу населения в 2009 году. СКР – это среднее число рождений у одной женщины за всю её жизнь при сохранении текущего уровня рождаемости во всех возрастах. На графике хорошо видно, что в странах с низким ВВП разброс СКР велик, но почти везде превышает 2 ребенка. А вот с увеличением ВВП он быстро уменьшается, и почти во всех странах со средним или высоким доходом рождаемость ниже уровня воспроизводства.

Таким образом, богатство не только не способствует рождаемости, оно препятствует ей. Достаток уничтожает потребность в детях. На этом основании можно утверждать, что материальные трудности не являются причиной низкой рождаемости, как это ни прискорбно кому-то слышать. Дайте людям больше денег – и они потратят их на себя, но не родят следующего ребенка.

Теперь рассмотрим жилищные проблемы. Те, кто оценили свои жилищные условия наиболее низко, желают иметь 2,40 детей, наиболее высоко – всего 2,27. Ожидаемое же число детей таково. Люди с наиболее плохими жилищными условиями ожидают 1,97 детей, с наиболее хорошими – всего 1,92. Эти данные ещё более демонстрируют, что материальные условия (в данном случае жилищные) НИКАК не способствуют желанию иметь больше детей. Люди, у которых с жильем все в порядке, хотят даже чуть меньше детей, чем те, у которых с жильем проблемы. Почему? Может быть, потому, что они уже всем довольны и дети им не нужны? Как бы то ни было, но сами россияне совокупно признают, что ни доходы, ни жилищные условия совершенно не влияют на желание иметь больше детей.

Это поразительный вывод, но это правда. Существующие проблемы создают семьям трудности (с этим не поспоришь), но не определяют число детей в семьях. Другим словами, они усложняют жизнь семьям, но не влияют на количество детей в них. Понимаю, что этим я навлекаю на себя гнев многих несогласных, ищущих причины своей малодетности вовне, а не в себе, но данные опроса вынуждают сделать именно такой вывод.

Вот ещё один результат. Те, кто говорит, что материальные или жилищные трудности «очень мешают» иметь им больше детей, оценивают свой уровень жизни или жилищные условия лишь на 10-20 пунктов ниже (по 100-балльной шкале), чем те, кому эти трудности не мешают. Во всех случаях 45-50 баллов – это «очень мешает», а около 60 – это совершенно не мешает. Что за метаморфоза? Ответ очень простой. При почти одинаковых условиях одни хотят иметь больше детей (и тогда им ничего не мешает), другие – не хотят (и тогда они ищут причины того, чтó им мешает).

Таким образом, отвечая на вопрос, вынесенный в начале статьи: в чем причины резкого падения рождаемости, — ответим, что главная причина действительно связана с экономической ситуацией. Но только лишь связана. Например, в чем причина того, что коммерсант постоянно поднимает цены на свой товар? Нужно понять психологию торгаша: при малейшем увеличении издержек (подорожании смежных товаров) он тут же переложит их на покупателя, т.е. поднимет цены. Значит, причина просто вызвана подорожанием «сырья», но состоит в его жадности. Просто коммерсант, банкир, торговец ничуть не хочет уменьшить свою прибыль. И он, оправдываясь подорожанием доллара, бензина и чего угодно еще, отбирает дополнительные средства у покупателя.

Точно такая же схема действует при перенесении рыночных представлений на деторождение. Падение рождаемости действительно связано с экономическими трудностями. Но истинная причина в том, что малейшее ухудшение условий перекладывается на… кого? На ребенка, который мог бы родиться, но которому не дают жизнь, чтобы не отнять лишнего у себя. То есть экономические трудности – предлог, причина же – эгоизм. Отсюда возникает выражение «плодить нищету». Ведь оно не к детям относится, а к себе. Дети воспринимаются как причина своей нищеты – с ними же придется делиться, а это очень не хочется. Итак, нищета – оправдание. Истинная причина – желание жить для себя и в свое удовольствие. Дело не в том, что детей не смогут прокормить, а в том, что не хотят чем-то пожертвовать. И претензии к государству никак не оправдывают это нежелание. Нужно смотреть правде в глаза: содержать детей должны родители, государство должно лишь помогать, не более того. Поэтому молодые родители должны рассчитывать прежде всего на свои силы (ведь они хотят иметь своих детей), и тогда помощь государства будет приятна и оценена по достоинству.

Если же в сознании существует жесткая детерминированная связь между помощью государства и рождением детей, то получается, что люди смотрят на своих детей не как на своих, а как на государственных. А как ещё иначе квалифицировать ту позицию, что, мол, государству нужны дети – пусть даст денег? Это рассуждения свободного человека или батрака по «производству детей», нанявшегося государству? Мы все свободны от рождения, просто каждый распоряжается своею свободою по-разному: одни получили жизнь – и дают другим жизнь, а другие получили жизнь – не дают никому жизни, мол, им самим тяжело. Трудности есть у всех, везде и всегда. Желание жить без них – это бесполезное и душевредное занятие. Лучше жить в трудностях с детьми, чем без детей – и все равно с трудностями, но другими. Дети есть милость Божия, благословение и счастье, а не обуза. А на старости это ещё и большая поддержка.

Совсем недавно в семье моего друга родился четвертый ребенок, третий сын. Разве они богаты? Нет, просто они хотят детей и любят их. Столько, сколько Бог даст. И всех прокормят, всех вырастят, потому что воспринимают это как святую обязанность, а не как тяжкую повинность, мешающую жить. Потому что настоящая жизнь – это когда много детей. Итак, мы должны, просто обязаны иметь больше детей. И не нужно себя обманывать. Это не зависит от материальных факторов.

Евгений Чернышёв, Донецк