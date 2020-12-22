Лженауки в СССР
Какое отношение в СССР было к генетике и кибернетике?
Что Сталин говорил о новых направлениях в науке? В каком году был создан первый советский компьютер? Как неприязнь между учёными друг другу повлияла на судьбу отечественной вычислительной техники? Могло ли политической руководство тех лет прекратить подковёрные игры в среде кибернетиков?
Лысенку Вавилов сам приподнял, не думал, что змею на груди согреет. А тот, когда разделался со всей прогрессивной генетикой, приполз к стопам Джугашвили и получил полную индульгенцию. Упыри.
Что касается тренда на доносы, о котором так смачно поведал этот недокормыш, ему было положено начало ещё в 30-е годы, и отнюдь не учёными, а партией и госбезопасностью.