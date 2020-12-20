Масштабная кибератака, которой подверглись ведомства США, затронула около двухсот различных структур по всему мире. Такое мнение высказали в агентстве Bloomberg, ссылаясь на свои источники и экспертные оценки.

Источники агентства считают, что хакеры «интегрировали вредоносный код в программное обеспечение американской компании SolarWinds». Данные вредоносные программы получили более 18 тыс. клиентов, что сделало их уязвимыми для дальнейших кибератак.

В ходе расследования было установлено, что хакеры предпринимали непосредственные действия для получения несанкционированного доступа к компьютерным системам не менее чем 200 различных структур. В их числе оказались компании и государственные учреждения, какие именно, не уточняется.

«Мотивы хакеров остаются неизвестными, неясно, что именно они выяснили или похитили путем внедрения в компьютерные сети», — отметили авторы материала.

Ранее сообщалось, что аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности зафиксировали серьезную хакерскую атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждением ведущих американских СМИ, что Москва могла быть причастна к данной кибератаке. Вместо этого Трамп сделал предположение, что это мог быть Пекин.