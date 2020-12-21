Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Нерусские ничего сделать не могут. Они могут только задурить мозги и ограбить.
Нужны были деньги, русские сделали деньги. Нужно было узнать где Путин прячет деньги,
никто так и не узнал. Нужны были танки, русские сделали танки.
Нужна была вакцина, русские сделали вакцину.
А нерусские могут делать только гадости, одурачивать экстрасенсами и грабить людей.