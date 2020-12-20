Английский астробиолог и научный журналист Льюис Дартнелл повторил «подвиг» Дени Дидро. Это книга «Цивилизация с нуля: что нужно знать и уметь, чтобы выжить после всемирной катастрофы». Это не только руководство по выживанию, как это кажется на первый взгляд. Хотя там есть инструкции о том, как отбиваться от толпы заражённых зомби, построить бункер. Там есть описание выращивания картофеля и пшеницы. Там есть чертежи ДВС и электроприборов. Главная задача этой книги — попытка направить мысль любознательного человека в нужном направлении, дать ему опорные точки для углубления собственного знания и помочь понять, как связаны между собой разные отрасли науки и практической работы. Дартнелл ставит своей главной целью — помочь человеку будущего постапокалипсиса избежать этих ошибок и идти к торжеству технической цивилизации наикратчайшим путем.



Те, кто уже освоил мировоззренческие системы с более высокой мерой понимания общего хода вещей, чем все официально рекомендуемые господствующей в настоящее время западной (или библейской) цивилизационной системой, прекрасно понимает о чём идёт речь.



Остальным рекомендуется попробовать напрячь свои нейролептические сети и попытаться угадать, какие знания, имеющие высочайшую степень меры критических технологий не внесены в подобные справочники. А самое главное – ответить на вопрос «почему?».

На самом деле ответ очень прост. И одновременно, сложен. Потому как он спрятан, что называется по самому хитрому принципу: «Хочешь спрятать что-либо как следует? – положи это на самое видное место!».



Что может оказаться при цивилизационной катастрофе намного важнее, чем любые технологии? Ещё не пришла догадка? А намёк на ответ находится в первой строке материала!



Тогда ещё одна загадка, — помощь зала: кто имеет больше шансов выжить в постапокалиптическом мире – одиночки или люди, которые объединись, например, в банды?



Бинго! Автор полагает, что теперь смогли догадаться о том, какая информация скрыта. Назовём это так: «Как создать банду?».



Если кто-то думает, что это очень простое и незатейливое дело, то он даже не представляет, как он ошибается.



А что если задать вопрос так: «Как создать мафию?» Как создать диаспору? Как создать секту? Как создать религию? Как создать фашизм тоталитаризм? Как создать орденскую структуру? Как создать корпорацию? Как создать военное подразделение? Как всё это делается?

Когда встаёт вопрос о том, как сформировать некую группу людей для последующего их объединения, мы напрямую сталкиваемся с тем, что называется «реальные технологии цивилизаторского управления». А эти знания, как это ни странно, и по сей день являются едва ли не самыми засекреченными.



Причина тут проста: те, кто обладает полным спектром этих знаний, и управляет всей цивилизацией, причём, управляет автократично, безальтернативно и антидемократично – скрывает такие технологии. И



здесь вопрос сокрытия настолько мощно поставлен, что даже лексика используется для того, чтобы эти знания не утекли в широкий доступ. Желающие могут взять только озвученные три слова в описании управления и поглядеть на предмет синонимов к ним.



Открытие вас не оставит равнодушным — даже синонимов не найдётся и парочки! Лексическое сокрытие знаний показывает не только то, насколько оные важны, но и то, насколько могущественны те, кто смог за многие тысячи лет изъять из всех языков мира необходимые для объяснения таких знаний понятия.

Управление – вот что есть главное в цивилизаторских знаниях. И здесь сразу возникает вопрос цели. Потому приводится точное определение того, что требуется выживальщику первее всего.



Государство — это система самоуправления общества, обеспечивающая развитие или хотя бы выживание народа, без потери его культурной идентичности, под воздействием внешних факторов. Все перечисленные выше формы – банда, мафия, секта, религия, орденская структура – всё это не что иное, как усечённые формы того, что можно назвать понятием «государство».



А если кто думает, что даже самую простую из этих форм можно создать, что называется «на коленке», с бухты-барахты, он даже не представляет, насколько он ошибается. Факт того, что те, кто владеет технологиями создания таких вещей, потрудились даже над лексикой всех языков мира, чтобы выпилить оттуда нужные слова, труден для понимания. Но после того, как это становится понятным, становится даже страшновато, от того, какими уровнями технологий, касательно интеллекта, владеют такие особи.

Суть данного материала в том, что сейчас, по всем признакам, люди как раз находятся в том самом состоянии, типичного постапокалиптического типа. Это не слишком прозрачно проявлено лишь по той причине, что у любой сложной социальной системы есть такое понятие как «инерция».



Сейчас происходит как раз это, когда многие структуры уже разрушены, но «катятся по инерции». А также мало кто понимает, что любая структура, даже безструктурная, всегда имеет две части: видимую, или директивно-адресную, и виртуальную, или ноосферную.



Тут, разумеется, некоторые сразу кинутся объярлычивать автора сих строк эпитетами «теория заговора» или «конспирология». К таким просьба – покинуть это место. И жить дальше со своими убеждениями. То есть совершить благородный поступок из этических соображений. И не мешать инакомыслящим заниматься тем, что им нравится.



Так вот, продолжая разговор, мы рассмотрим вопрос о той самой виртуальной структуре, которая сама собой создаётся, если запущена так называемая «Полная Функция Управления». У этого понятия, которое, кстати, относится к тем, которые были изъяты, есть, по аналогии, два способа его задать – текстуально-книжный и чувственно-интуитивный, или образный способ. Возможен и ещё один – это абстрактно-понятийный. Но на самом деле все они дополняют друг друга, и отдельно не существуют.

Сейчас (согласно анализу предъидущих материалов), запущен процесс смены самой высшей управляющей виртуальной структуры всей цивилизации. Любой, кто желает, может убедиться в этом, если прослушает анализы множества политОлухов и оналитеГов. Все они, по форме, могут рассказывать разное. А по сути, если опереться даже на то небольшое количество понятий, которые выше обозначены, они вещают одно и то же.



Просто у них всех отсутствует необходимая для точного разъяснения лексика, исключающая неоднозначные толкования. Хотя некоторые из них пытаются такую лексику употреблять.



Автор заметил это у таких политОлухов как Роджерс, Хазин, Девятов, Панарин. Но, к сожалению, эти явления находятся за пределами горизонта событий традиционной политологии и досужих обывателей. Причина отсутствия этой лексики и понятий также выше указана с предельной ясностью.



А тем временем, сейчас вопрос для людей стоит предельно просто: старые структуры в мире износились, то есть или вы создаёте структуры самостоятельно, или за вас их создадут заново те, кто это умеет.



В первом случае вы будете производителями управленческих услуг. Во втором – потребителями управленческих услуг. А «потребитель управленческих услуг» переводится на сущностный язык так: «питающийся сыром из мышеловки».



Производить управленческие услуги это, несомненно, очень непростое дело. Но, можно хотя бы с помощью тех, кто хоть как-то это умеет, создать свою сыроварню, чтобы не таскать сыр из мышеловки.



Однако, для подавляющего большинства такая жизнь необычайно сложна. Ведь чтобы даже поддерживать в рабочем состоянии такую «сыроварню», требуются весьма нерядовые и регулярные умственные усилия.



А то самое большинство предпочитает то, что именуется «невыносимая лёгкость бытия», где ошейник раба носить легче, чем доспехи воина. Но, как говорят, тот, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую.



Автор рекомендует примерить эту идиому для алгоритмики мышления. Это будет звучать так: кто не трудится над формированием своей алгоритмики мышления, будет использовать чужую протрояненную алгоритмику мышления. Именно в этом месте, сейчас и происходит самая настоящая война, где кто-то сможет отстоять свободу, а кто-то перейдёт как раб, от одного господина к другому.



То есть у него вытащат из мозгом старого троянца, а подсадят нового, проапгрейженного. Коронавирус — это «Юрьев день» для тех, кто смог освоить управленческие знания, и способен скинуть ошейник раба навсегда, в преемственности поколений. То есть, говоря иначе — стать Человеком.

И, в самом конце, немного тех знаний, которые позволяют создавать главное – цивилизационные структуры.



Эти структуры можно условно представить в виде двух основных категорий, по главному признаку – соборные и иерархические. Суть всех иерархических, можно образно передать в виде пирамиды, той самой, всем хорошо известной пирамидальной структуры. Причём, как уже замечено,лучше всего спрятать – это положить на самое видное место.

Здесь отражена схема устройства таких явлений как: мафия, диаспора, секта, религия, орденская структура, корпорация. Как видно, ничего незнакомого нет. Это если не назначить всем элементам этого схематической зарисовки реальные понятия.



Так вот, для потребителей управленческих услуг любая такая структура представлена как нижняя часть, то есть – усечённая пирамида. Одно из самых лучших описаний того, как оная функционирует – это культовый роман «1984».



Кратко это звучит так: есть высшие, низшие и средние — и они просто время от времени меняются. Автор романа, Джордж Оруэлл, как и положено, не описал верхушечку, а в ней всё и дело. Верхушечка – это и есть тот самый “cheese”, про который те, кто пытаются создать коллектив для выживания, даже не подозревают. А это, между прочим, ключевое. [Здесь, на наш взгляд, автор не сумел чётко пояснить свою мысль. Рассуждая логически, можно предположить, что скрывается не столько сама „верхушечка”, существование которой многие подозревают, а способность этой „верхушечки” создавать или выбирать ту концепцию управления, те концептуальные методы, с помощью которых будет достигнута поставленная цель. Последняя может быть как публично оглашённой, так и скрытой, тогда оглашена будет иная цель. – Прим. ss69100.]



Если это создаётся самостоятельно – то структура имеет то, что называется «Управление по полной функции», и оттуда осуществляется то, что называется «предикция».



А если про это забыли (или не знали, или положились на клинических одержимых идиотов «икспертов», кои на того, кто предлагал сделать сыроварню, орали: конспирология, теория заговора), такие особи создали (как бы) свою структуру, которая не может существовать без этой штучки, что сверху, а следовательно, она подключается к чужой верхушечке.



И управление уже не осуществляется по полной функции. Иначе говоря – такое управление сообразно тому, когда на компьютер подсажен «тонкий клиент» для удалённого администрирования. В просторечии – троян.



А когда нет ПФУ, тот, кто имеет такую структуру уже не субъект, а объект. Иначе говоря – он пребывает в иллюзии управления. Гоняется за тенью. За призраками, которые накладываются на его представление о реальном положении дел. А когда эти призраки исчезают, он останавливается и себе говорит: «Ой, а что это было?».



Автор пишет это всё в том числе, чтобы это прочитал кое-кто (он не будет сейчас указывать), который сначала обратился с просьбой консультации о том, как нечто подобное сделать.



Первый его позыв был абсолютно правильным: надо создавать свою структуру, чтобы выжить. А потом пошёл на поводу у тех самых «икспертов» и сейчас пребывает в той самой иллюзии. Но, что поделать — для этого даже поэты работают, нанятые теми, кто монопольно владеет управленческими знаниями:



А бояться-то нужно только того,

Кто скажет: «Я знаю, КАК НАДО!»

Не верьте ему! Гоните его!

Он врет! Он не знает, КАК НАДО!

Антон Летов



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