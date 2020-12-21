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Алексей Пушков: России не следует идти навстречу Латвии в вопросах транзита

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Алексей Пушков: России не следует идти навстречу Латвии в вопросах транзита

В Риге хотят отделить политику в адрес России от темы транзита

Такова «формула» главы МИД Латвии Ринкевича, известного своей русофобией и сравнениями России с Третьим Рейхом.

То есть, Латвия будет открыто враждовать с Россией; требовать сохранения и расширения санкций ЕС; размещать у себя войска НАТО; всячески вредить России в ОБСЕ и Совете Европы; закрывать российские СМИ типа RT; преследовать правозащитников, представляющих русскую общину; открывать уголовные дела против русскоязычных журналистов, сотрудничающих с РИА-новости; претендовать на нашу территорию —  Пыталовский район, и так далее, и при этом просить нас сохранить российский транзит через Латвию.

Это недопустимо, тем более, что у России есть собственные новые порты и грузовые терминалы на Балтике. А глава МИД Латвии пусть ищет, чем загрузить латвийские порты и железные дороги, и объясняет потерявшим работу гражданам Латвии, что его формула политики в адрес России потерпела провал.

Алексей Пушков

Источник: https://news-front.info/2020/12/20/aleksej-pushkov-rossii-ne-sleduet-idti-navstrechu-latvii-v-voprosah-tranzita/
Рубрики: Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика
Метки: Европа, русофобия в латвии, статьи
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