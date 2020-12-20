Гиперборея на картинах Всеволода Иванова
Вечереет. На прогулке.
Заброшенный волок.
В городе Словенске.
Жрец Соколиного Бога.
Ночь накануне праздника Купалы.
Предстоящая беседа.
Священное озеро Сиверских гор.
Храм бога Знича. Зима.
Храм Радогоща. Лето.
Храм Свентовида. Весна.
Храм Хорса. Осень.
Радуга над Арконой
Видение поморам богини Гипербореи
Исход гиперборейцев
Флот Гипербореи выполнит приказ
Анастасия
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Рубрики: Творчество
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…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
Огромная Вам БЛАГОдарность За то,что Дали Увидеть ЭТО опять!
ТАКИЕ фото,о Величии и Чистоте Нашего Прошлого ВЕДИЧЕСКОГО – Нужно Пропагандировать!
* ТАКОЕ – Нужно ПОВСЕМЕСТНО,людям,Для ИХнего Возвращения к Истокам – Показывать!
->>> Пора от ПСИ-ига, КРЕСТового заКАБАЛЕНИЯ=поРАБощения – Освобождать!!!
[Вы смогли ЧАСТЬ Ведического Прошлого,ДО КРОВАВОГО КРЕСТианства - Показать!]
*** Но от ПСИ-ига КРЕСТа,Народы Начали УЖЕ – Себя Очищать и Избавлять!
““““““““““““`
Это НЫНЕшнее,КРЕСТовое,разрушило и поРАБотило То,Ведическое = РОДное!
* Но Мы Помним и…от ИГА-КРЕСТА – Освободим`ся!
* К Истоком РОДным = ВЕДИЧЕСКИМ – вскоре Возвратимся!
*** От поРАБотителя КРЕСТа – Освобождай`ся!
К РОДному = Ведическому – Возвращайся!
Лобызать КРАШЕНЫЕ-ДОСКИ,или стоять “поплавками” к небу – Прекращай`те!
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->>> Свои Сознания,от РЕЛИГИОЗНОГО поРАБощения – Очищай(Освобождай)те!!!!!
“““““““““`
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 19-12-2020.
[2] Вдогонку…
Особо ОБРАЩАЯ Ваше Внимание НА ТО,что НА ВСЕХ Изображениях -
О Т С У Т С Т В И Е КРЕСТа(Оккупационного,КРОВАВОГО Оккупанта)!!!
* Нигде,даже чего-либо-подобного НА КРЕСТ – и в помине(ТОГО Времени!)Нет!!!
…Освобождение НЫНЕшнего Мира от поРАБотителя КРЕСТа – Главная Цель Мира!!!
= = = = =
С уважением – валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 10-12-2020.