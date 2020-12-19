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Тонкое искусство пофигизма | Аудиокнига | Часть 1/2

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Как поднять самооценку? Как сосредоточиться на главном? Как успокоить ум, отбросить весь лишний шум в голове, и, наконец, СДЕЛАТЬ СЕБЯ!

Современное общество пропагандирует культ успеха: будь умнее, богаче, продуктивнее — будь лучше всех.
Соцсети изобилуют историями на тему, как какой-то малец придумал приложение и заработал кучу денег, статьями в духе «Тысяча и один способ быть счастливым», а фото во френдленте создают впечатление, что окружающие живут лучше и интереснее, чем мы.
Однако наша зацикленность на позитиве и успехе лишь напоминает о том, чего мы не достигли, о мечтах, которые не сбылись.
Как же стать по-настоящему счастливым?

Популярный блогер Марк Мэнсон в книге «Тонкое искусство пофигизма» предлагает свой, оригинальный подход к этому вопросу. Его жизненная философия проста — необходимо научиться искусству пофигизма.
Определив то, до чего вам действительно есть дело, нужно уметь наплевать на все второстепенное, забить на трудности, послать к черту чужое мнение и быть готовым взглянуть в лицо неудачам и показать им средний палец.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VZ1_AFs0Tqc
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Творчество
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 6418 5230
    Женечка два часа назад

      Вышла новая книга по пофигизму? Да и пофиг. Пару дельных идей разбавить водой на четыре сотни страниц? У меня так диплом написан.

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    • 35803 31189
      Вячеслав час назад

        Вот так малый народец с большими присосками просто вопит, что “…необходимо научиться искусству пофигизма”, чтобы “…СДЕЛАТЬ СЕБЯ!”

        Но мне больше по душе вот это выражение:
        “Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!”…

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