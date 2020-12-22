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Лженауки в СССР

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Какое отношение в СССР было к генетике и кибернетике?

Что Сталин говорил о новых направлениях в науке? В каком году был создан первый советский компьютер? Как неприязнь между учёными друг другу повлияла на судьбу отечественной вычислительной техники? Могло ли политической руководство тех лет прекратить подковёрные игры в среде кибернетиков?

ОСЕНЬ ПАТРИАРХА. СОВЕТСКАЯ ДЕРЖАВА В 1945−1953 ГОДАХ

Концептуал ТВ
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/lzhenauki-v-sssr
Рубрики: История, Мировоззрение, Наука
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13261 10993
    Айва три часа назад

      Лысенку Вавилов сам приподнял, не думал, что змею на груди согреет. А тот, когда разделался со всей прогрессивной генетикой, приполз к стопам Джугашвили и получил полную индульгенцию. Упыри.

      Что касается тренда на доносы, о котором так смачно поведал этот недокормыш, ему было положено начало ещё в 30-е годы, и отнюдь не учёными, а партией и госбезопасностью.

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