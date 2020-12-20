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Хакерская атака затронула около 200 различных структур по всему миру – Bloomberg

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Масштабная кибератака, которой подверглись ведомства США, затронула около двухсот различных структур по всему мире. Такое мнение высказали в агентстве Bloomberg, ссылаясь на свои источники и экспертные оценки.

Хакерская атака затронула около 200 различных структур по всему миру – Bloomberg

Источники агентства считают, что хакеры «интегрировали вредоносный код в программное обеспечение американской компании SolarWinds». Данные вредоносные программы получили более 18 тыс. клиентов, что сделало их уязвимыми для дальнейших кибератак.

В ходе расследования было установлено, что хакеры предпринимали непосредственные действия для получения несанкционированного доступа к компьютерным системам не менее чем 200 различных структур. В их числе оказались компании и государственные учреждения, какие именно, не уточняется.

«Мотивы хакеров остаются неизвестными, неясно, что именно они выяснили или похитили путем внедрения в компьютерные сети», — отметили авторы материала.

Ранее сообщалось, что аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности зафиксировали серьезную хакерскую атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждением ведущих американских СМИ, что Москва могла быть причастна к данной кибератаке. Вместо этого Трамп сделал предположение, что это мог быть Пекин.

«Россия, Россия, Россия – это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)», — считает американский лидер.

Источник: https://news-front.info/2020/12/20/hakerskaya-ataka-zatronula-okolo-200-razlichnyh-struktur-po-vsemu-miru-bloomberg/
Рубрики: Невероятное в мире
Метки: кибератака, Новости, последние мировые новости на сегодня, последние новости, США, хакеры
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