Алексей Пушков: России не следует идти навстречу Латвии в вопросах транзита
В Риге хотят отделить политику в адрес России от темы транзита
Такова «формула» главы МИД Латвии Ринкевича, известного своей русофобией и сравнениями России с Третьим Рейхом.
То есть, Латвия будет открыто враждовать с Россией; требовать сохранения и расширения санкций ЕС; размещать у себя войска НАТО; всячески вредить России в ОБСЕ и Совете Европы; закрывать российские СМИ типа RT; преследовать правозащитников, представляющих русскую общину; открывать уголовные дела против русскоязычных журналистов, сотрудничающих с РИА-новости; претендовать на нашу территорию — Пыталовский район, и так далее, и при этом просить нас сохранить российский транзит через Латвию.
Это недопустимо, тем более, что у России есть собственные новые порты и грузовые терминалы на Балтике. А глава МИД Латвии пусть ищет, чем загрузить латвийские порты и железные дороги, и объясняет потерявшим работу гражданам Латвии, что его формула политики в адрес России потерпела провал.