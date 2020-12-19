Как поднять самооценку? Как сосредоточиться на главном? Как успокоить ум, отбросить весь лишний шум в голове, и, наконец, СДЕЛАТЬ СЕБЯ!

Современное общество пропагандирует культ успеха: будь умнее, богаче, продуктивнее — будь лучше всех.

Соцсети изобилуют историями на тему, как какой-то малец придумал приложение и заработал кучу денег, статьями в духе «Тысяча и один способ быть счастливым», а фото во френдленте создают впечатление, что окружающие живут лучше и интереснее, чем мы.

Однако наша зацикленность на позитиве и успехе лишь напоминает о том, чего мы не достигли, о мечтах, которые не сбылись.

Как же стать по-настоящему счастливым?

Популярный блогер Марк Мэнсон в книге «Тонкое искусство пофигизма» предлагает свой, оригинальный подход к этому вопросу. Его жизненная философия проста — необходимо научиться искусству пофигизма.

Определив то, до чего вам действительно есть дело, нужно уметь наплевать на все второстепенное, забить на трудности, послать к черту чужое мнение и быть готовым взглянуть в лицо неудачам и показать им средний палец.