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“Производство душ важнее производства танков”. Николай Сапелкин. Андрей Фурсов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ABBMddBrIT8
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Политика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6382 4426
    чужой 25 мин. назад

      Нерусские ничего сделать не могут. Они могут только задурить мозги и ограбить.
      Нужны были деньги, русские сделали деньги. Нужно было узнать где Путин прячет деньги,
      никто так и не узнал. Нужны были танки, русские сделали танки.
      Нужна была вакцина, русские сделали вакцину.
      А нерусские могут делать только гадости, одурачивать экстрасенсами и грабить людей.

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