Новости Украины и Новороссии 27 ноября 2019

Шиза косит Украину

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Пытался вывезти и продать комплектующие самолётов Су: украинец получил срок в России

Гражданин Украины признан виновным в попытке контрабанды продукции военного назначения из России. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ РФ по Белгородской области. Свердловский райсуд Белгорода приговорил подсудимого к 18 месяцам тюрьмы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. «Гражданин Украины А. Чирва 1964 года рождения был задержан оперативниками регионального УФСБ при попытке незаконно вывезти с территории РФ в Украину 20 комплектов парашютно-тормозных систем ПТК-12545-70, входящих в комплектацию военных самолетов типа Су», — сказано в сообщении пресс-службы. В ФСБ отметили, что организаторы канала контрабанды планировали доставлять продукцию сначала на Украину, а оттуда в третьи страны в рамках международных контрактов Украины с иностранными партнёрами. Читайте также: «Сломались»: Генштаб Украины получил неудобный вопрос о «войне» с Россией

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Жириновский сравнил Киев с Берлином 1933 года

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский сравнил Киев с Берлином 1933 года, назвав его «поджигателем войны», который «сошёл с ума и заражает Америку». По его словам, Москва не может терпеть такую политику, передает RT

«Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошёл с ума и заражает Америку», — говорится в сообщении Жириновского в Twitter. Он добавил, что что «США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику». «Если Украина не остановится, нам придётся её превентивно уничтожить», — написал Жириновский.

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На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам. Об этом сообщил министр энергетики страны Алексей Оржель во время отчета о проделанной ведомством работе и планах на будущее. Ранее этого потребовали американцы, которые разработали проект энергобезопасности Украины.

Высокопоставленный чиновник заметил, что в следующем году Киев вряд ли откажется от низких тарифов для всех категорий потребителей, но населения это тоже коснется. Пока речь идет о тех, кто потребляет много электроэнергии — более 500 Квт/ч.

«Я не думаю, что в 2020 году мы откажемся полностью от ПСО. Но мы будем двигаться в этом направлении. Уже сейчас могу сказать, что мы изучаем вопрос: что означает приведение цены к реальной рыночной для второго класса напряжения. Цены для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие», — сказал Алексей Оржель, сообщает УНИАН.

Сейчас для рядовых украинцев действуют на рынке электрической энергии в стране специальные обязательства (ПСО), при которых тарифы на электричество являются фиксированными. В октябре Агентство США по международному развитию (USAID) представило проект энергетической безопасности Украины и призвало правительство отменить ПСО до конца следующего года.

Сейчас средние тарифы на электроэнергию для населения Украины составляют 0,9 грн за 1 кВт/ч (2,4 рубля) при потреблении до 100 кВт/ч, 1,68 грн за кВт/ч (4,5 рубля) при потреблении свыше. Промышленные предприятия при этом платят в среднем более 3 грн за кВт/ч (чуть больше 8 рублей).

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«Никаких компромиссов и уступок» – в Москве сформировали окончательную позицию накануне «нормандской встречи»

Москва больше не должна идти ни на какие уступки Киеву, отбросив пустые компромиссы и потребовав ясности относительно официальной позиции по всем ключевым вопросам урегулирования.

Об этом говорится в докладе экспертов «Центра политической конъюнктуры», возглавляемого политологом Алексеем Чеснаковым, считающимся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

«Каковы бы ни были результаты предстоящего парижского саммита «Нормандской четверки», подход России к возможным компромиссам и перспективам среднесрочного урегулирования конфликта в Донбассе должен быть чрезвычайно осторожным, прежде всего по причине неустойчивости позиций президента Зеленского внутри Украины», – говорится в начале доклада.

Анализируя прошедший год, эксперты, прежде всего, подчеркнули, что после прихода нового президента Украины Владимира Зеленского явного прогресса так и не дождались, и даже оптимизм западных партнёров оказался также преждевременным.

«Содержательно позиция украинского руководства не претерпела больших изменений – Минские соглашения продолжают рассматриваться как «плохая сделка», заключенная в условиях военного поражения, которую либо следует блокировать, чтобы оправдывать сохранение антироссийских санкций, либо пересмотреть в соответствии с украинскими интересами…

По сравнению со своими предшественниками, представители команды Зеленского начали открыто допускать возможность выхода Украины из Минских соглашений», – констатировали в докладе.

Кроме того, учитывая обстоятельства подписания формулы Штайнмайера и последующие заявления украинских переговорщиков, пессимизм Кремля в отношении перспектив диалога с украинским президентом лишь усилился.



«Во-первых, настораживающим фактом являются противоречия в команде Зеленского по Донбассу, которые свидетельствуют об отсутствии единого базового видения алгоритма мирного урегулирования.

Показательным стал отказ представителя Украины в Контактной группе Л.Кучмы 17 сентября подписать формулу, игнорируя тот факт, что глава МИД Украины В.Пристайко согласовал ее с украинской стороны на встрече политических советников лидеров «четверки» 2 сентября.

Во-вторых, на фоне акций противников подписания «формулы Штайнмайера» и под публичным давлением сторонников силового решения конфликта украинские переговорщики начали артикулировать позицию о «красных линиях», которые и формально, и по содержанию откатывали позицию Украины к состоянию времен Порошенко», – подчеркнули докладчики.



При этом эксперты особо выделили, что выдвижение Киевом идеи о подготовке нового закона об особом статусе, «содержащего неизвестные никому параметры этого статуса, да еще и предполагаемого к публичному обсуждению не только в Верховной раде», в Москве интерпретировали как попытку переписать полномочия автономии Донбасса, зафиксированные в феврале 2015 года.

Кроме того из-за своей неопытности и попыток обыграть Россию, команда Зеленского «рискованно перегружает текущую информационную повестку новыми инициативами и заявками». Таким образом, по мнению экспертов, лишь усиливается вероятность негативного восприятия в украинском общественном мнении реальных итогов декабрьского саммита в Париже.

Потому компромисс с Киевом без четких гарантий не может быть в интересах Кремля.

«Позиции Зеленского внутри страны выглядят не такими уж прочными, чтобы рассматривать его как переговорщика, готового гарантировать выполнение всех внешних договоренностей», – говорится в докладе.

Подводя итоги, эксперты выделили три базовых сценария, определяющие линию поведения Москвы:

«Инерционный сценарий. Если Зеленский сохранит свою популярность, России выгодно требовать от него полного выполнения Минских соглашений и придерживаться нынешней линии по буквальному выполнению всех договоренностей, делая шаги навстречу лишь в некоторых, обоснованных ситуациях.

Позиционный сценарий. В случае, если Зеленский будет постепенно терять поддержку внутри страны и усилятся риски принесения в жертву имплементации Минских соглашений ради сохранения популярности украинской власти, России выгодно занять выжидательную позицию, ожидая, кто выйдет победителем из внутриукраинских конфликтов.

Радикальный сценарий. Если Зеленский превращается в слабого президента и не сможет выполнять свои обещания, то с ним вообще нет смысла договариваться и необходимо лишь сохранять номинальное присутствие в переговорном процессе без каких-либо решений до момента смены власти в Киеве.

При этом, одновременно, естественным выглядит укрепление переговорных позиций Донбасса в диалоге уже с новой украинской властью».

С учётом всего вышеперечисленного, докладчики сформулировали стратегию, оставляющую России необходимое пространство для маневра, следующим образом:

«Не идти ни на какие уступки украинской стороне и не соглашаться на пустые компромиссы, требовать ясности относительно официальной позиции по ключевым вопросам урегулирования – прежде всего, по закону об особом статусе».

Владимир Гладков

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В США заявили о необходимости признать Крым территорией России

Американским политикам пора пересмотреть свое отношение к крымскому вопросу и пойти на «великую сделку», смирившись с тем, что Крым принадлежит России. Такое мнение в статье для The National Interest выразил профессор из Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн. Эксперт отметил, что есть целый ряд причин, из-за которых Вашингтону и Киеву нужно уступить Москве в вопросе Крыма. Голдстайн напомнил об исторической связи Крыма с Россией и о том, что «русские заплатили за него кровью» во время Крымской и Второй мировой войны. Он указал, что после распада СССР многие границы стали предметом споров, а в Крыму на протяжении всего постсоветского периода была крупная российская военно-морская база. Кроме того, Москва всегда рассматривала регион как ключевую область национальных интересов. Голдстайн также отметил активную интеграцию полуострова в состав РФ и запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой Россией. «Способность регулярно перевозить тяжелые грузы с материка будет иметь существенную пользу для развития полуострова. Хотя многие западные специалисты хотели бы представить „Россию в упадке“, ее экономика по-прежнему остается одной из крупнейших в мире», — признал автор. Голдстайн констатировал, что мировое сообщество уже устало от крымского вопроса, а государства Европы несут убытки из-за санкций, и это сильно разделяет страны НАТО. «Нарастание напряженности вокруг Крыма может привести к реальному военному конфликту между США и Россией, который вполне может достичь ядерного уровня», — добавил профессор. 24 ноября украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе. Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Читайте также: «Сломались»: Генштаб Украины получил неудобный вопрос о «войне» с Россией

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Зеленский стремительно теряет поддержку, и это может стать для него роковым уже в 2020 году (ВИДЕО)

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — о разногласиях внутри партии «Слуга народа», о политическом тупике, в котором оказался президент Украины Владимир Зеленский, и поиске выхода из него. За три месяца реальная поддержка новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского упала ровно вдвое, и если ничего не менять, то уже весной он будет находиться в районе плинтуса со всеми вытекающими отсюда для власти проблемами. Почему так случилось. У власти есть три вида проблем, причем в двух из них она виновата сама. Проблема первая — списки. Как показывают все новые и новые разоблачения, набирали новых «слуг народа» явно не по воле случая. Такое количество подонков и аморальных личностей случайным быть явно не может, а значит, все дело в том, что именно такой был запрос реальных руководителей данного проекта. Людьми с нечистой совестью гораздо легче управлять, и их проще заставить сделать то, на что порядочный человек никогда не согласится. Второй момент — это разборки внутри самой пропрезидентской партии. Она, по сути, состоит из двух главных течений — Коломойского и «соросят». И каждая из этих частей имеет собственное мнение по вопросу … американских президентских выборов 2020 года, где «Украинагейт» обещает стать гвоздем программы. Третий момент — это внутриукраинская оппозиция, которая, оказавшись полностью за бортом власти, делает все, чтобы туда вернуться, а потому усиленно раскачивает ситуацию. А значит, по итогу, если партия власти будет и дальше колоться с той же скоростью на части, а ее и далее будут продолжать разъедать противоречия основных групп влияния, то уже в 2020 году мы можем ждать новых досрочных парламентских выборов, которые сметут нынешнюю власть как еще одно недоразумение майдана. Читайте также: «Дожали!» — Зеленский о «нормандской встрече» и возврате Донбасса в состав Украины (ВИДЕО)

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Федина, сидеть

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А кто это у нас скоро партию создаст

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В Госдуме прокомментировали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что в Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». «МИД Украины в очередной раз демонстрирует нежелание или невозможность строить простейшие умозаключения. „Северный поток — 2“ — это один из ключевых факторов энергетической стабильности Евразийского региона. В проект вовлечены Германия, Франция, Австрия. Может, официальный Киев считает нужным и на эти страны наложить санкции?» — отметил Белик. Депутат подчеркнул, что, ориентируясь на Вашингтон, Киев противопоставляет себя Европе и забывает о том, что участие в проекте «Северный поток — 2» и сотрудничество с Россией является осознанным стремлением европейских стран, чтобы не «замёрзнуть зимой и не допустить остановки своей промышленности». Читайте также: «Газпром» назвал условия для продолжения транзита газа через Украину

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