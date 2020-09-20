И хотя умом я понимаю, что «бестселлер» перечёркивает понятие «шедевр», заменяя внутреннее качество и тонкость, совершенство предмета искусства объёмами его продаж, мне уютно, что у каждого есть свой сегмент. Для тонких людей – тонкое искусство. А для дебила – развлекающий его маразм. Ну, и пусть очередной сериал тупой, нелепый, антиисторичный, нелогичный, нежизненный – ведь он многим нравится! Им сложно понять настоящее искусство, а такой вот суррогат они охотно кушают. Разве плохо? Разве было бы лучше, если бы они копили злобу, принуждённые штудировать ненавистных им Толстого и Шолохова?

И хотя умом я понимаю, что иметь вместо единой науки множество каких-то параллельных паранаук, с правом на существование для плоскоземельщиков – «не есть карашо», меня как-то убаюкивает ненасильственный характер выбора между ними.

Знаете, почему? Я насилия не люблю. Такой вот я человек: мягкий и слабохарактерный.

Если без пафоса, говорить холодным научным языком, то реальная демократия – это огромное и ассиметричное скопище разных гетто, разорвавших единое смысловое пространство страны и народа. И – хотя звучит противно – в определённом смысле мне это симпатично.

А надо что сделать? А надо сделать демократию. Чтобы каждому своё. Вот вы любите шедевры – вам шедевры. А кто-то любит тупость. Шедевров он не понимает, «расти над собой» ему не хочется (а иной раз и не может он!). Ну так и дайте ему, чего ему нравится!

Но умный человек – он же широкий! Он понимает, в лучшем своём варианте, что навязывать нехорошо. Мягше надо к людям, мягше… Прекрасно понимая, где шедевр, а где тупость – он смиренно говорит, что «у каждого произведения своя аудитория». «У них тоже есть право на выбор». Ничего, что тупые! Это же не их вина, а их беда!

Человек, овладевший наукой и культурой, начинает проявлять нехорошие диктаторские замашки . Он ведь знает, где умно, а где глупо, где шедевр, а где маразм. И – не всегда замечая за собой – начинает довольно беспардонно навязывать это массам. Не слишком заботясь об адаптации восприятия в их рядах. Как писал Пушкин – «народ безмолвствует». Так происходит диктатура учителя, основанная на тоталитаризме ответов в конце учебника. «Правильный ответ – такой. Если у тебя другой получился – то ты ошибся, наказан двойкой».



Ну, не хотят – значит, это не их. Зачем навязывать? Умное – умным. Дуракам – шутов гороховых. Много книг, много телеканалов, много в интернете всего – выбирай на любой вкус…

Я не хочу сказать, что демократия в моём описании, в качестве множества асимметричных гетто « у каждого своё мнение и вкус» плоха. Она меня, в общем-то устраивает. Я другое хочу сказать: она нестабильна и обречена.

«Пусть расцветают все цветы» – звучит красиво. Но давайте перейдём на научный язык. В переводе эта фраза будет звучать так: «не трогайте культурные растения и сорняки. Пусть они все цветут, как смогут».

Любой огородник знает, чем это закончится. Все-то все, да оказывается, не все… В итоге вышел разок покурить, глядь! А у тебя одни сорняки в огороде!

Как же так получилось, что у тебя расцветали все цветы, а в итоге «выцвели» только эти?

Вначале был герой Ковпак, и предложили: давайте Бандеру тоже изучать, он же тоже был в истории! Ну, ладно, давайте. А потом вдруг оказывается, что везде один Бандера, а Ковпака уж и нет, забыли вовсе… Как же так? А где Ковпак?

В самой по себе разноголосице мнений нет ничего плохого (вру, есть) – если она не перетекает в диктатуру дегенератов. Если бы разноголосицу можно было как-нибудь закрепить, чтобы антинаука не пожирала науку, антикультура – культуру, то и Бог бы с ней, разноголосицей…

+++

Естественным жестом культурных и добрых людей являлась отмена цензуры в конце 80-х. Они рассуждали, примерно как я (тем более, что и я с ними тогда так рассуждал): почему мы всем должны своё навязывать? У нас наше, у них – «ихнее». Надо, чтобы сосуществовало и дискутировало…

Но вот какое дело: коммунисты разрешили своим врагам говорить, а в итоге враги запретили говорить коммунистам. Побеждённого уравняли с победителем, и побеждённый решил – что это он победитель. Удивительная терпимость в России, начиная с 80-х, дала «странные плоды» в виде острой встречной и обратной нетерпимости.

С одной стороны – страна, в которой бурлят и кипят самые разные мнения. Открывая интернет, кого только мы не видим в современной РФ! Наше население принимает все каналы со всего света, все радиосигналы, у нас вполне легально действуют СМИ вроде «Эха Москвы» и «Новой Газеты», в которых само существование российского государства подвергается шельмованию и улюлюканью.

Спрашиваешь – почему так? Отвечают: так ведь свобода слова! Это их мнение, ну, не запрещать же! А ты иди своё выскажи. Разные есть у нас СМИ, каждый несогласный для себя своё найдёт…

Думаешь: а ведь правда, хорошо! Сидишь вот, пишешь, и никакого цензора над тобой! Хочешь, Путина обругай, а хочешь, всю страну свою назови «преступной» – и ничего тебе не будет… Казалось бы, честь и хвала тем, кто всё это разноголосье организовал! Вот она, демократия в действии: говори без страха, что думаешь…

Тебе говорят: нет. Это не демократия. Это деспотия. В ней враги свободы уравнены с воинами свободы. А надо, знаешь, как? Чтобы воины свободы всех убили нафиг, несогласных, а кого не убили – тем рты кляпом заткнули. И говорили в гордом одиночестве. Одно и то же. Слава свободе – буква в букву. И никакой отсебятины. Только вякни против демократии – сразу к стенке!

И с оторопью отвечаешь им: ребята, есть в этом какая-то натяжка! Начиналось-то ведь с того, чтобы каждый мог свободно мнение высказать! А у вас получается только два мнения: одно ваше, другое неправильное…

+++

«Демократические» фронты под аплодисменты «демократического мира» приводят к власти «демократические» силы – которые начинают фашистскими методами расправляться со всеми несогласными. Немножко жутковато смотреть на современную Прибалтику или Украину. Или вот «орлы свободы» в Белоруссии публикуют адреса сотрудников милиции, администрации, пропагандистов режима и членов их семей. Недвусмысленно намекая, что следует «демократическим силам» ради «свободы» сделать с пропагандистами неугодного режима.

Ибо, суки, говорят не то, и пишут не то. И выступают неправильно. А там уж пусть заодно жёны с детьми ответят! И вот это – говорят нам «люди со светлыми лицами», рукопожатые не в меру, в том числе и в Москве – и есть настоящая свобода! Настоящая демократия! Когда все направления мысли запрещены, кроме сверху утверждённого.

Инакомыслящих надо «люстрировать». Захочет, скажем, бывший член КПСС выставить кандидатуру на выборах в Прибалтике – ан нет, дудки! Не имеет права. Там можно выставляться только «своим», проверенным. Чтоб народ «тоталитарными кадрами» не заморачивать. Иначе демократии не закрепишь: вдруг дурак-народ не за тех проголосует, суверенитет сольёт, «светлоликих либералов» прокатит!

+++

Начиналось-то с того, чтобы всякому дать слово. А закончилось тем, что говорят только они. А остальные в тряпочку помалкивают.

Диктатура развития, выстроенная на внутреннем тоталитаризме научного знания (с делением всех ответов на верные и неверные) – стесняясь себя, предоставляет ряд гетто для дураков и недоразвитых. Раз они науку изучить бессильны, настоящее искусство понять бессильны – надо, гуманизма ради, дать им посильно-адаптированные варианты.

Ну, вроде как коррекционных школ в советской педагогике: есть школы нормальные, для здоровых детишек, а есть для тех, кто отстаёт в развитии, у них программа своя.

Потом говорят: вы изверги. Вот вы говорите – «нормальные, здоровые детишки». Значит, вы оскорбляете недоразвитых, вы их считаете ненормальными!

Вы, стесняясь от интеллигентности, извиняетесь:

- Товарищи, ну что же делать?! Недоразвитые дети не могут понимать программу обычной школы!

- А нормальные программу коррекционной школы?

- Запросто. Она же упрощённая.

- Ну так вот, во имя гуманизма и равенства – перенесите программу школ для недоразвитых в обычные!

Вначале больных детей признают здоровыми. Полноправными. А следующий шаг – здоровых «в обратку» признают больными. А бывших больных – образцом совершенства и эталоном человека.

Вначале гомосексуализм вывели из разряда извращений. А нынче-то уж двуполые отношения переводят в разряд порицаемых извращений!!! Чтобы считаться нормальным человеком – надо быть гомосеком, и никак иначе!

Получив права и равенство, слабоумные и недоразвитые всё больше и больше облизываются на господство. Фигли им с какими-то «здоровыми» вровень быть?! Они достойны лучшего, они выше «средней массы»!

В рамках «инклюзивного образования» в школах – детей из коррекционных школ переводят в обычные. И учитель, и одноклассники вынуждены подстраиваться под нездоровых детей. Ведь скорость эскадры – это скорость самого медленного её корабля. Иначе эскадра разовётся!

Нечто подобное происходит и у взрослых. Диктатура развития перестала быть диктатурой, отказавшись от навязывания научного подхода и высокой культуры.

Но равенство зыбко и недолго.

Дегенеративные элементы общества, «ничтоже сумняшеся» (им сумняшится нечем) – настаивают на окончательном удалении как науки, так и культуры. По принципу «мы тупые и вы такими же станьте!».

И возникает у нас на глазах, из того сада, в котором дали «расцветать всем цветам» – диктатура деградации. Жестокая, свиная, тупиковая, неспособная к прогрессу, долдонящая одни и те же мантры полоумия. Подавляющая даже вежливые попытки возразить её тупости.

+++

И вот мой горький вывод, вывод человека, отнюдь не склонного к насилию, и упивавшегося свободой слова много лет: нельзя заигрывать в равенство с дегенератами.

Потому что вы-то против них ничего не имеете, а вот они против вас – вы удивитесь, как много! Вы удивитесь, если опытный социопатолог раскроет перед вами, как много ущербной ненависти ко всему здоровому накапливается в душе у извращенца.

Вы-то думаете – ах, он бедненький, в правах поражённый! В служении запрещённый! А он думает совсем иное: как бы до шеи вашей добраться и расчленить…

Да, навязывать подлинную науку и высокую культуру – выглядит некрасиво. Вроде как деспот… Однако у человека, ведающего Истину – есть не только право ею владеть, но и обязанность её насаждать. Если бы учителя в школах, от снисхождения, ставили бы всем «пятёрки» не глядя, чего там нарешал ученик – какой был бы смысл в школе?

Но ведь среда гетто разноголосицы – именно такая «школа», в которой каждый ответ одинаково верный. Ты так считаешь, я эдак, но в итоге все мы одинаково молодцы…

И полбеды, если бы на этом закончилось. Так ведь нет!

Дегенерату мало равенства с тобой, ему нужно доминировать над тобой! Ему надо не только собственную партию к власти привести, но ещё и твою запретить «на веки вечные».

Так, чтобы никто и никогда ничего пикнуть не посмел против их «свободы». Невозможно даже вообразить, чтобы в центре Киева или Таллина работала вполне легально, да ещё и с госфинансированием, радиостанция типа «Эха Москвы», но наоборот. Которая бы на госденьги называла Эстонию или Украину преступным государством, чёрной дырой, продуктом геноцида населения, и т.п.

Вы спросите, почему у них не может быть такой радиостанции?

Они ответят:

- Потому что у нас «свобода» победила, и всех своих врагов уничтожила. А у вас, у рабов, свобода только ещё борется с несвободой, вот и получается разноголосица мнений! Кроме свободного мнения есть ещё много рабских выкриков!

+++

Мне нравится свободная дискуссия. Но в их, балтийской-украинской «свободе» я жить не хочу. А вы?

Н. Выхин



***

.