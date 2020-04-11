Геоэнергетика как инструмент анализа действительности

Вы услышали сирену «Скорой» где-то поодаль? Логично – эта спецмашина мчится кого-то спасать, поскольку в ее баке имеется моторное топливо, у нее заряжены аккумуляторы. Медики работают днем и ночью, выявляя зараженных, проверяя тесты, подключая аппараты искусственной вентиляции легких, поскольку они могут это делать в полностью обеспеченных электроэнергией и теплом зданиях больниц. Мы вынуждены едва ли не 24 часа в сутки слушать и смотреть новости о COVID-19 – такие теперь времена, мы с вами вынуждены сидеть в четырех стенах, даже не задумываясь о том, что продолжают работать интернет-серверы, передающие станции радио и телестудий. Но жизнь идет – время от времени приходится выносить мусор, ходить в ближайшие магазины и аптеки за всем необходимым.

Но еще более удивительно то, что даже такая обстановка, имеющая уже схожие черты с военным временем, не заставляет нас задумываться о еще более важном. Вы возмущены, вы уверены, что только что прочитали нечто кощунственное, что важнее медицины на день сегодняшний ничего нет и быть не может? Но вы прочитали эти строки исключительно потому, что ваш компьютер позволил вам это сделать, пока вы сидите в вашем жилище – теплом, освещенном, в котором исправно работают радиаторы отопления, где все в порядке с водой, канализацией, подачей газа.

Пандемия COVID-19, внезапный нерабочий месяц, карантинные меры – непростое время, но оно, помимо всех проблем, позволяет еще и немного оглядеться по сторонам . С экранов телевизора внезапно исчезли звезды эстрады, современные театральные режиссеры, актеры и писатели-беллетристы не пытаются делиться с нами своей вселенской мудростью, не носятся по полям и по дорожкам спортсмены, не митингуют митинги оппозиционеры, не шагают по подиумам показов мод манекенщицы, нет никаких биеннале по поводу и без. И удивительным образом это никого не затрагивает – мы совершенно спокойно чувствуем себя без всего этого, мы с удивлением выясняем, что куда важнее все, что связано с работой наших медиков, с обеспечением больниц и госпиталей всем необходимым для их работы по защите нашей страны от коронавируса.



Машины вывозят мусор, в магазинах урчат холодильники, охлаждая привезенные на автомобилях продукты, кассиры привычным движением пальцев отправляют сведения о покупках на центральные серверы сетевых компаний.

Многообразие проблем энергетики

А теперь вообразите, что что-то из перечисленного внезапно исчезло.



Остыли радиаторы, нет воды, нет топлива на АЗС, а там, где оно есть, не работают насосы, в остывших жилищах нет возможности включить свет, зарядить аккумуляторы многочисленных гаджетов, да и позвонить не получается – без электричества отключились телефонные передатчики сигнала, за новостями надо идти на центральные площади, где от динамо-машин работают рупоры громкоговорителей.



Новости послушали – и пошли дальше с ведрами к ближайшему водоему, и социальная дистанция не мешает обсуждать друг с другом, где и как можно было бы обустроить общественные туалеты, по каким тропинкам кратчайшим путем можно добраться до ферм, на что именно на этих фермах сегодня меняют продукты питания.

Сбой работы нескольких крупных теплоэлектростанций, НПЗ, проблемы на железной дороге, обеспечивающей подвоз нефтепродуктов к большим городам, выход из строя подстанций – и в считанные дни то, что мы называем нашим уровнем жизни, нашими цивилизационными достижениями, исчезнет, как никогда и не было.



Неделя-две в таких условиях – и вереницы беженцев из городов отправятся в сельскую местность, обнаружив, что только физический труд на полях да скотных дворах даст возможность выжить. Но мы даже не думаем об этом, система энергообеспечения городов продумана настолько тщательно, что мы и представить себе не можем, насколько хрупка эта система и каких усилий стоит ее безукоризненное функционирование тем, кто ее обслуживает.



Но удивляться тому, что работа энергетиков находится вне нашего внимания, не приходится – этот стиль задается теми, кто, собственно говоря, отвечает за состояние и развитие энергетики в нашей стране. Вот просто образцовый случай: интервью министра энергетики Российской Федерации Александра Валентиновича Новака, которое он дал радиостанции «Эхо Москвы».

Вот первый вопрос, заданный министру Алексеем Венедиктовым:

«Как сейчас, Александр, общая ситуация на энергетическом рынке России? Перечислите общие проблемы».

И Александр Валентинович дает развернутый ответ, занявший около пяти минут. Вот перечень проблем, беспокоящих министра энергетики: прекращение действия соглашения ОПЕК+; пандемия COVID-19 и контрмеры со стороны правительств многих стран, приводящие к карантину целых рынков нефти и газа; сокращение спроса на электроэнергию в России на 5%; снижение потребления моторных топлив на АЗС в России вообще и в Москве в частности.



Все, дальше беседа уходит в направлении глобальных проблем мирового рынка нефти.

Министр энергетики РФ Александр Новак



Ниже мы приведем описание того, как выглядит работа энергетиков, обеспечивающих энергообеспечение России – правда, не из ведомства господина Новака, а сотрудников «Росэнергоатома», который отвечает за надежное функционирование атомных энергоблоков. Это просто пример, который первым был обнародован в интернете – о том, как работает Белоярская АЭС:

«Оперативный персонал станции, работающий на блочном пункте управления, поселили в профилактории, принадлежащем АЭС. Чтобы минимизировать контакты с внешним миром, вместе с сотрудниками АЭС в профилактории живут повара, врачи, работники котельной. Каждая из пяти дежурных смен живет в отдельном корпусе.



В столовую смены приходят в свое определенное время. После каждого приема пищи столовую дезинфицируют. Продукты в профилакторий привозят бесконтактно: коробки оставляют, потом персонал столовой их забирает, дезинфицирует и только потом использует. Обед смене готовят в профилактории, ланч-боксы на станцию возят на отдельном автобусе.

Автобус, доставляющий сотрудников на станцию, перед выездом проходит санобработку. Водитель, приехав за сменой, проходит обязательную термометрию и надевает средства индивидуальной защиты. Кабина полностью отгорожена от салона, водитель с персоналом станции не контактирует.



Перед входом в автобус смена тоже надевает СИЗы. Смена проходит ежедневный медосмотр перед выездом и после возвращения в профилакторий. Кроме того, при входе на станцию у каждого еще раз измеряют температуру. Чтобы исключить контакты с персоналом, который приезжает на работу из пристанционного города, на проходной для смены отдельная рамка.

В помещении БЩУ (блочный щит управления) персонал ежечасно протирает панели жидкими антисептиками. Кроме того, проводится влажная уборка с хлорсодержащими средствами. Весь персонал на станции работает в масках».

Пять смен сотрудников АЭС изолированы от своих семей, от возможности вообще перемещаться за пределами станции и профилактория, который стал для них общежитием до конца апреля.



И ровно такие же меры приняты «Росэнергоатомом» на всех АЭС России – для того, чтобы все в наших с вами домах, на критически важных объектах инфраструктуры городов не возникло никаких перебоев с электроэнергией.



Атомщиков, которые работают вот в таких условиях, не интересует сделка ОПЕК+, им нет дела до проблем АЗС – они просто обеспечивают нас электроэнергией в условиях пандемии COVID-19. Наверное, им куда как проще, чем господину министру.

А вот сообщение генерального директора «Газпром добыча Надым» Игоря Мельникова:

«Те, кто должен был до 28 марта залететь на Ямал и до 2 апреля заехать на месторождения Надым-Пур-Тазовского региона, теперь остаются дома. Их коллеги-сменщики — остаются на объектах как минимум до середины мая».

Ранее стало известно, что на Бованенковском месторождении Газпрома изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19. Вахтовиков планировалось направить в Инфекционное отделение Надымской районной больницы, однако из-за нелетной погоды в четверг вахтовики не вывезены с Бованенковского месторождения.



Все они изолированы в общежитиях по месту жительства. Находятся под наблюдением врачей медико-санитарной части «Газпром добыча Надым».

Новости от Роснефти:

«Вахтовые поселки Меркур и Пионерный закрыты на карантин. На предприятии организован усиленный медицинский осмотр всех работников Приобского месторождения, производится измерение температуры тепловизорами. На время особенной эпидемиологической обстановки увеличена численность медработников на объектах предприятия, на месторождении ограничено передвижение техники и персонала.



Водителям запрещено покидать кабины, перевозить сотрудников частным транспортом также запрещено. Все производственные процессы на объектах «РН-Юганскнефтегаз» ведутся в штатном режиме».

Газпром и Роснефть не одиноки, практически все отечественные энергетические компании вынуждены прибегать к аналогичным мерам — увеличивать длительность вахтовых смен для работников на отдаленных месторождениях до 90 дней, снижение ротации поможет сократить риск попадания коронавируса на производственные объекты.



Компании надеются, что за три месяца вспышка новой инфекции в России пойдет на спад и не распространится в регионы добычи, ведь продлевать вахты дольше этого срока не получится.



Что такое остаться работать на Ямале, жить в условиях продолжающейся зимы в вахтовых поселках, соблюдая все меры борьбы с коронавирусом, мы можем только представить, не забывая радоваться тому, что «профильного» министра это не беспокоит.



Ни одного слова об этом, ни одного слова благодарности людям, которые добровольно соглашаются на эти условия, никаких намеков о каком-то поощрении – не до этого, когда ОПЕК+ в опасности.

В каких условиях работает персонал угольных и газовых электростанций, как обеспечивается непрерывный процесс производства на НПЗ, как идет работа на электроподстанциях?



Вы видели информацию об этом за последний месяц? Впрочем, журналистам сейчас действительно не до этого, есть же куда как более важные события: «Звезды шоу-бизнеса показывают, как не сойти с ума и развлекаться, оставшись дома.



Ольга Бузова, например, устроила танцы под душем в одежде, Илья Прусикин из Little Big начал рисовать и играть на гитаре, а Настя Ивлеева учиться боевым искусствам с помощью палки колбасы». Удивляться подобному не приходится, поскольку поговорку «Каков поп, таков и приход» никто не отменял. Министр – про снижение сбыта на АЗС города Москвы, журналист – про палку колбасы под душем.

Между тем, привести психику в нормальное состояние, заставить собственное сознание воспринимать реальность адекватно, совсем не сложно: достаточно выключить все гаджеты, отключить электричество в своем жилище, перекрыть газ и воду и пару часов провести на кухне, слушая, как мерно капает вода из морозильной камеры холодильника и размышляя о том, что же из себя представляет наша цивилизация.



Есть электроэнергия – есть цивилизация, нет электроэнергии – одновременно с неистовым желанием почесать немытую голову цивилизация уходит прочь.

Бытие определяет сознание, а что определяет бытие?

Уровень жизни, которого мы достигли, разительно отличается от тех условий, в которых жили наши предки какую-то сотню лет назад. Но одно остается неизменным – уровень жизни зависел, зависит и будет зависеть от уровня овладения технологиями переработки энергетических ресурсов, от обеспеченности этими энергетическими ресурсами, от непрерывности обеспечения энергией – электрической и тепловой.



Мы готовы часами спорить о политической надстройке человеческого общества, пытаясь понять, что прогрессивнее – социализм, капитализм, глобализм, монархизм или анархизм, мы норовим сходиться в пылких дискуссиях о том, что считать более продвинутым искусством – кубизм или символизм, обсуждать новые фильмы, спектакли, выставки.



Вот только все это – надстройка, все высоты духа и горние выси разума покоряются только при наличии света и тепла в помещении, где творят творцы.



Немецкий философ, живший в позапрошлом веке, однажды высказал эту идею максимально кратко: «Бытие определяет сознание», и оспорить эту мысль никогда ни у кого не получится. Глобальность экономики зиждется на двигателях внутреннего сгорания, мобильность промышленных объектов – на асинхронных электрических двигателях, те и другие работают за счет добычи и переработки ископаемого топлива.

Сила животных



Бытие действительно определяет сознание, вот только на «детский» вопрос «Что определяет бытие?» есть единственный ответ: уровень овладения энергией, энергетическими ресурсами. Тот же немецкий философ установил закон развития цивилизации – от рабовладельческого строя к феодализму, от феодализма к капитализму, от капитализма к социализму, от социализма к высшей стадии развития – к коммунизму.



С этим можно спорить (что многие и любят делать), но попробуйте оспорить другой взгляд на развитие цивилизации: от силы собственных мышц к мускульной силе домашних животных, к энергии ветра и воды, к энергии угля, нефти, природного газа, к электричеству и к нынешнему пику развития энергетики – к энергии атомного ядра.



Каждый этап требовал нового уровня науки и технологий, нового уровня развития промышленности – дрова для обогрева жилища могут и в каменной печи гореть, а вот паровому двигателю без развития металлургии уже никак, без развития химии добраться до запасов энергии, скрытых в нефти, не получится, и только сначала овладение законами электричества, разработка квантовой физики, а уже потом управляемая ядерная энергия в атомном реакторе.

Но и сознание влияет на энергетику, иначе и быть не может, и все -измы, над которыми размышлял Карл Маркс, имеют для развития энергетики критически важное значение. Крупнейшее инженерное сооружение XX века, которое вряд ли удастся превзойти в обозримом будущем — это не большой адронный коллайдер и не очередной небоскреб, а объединенная энергетическая система «Мир», которая простиралась от Восточной Сибири до Восточной Европы, включая в себя десяток государств и десяток часовых поясов.



СССР, самая северная страна мира, 30 с лишним лет производила самую дешевую в мире электроэнергию, достигнув этого не только за счет развития энергетической отрасли, но и за счет общественной собственности на землю, на промышленность и сельское хозяйство, за счет реализации планов пятилетнего развития.



Ни при каких других условиях создавать и воплощать в реальность планы одновременного комплексного развития генерирующих энергообъектов, промышленности, транспорта, населенных пунктов, разбросанных на огромной территории, невозможно.



Энергетика определяет бытие, бытие определяет сознание, сознание определяет энергетику. Но это не круг, а спираль – ведь развитие цивилизации век за веком продолжается.

Энергия атома



Но развитие науки и технологий переработки энергоресурсов без развития знаний о планете Земля не обеспечит устойчивого, стабильного развития энергетики. Мы обязаны досконально знать характер течения рек и геологию их русла и берегов – иначе построить плотину ГЭС, которая будет работать десятилетиями, невозможно.



Нам нужен полный объем знаний о недрах планеты на глубинах до двух километров – иначе мы не сможем находить месторождения угля и строить геотерамальные электростанции. Но и этой глубины нам недостаточно – мы уже научились добывать нефть и природный газ с четырех- и пяти- километровых глубин.



Для того, чтобы знать, где строить ветряные электростанции, нам нужны сведения о климате и воздушных течениях, для строительства солнечных электростанций в оптимальных местах нам нужны знания об уровне инсоляции. Для того, чтобы на планете Земля продолжала существовать и развиваться цивилизация, мы обязаны развивать энергетику, а для того, чтобы развивать энергетику, нам нужны глубокие знания о Земле – и это тоже не замкнутый круг, а спираль, поскольку развивается и то, и другое, и третье.

Термин «геоэнергетика» появился достаточно давно, под ним подразумевался энергетический потенциал горячей воды в недрах планеты, но мы считаем, что геоэнергетика – куда как более широкое понятие. Нет энергетики вне планеты (по крайней мере, на сегодня твердая уверенность в существовании инопланетных цивилизаций все еще не появилась), невозможно развитие энергетики без ресурсов планеты Земля.



Геоэнергетика охватывает широкий ряд знаний в разных областях – поиск месторождений энергетических ресурсов и их освоение, появление в энергетике ресурсов, ранее в ней не используемых и появление новых способов использования ресурсов уже хорошо известных, становление научно-технических и инженерных школ в разных странах мира, формы борьбы за источники энергетических ресурсов и маршрутов их доставки в прошлом и в наше время.

Геоэнергетика — способ анализа происходящего

В геоэнергетике нет философской составляющей, геоэнергетика – это инструмент для анализа происходящего в нашей с вами реальности. Реальность с каждым годом все сложнее: множатся и ширятся столкновения интересов разных государств, в разных уголках планеты вспыхивают горячие, холодные, гибридные конфликты, но база остается неизменной.



Все межгосударственные конфликты наших дней идут вокруг месторождений энергетических ресурсов и маршрутов их доставки, вокруг технологий, необходимых для рациональных методов их добычи, переработки и использования.



Развитые страны имеют в своем арсенале все отрасли энергетики — используют в своих интересах уголь, нефть, природный газ, уран, энергию текущей воды, ветра и солнца, расширяют и укрепляют свои объединенные энергетические системы.



Страны развивающиеся пытаются выйти на тот же уровень, добиться возможности создавать крупные объединенные энергетические системы, поскольку только они дают возможность развития энергоемких производств, производств непрерывного цикла – металлургических, химических и так далее.



Конфликтов сугубо политических в наше время просто нет, даже если это кажется неочевидным – то только на первый взгляд.

С 2011 года международная коалиция во главе с США храбро сражается с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а заканчивается это странное действо военным контролем Штатов над нефтяными месторождениями Сирии.



Штаты в одностороннем порядке ввели санкции против Ирана, в качестве причины назвав стремление Тегерана овладеть технологиями создания ядерного оружия, а в результате без одного из источников нефти остался Китай, без независимого поставщика газа остался Евросоюз.

События 2014 года на Украине – это не только попытка Штатов получить контроль над Крымом, это была еще и попытка взять под контроль сланцевые месторождения газа, которые американские геологи надеялись разведать близ Славянска – это могло стать установлением контроля Штатов над энергетическим рынком Европы.



Таких примеров множество, стоит только присмотреться, убрать кружево демагогических слов, чтобы обнаружить все тот же фундамент — борьбу за источники энергоресурсов, за технологиями их использования, за контроль над маршрутами их доставки. С того момента, когда человек овладел энергией атомного ядра, глобальный конфликт стал невозможен, но конфликты локальные не прекращаются ни на один день.

Пейзажи XXI века

Анализ на основе геоэнергетики позволяет видеть любой конфликт более объективно, лучше понимать его причины и то, какие цели преследуют участники горячей или холодной схватки.



Для этого не требуются какие-то инсайдерские новости – огромное количество информации о событиях в мире энергетики содержится в совершенно открытых источниках, на страницах новостных порталов. Вот только новости эти поступают без попыток хотя бы малейшей систематизации, без попыток увидеть и показать их взаимосвязанность – новость нужно подать «горячей», и не более того.



Как увидеть эти связи? Для этого требуется не так уж много – всего лишь знания о том, как и на основании чего функционируют и развиваются те или иные отрасли энергетики. И это еще одна особенность нашего времени – этих знаний не хватает всем, кто не углублен в эти темы, а те, кто в эту тему углублен, не спешат делиться своими знаниями в такой форме, чтобы они были понятны и доступны для непрофессионалов.

Ночная Москва, XXI век



Мы уверенны, что эти знания нужны всем – как можно считать человека гармонично развитым, если он не понимает закономерности базиса, фундамента нашей цивилизации?



Культура – это не только живопись, музыка, литература, театральное искусство, человек XXI века должен иметь хотя бы общие знания о том, что мы видим каждый день, что стало привычными частями городских и сельских пейзажей. Вот линии электропередач – какие-то выше, какие-то ниже, на одних проводов больше, на других меньше.



Вот трубы теплоэлектростанций, из которых то идет темный дым, то нечто, похожее на пар, а вот наш автомобиль проехал через плотину ГЭС – сооружение, своим колоссальным размером вызывающее ассоциации с египетскими пирамидами. Внутри городских жилых кварталов стоят небольшие будки без окон и с одной дверью – странные какие-то конструкции, непонятные, но присутствующие повсюду.



В темное время суток горят уличные фонари – совсем недавно их свет имел желтый оттенок, сейчас свет стал голубоватым. Вдоль трасс повсеместно стоят АЗС, торгующие не одним автомобильным топливом, а несколькими его видами с разными какими-то буковками и циферками.



Мы привыкли, мы не замечаем, мы не задумываемся – а ведь все это тоже неотъемлемая часть нашей цивилизации, это, в конце концов, просто интересно!

При этом мы совершенно уверенны – для того, чтобы рассказать основные принципы переработки энергетических ресурсов, о том, каковы свойства этих ресурсов, как находят и разрабатывают их месторождения, какие особенности имеются у способов их доставки и транспортировки, как генерируется и доставляется конечным потребителям электроэнергия, вполне достаточно школьных знаний и, конечно, главного, важнейшего «инструмента» — логики.



Этого «инструментария», мы уверены, будет достаточно для того, чтобы понимать закономерности, логику действий не только энергетических компаний, но и государств и их всевозможных объединений, причины тех или иных решений. И, само собой, придется вспоминать не только физику с химией, но еще и историю – историю становления, развития науки, создания технологий, используемых в энергетике и в тех отраслях индустрии, которые необходимы для обеспечения функционирования энергетики.



Эти связи тоже важны – отраслей, связных с энергетикой, огромное количество и они порой не всегда очевидны с первого взгляда. Для того, чтобы исправно пыхтели паром котлы электростанций, приходится изрядно поработать металлургам, чтобы все в порядке было в металлургии, требуется уголь и руды металлов, чтобы добывать уголь и металлические руды, шахтам и разрезам требуется хороший уровень горного машиностроения.



Большая часть горнодобывающей техники работает на двигателях внутреннего сгорания, перемещается на колесах, имеющих шины – стало быть, необходимы нефтехимические предприятия, требуется нефть, которую нужно уметь находить, добывать, доставлять, перерабатывать. Нефтяникам для этого требуются знания в геологии, в химии и в физике, а нефтеперерабатывающие предприятия со стороны – это лабиринты огромных емкостей, переплетенных трубами, изготовленных из металла.

Вертикальных и горизонтальных связей в энергетике и в смежных областях – великое множество, но и тут есть своя логика, свой порядок, писанные и неписанные законы. Пишут законы, как известно, государственные органы управления, и они же обязаны сделать все, чтобы любой объект энергетики был максимально безопасен как для тех, кто на этих объектах трудится, так и для всех, кто по тем или иным причинам рядом с ними находится.



Первый слог термина «геоэнергетика» — это про планету, которая у нас одна, а потому и ее благополучие, сохранность ее экологии не могут не быть в поле зрения.

Нам кажется… Да нет, что значит «кажется»? Мы уверены, что вот такой подход, такой взгляд на происходящее вокруг нас и с нами, не только имеет право на существование, но и весьма полезен для всех, кто не успел растратить важнейшего качества человеческого сознания – любопытства, желания получать новые знания, причем получать не в виде «отдельных пятен», а в виде интересного, связного узора.



Мир интересен в его многообразии, многообразие интересно своей логичной связностью, понимание этого многообразия – захватывающая задача. Геоэнергетика – способ попытаться ее решить, способ раскрыть это многообразие полностью.

Б. Марцинкевич



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