„Открытое общество” и его враги…
Человек, овладевший наукой и культурой, начинает проявлять нехорошие диктаторские замашки. Он ведь знает, где умно, а где глупо, где шедевр, а где маразм. И – не всегда замечая за собой – начинает довольно беспардонно навязывать это массам. Не слишком заботясь об адаптации восприятия в их рядах. Как писал Пушкин – «народ безмолвствует».
Так происходит диктатура учителя, основанная на тоталитаризме ответов в конце учебника. «Правильный ответ – такой. Если у тебя другой получился – то ты ошибся, наказан двойкой».
Но умный человек – он же широкий! Он понимает, в лучшем своём варианте, что навязывать нехорошо. Мягше надо к людям, мягше… Прекрасно понимая, где шедевр, а где тупость – он смиренно говорит, что «у каждого произведения своя аудитория».
«У них тоже есть право на выбор». Ничего, что тупые! Это же не их вина, а их беда!
А надо что сделать? А надо сделать демократию. Чтобы каждому своё. Вот вы любите шедевры – вам шедевры. А кто-то любит тупость. Шедевров он не понимает, «расти над собой» ему не хочется (а иной раз и не может он!). Ну так и дайте ему, чего ему нравится!
Если без пафоса, говорить холодным научным языком, то реальная демократия – это огромное и ассиметричное скопище разных гетто, разорвавших единое смысловое пространство страны и народа. И – хотя звучит противно – в определённом смысле мне это симпатично.
Знаете, почему? Я насилия не люблю. Такой вот я человек: мягкий и слабохарактерный.
И хотя умом я понимаю, что иметь вместо единой науки множество каких-то параллельных паранаук, с правом на существование для плоскоземельщиков – «не есть карашо», меня как-то убаюкивает ненасильственный характер выбора между ними.
И хотя умом я понимаю, что «бестселлер» перечёркивает понятие «шедевр», заменяя внутреннее качество и тонкость, совершенство предмета искусства объёмами его продаж, мне уютно, что у каждого есть свой сегмент. Для тонких людей – тонкое искусство. А для дебила – развлекающий его маразм.
Ну, и пусть очередной сериал тупой, нелепый, антиисторичный, нелогичный, нежизненный – ведь он многим нравится! Им сложно понять настоящее искусство, а такой вот суррогат они охотно кушают. Разве плохо? Разве было бы лучше, если бы они копили злобу, принуждённые штудировать ненавистных им Толстого и Шолохова?
Ну, не хотят – значит, это не их. Зачем навязывать? Умное – умным. Дуракам – шутов гороховых. Много книг, много телеканалов, много в интернете всего – выбирай на любой вкус…
Я не хочу сказать, что демократия в моём описании, в качестве множества асимметричных гетто « у каждого своё мнение и вкус» плоха. Она меня, в общем-то устраивает. Я другое хочу сказать: она нестабильна и обречена.
«Пусть расцветают все цветы» – звучит красиво. Но давайте перейдём на научный язык. В переводе эта фраза будет звучать так: «не трогайте культурные растения и сорняки. Пусть они все цветут, как смогут».
Любой огородник знает, чем это закончится. Все-то все, да оказывается, не все… В итоге вышел разок покурить, глядь! А у тебя одни сорняки в огороде!
Как же так получилось, что у тебя расцветали все цветы, а в итоге «выцвели» только эти?
Вначале был герой Ковпак, и предложили: давайте Бандеру тоже изучать, он же тоже был в истории! Ну, ладно, давайте. А потом вдруг оказывается, что везде один Бандера, а Ковпака уж и нет, забыли вовсе… Как же так? А где Ковпак?
В самой по себе разноголосице мнений нет ничего плохого (вру, есть) – если она не перетекает в диктатуру дегенератов. Если бы разноголосицу можно было как-нибудь закрепить, чтобы антинаука не пожирала науку, антикультура – культуру, то и Бог бы с ней, разноголосицей…
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Естественным жестом культурных и добрых людей являлась отмена цензуры в конце 80-х. Они рассуждали, примерно как я (тем более, что и я с ними тогда так рассуждал): почему мы всем должны своё навязывать? У нас наше, у них – «ихнее». Надо, чтобы сосуществовало и дискутировало…
Но вот какое дело: коммунисты разрешили своим врагам говорить, а в итоге враги запретили говорить коммунистам. Побеждённого уравняли с победителем, и побеждённый решил – что это он победитель. Удивительная терпимость в России, начиная с 80-х, дала «странные плоды» в виде острой встречной и обратной нетерпимости.
С одной стороны – страна, в которой бурлят и кипят самые разные мнения. Открывая интернет, кого только мы не видим в современной РФ! Наше население принимает все каналы со всего света, все радиосигналы, у нас вполне легально действуют СМИ вроде «Эха Москвы» и «Новой Газеты», в которых само существование российского государства подвергается шельмованию и улюлюканью.
Спрашиваешь – почему так? Отвечают: так ведь свобода слова! Это их мнение, ну, не запрещать же! А ты иди своё выскажи. Разные есть у нас СМИ, каждый несогласный для себя своё найдёт…
Думаешь: а ведь правда, хорошо! Сидишь вот, пишешь, и никакого цензора над тобой! Хочешь, Путина обругай, а хочешь, всю страну свою назови «преступной» – и ничего тебе не будет… Казалось бы, честь и хвала тем, кто всё это разноголосье организовал! Вот она, демократия в действии: говори без страха, что думаешь…
Тебе говорят: нет. Это не демократия. Это деспотия. В ней враги свободы уравнены с воинами свободы. А надо, знаешь, как? Чтобы воины свободы всех убили нафиг, несогласных, а кого не убили – тем рты кляпом заткнули. И говорили в гордом одиночестве. Одно и то же. Слава свободе – буква в букву. И никакой отсебятины. Только вякни против демократии – сразу к стенке!
И с оторопью отвечаешь им: ребята, есть в этом какая-то натяжка! Начиналось-то ведь с того, чтобы каждый мог свободно мнение высказать! А у вас получается только два мнения: одно ваше, другое неправильное…
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«Демократические» фронты под аплодисменты «демократического мира» приводят к власти «демократические» силы – которые начинают фашистскими методами расправляться со всеми несогласными. Немножко жутковато смотреть на современную Прибалтику или Украину. Или вот «орлы свободы» в Белоруссии публикуют адреса сотрудников милиции, администрации, пропагандистов режима и членов их семей. Недвусмысленно намекая, что следует «демократическим силам» ради «свободы» сделать с пропагандистами неугодного режима.
Ибо, суки, говорят не то, и пишут не то. И выступают неправильно. А там уж пусть заодно жёны с детьми ответят! И вот это – говорят нам «люди со светлыми лицами», рукопожатые не в меру, в том числе и в Москве – и есть настоящая свобода! Настоящая демократия! Когда все направления мысли запрещены, кроме сверху утверждённого.
Инакомыслящих надо «люстрировать». Захочет, скажем, бывший член КПСС выставить кандидатуру на выборах в Прибалтике – ан нет, дудки! Не имеет права. Там можно выставляться только «своим», проверенным. Чтоб народ «тоталитарными кадрами» не заморачивать. Иначе демократии не закрепишь: вдруг дурак-народ не за тех проголосует, суверенитет сольёт, «светлоликих либералов» прокатит!
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Начиналось-то с того, чтобы всякому дать слово. А закончилось тем, что говорят только они. А остальные в тряпочку помалкивают.
Диктатура развития, выстроенная на внутреннем тоталитаризме научного знания (с делением всех ответов на верные и неверные) – стесняясь себя, предоставляет ряд гетто для дураков и недоразвитых. Раз они науку изучить бессильны, настоящее искусство понять бессильны – надо, гуманизма ради, дать им посильно-адаптированные варианты.
Ну, вроде как коррекционных школ в советской педагогике: есть школы нормальные, для здоровых детишек, а есть для тех, кто отстаёт в развитии, у них программа своя.
Потом говорят: вы изверги. Вот вы говорите – «нормальные, здоровые детишки». Значит, вы оскорбляете недоразвитых, вы их считаете ненормальными!
Вы, стесняясь от интеллигентности, извиняетесь:
- Товарищи, ну что же делать?! Недоразвитые дети не могут понимать программу обычной школы!
- А нормальные программу коррекционной школы?
- Запросто. Она же упрощённая.
- Ну так вот, во имя гуманизма и равенства – перенесите программу школ для недоразвитых в обычные!
Вначале больных детей признают здоровыми. Полноправными. А следующий шаг – здоровых «в обратку» признают больными. А бывших больных – образцом совершенства и эталоном человека.
Вначале гомосексуализм вывели из разряда извращений. А нынче-то уж двуполые отношения переводят в разряд порицаемых извращений!!! Чтобы считаться нормальным человеком – надо быть гомосеком, и никак иначе!
Получив права и равенство, слабоумные и недоразвитые всё больше и больше облизываются на господство. Фигли им с какими-то «здоровыми» вровень быть?! Они достойны лучшего, они выше «средней массы»!
В рамках «инклюзивного образования» в школах – детей из коррекционных школ переводят в обычные. И учитель, и одноклассники вынуждены подстраиваться под нездоровых детей. Ведь скорость эскадры – это скорость самого медленного её корабля. Иначе эскадра разовётся!
Нечто подобное происходит и у взрослых. Диктатура развития перестала быть диктатурой, отказавшись от навязывания научного подхода и высокой культуры.
Но равенство зыбко и недолго.
Дегенеративные элементы общества, «ничтоже сумняшеся» (им сумняшится нечем) – настаивают на окончательном удалении как науки, так и культуры. По принципу «мы тупые и вы такими же станьте!».
И возникает у нас на глазах, из того сада, в котором дали «расцветать всем цветам» – диктатура деградации. Жестокая, свиная, тупиковая, неспособная к прогрессу, долдонящая одни и те же мантры полоумия. Подавляющая даже вежливые попытки возразить её тупости.
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И вот мой горький вывод, вывод человека, отнюдь не склонного к насилию, и упивавшегося свободой слова много лет: нельзя заигрывать в равенство с дегенератами.
Потому что вы-то против них ничего не имеете, а вот они против вас – вы удивитесь, как много! Вы удивитесь, если опытный социопатолог раскроет перед вами, как много ущербной ненависти ко всему здоровому накапливается в душе у извращенца.
Вы-то думаете – ах, он бедненький, в правах поражённый! В служении запрещённый! А он думает совсем иное: как бы до шеи вашей добраться и расчленить…
Да, навязывать подлинную науку и высокую культуру – выглядит некрасиво. Вроде как деспот… Однако у человека, ведающего Истину – есть не только право ею владеть, но и обязанность её насаждать. Если бы учителя в школах, от снисхождения, ставили бы всем «пятёрки» не глядя, чего там нарешал ученик – какой был бы смысл в школе?
Но ведь среда гетто разноголосицы – именно такая «школа», в которой каждый ответ одинаково верный. Ты так считаешь, я эдак, но в итоге все мы одинаково молодцы…
И полбеды, если бы на этом закончилось. Так ведь нет!
Дегенерату мало равенства с тобой, ему нужно доминировать над тобой! Ему надо не только собственную партию к власти привести, но ещё и твою запретить «на веки вечные».
Так, чтобы никто и никогда ничего пикнуть не посмел против их «свободы». Невозможно даже вообразить, чтобы в центре Киева или Таллина работала вполне легально, да ещё и с госфинансированием, радиостанция типа «Эха Москвы», но наоборот. Которая бы на госденьги называла Эстонию или Украину преступным государством, чёрной дырой, продуктом геноцида населения, и т.п.
Вы спросите, почему у них не может быть такой радиостанции?
Они ответят:
- Потому что у нас «свобода» победила, и всех своих врагов уничтожила. А у вас, у рабов, свобода только ещё борется с несвободой, вот и получается разноголосица мнений! Кроме свободного мнения есть ещё много рабских выкриков!
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Мне нравится свободная дискуссия. Но в их, балтийской-украинской «свободе» я жить не хочу. А вы?
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Источник.
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Написано хорошо. Только забыли сказать, что ни в конце 80-х, ни в 90-е, никогда, не было “свободы” ни говорить что захочется, ни думать что захочется, ни делать что захочется. Над обществом всегда! нависала власть или государства, или бандитов, или бандитского государства, теперь уже “демократического государства”. Гласность как бы была, но никаких секретных материалов не разглашалось ни разу, так какая же это гласность, если есть что-то важное, об чём никому знать неположено? Выходит, что власть, имеющая власть, рулила всегда, только иной раз она пользовалась “гластностью”, иной раз “перестройкой с ускорением”, а иной раз “бандитскими 90-ми”, например. Очень удобно, видимость меняется, а суть – остаётся. Кто это понимает, тот и понимает почему нельзя пропагандировать идеи КПСС и Коммунизма, но можно и нужно притворяться “голубым” и “оранжевым”. Всё ведь просто: всякие идеи Коммунизма непросты по сути своей и есть инструмент управления, как и всякие “оранжевые” идеи тоже не простые, а являются также инструментом управления. Нельзя и “демократию” воспринимать как абсолютную демократию, ибо любая вещь, доведённая до абсолюта, становится абсурдной.
Нужно просто понимать, что всякая власть решает всего одну задачу – задачу управления, и если эта власть выбрала такую форму для решения этой задачи – значит ей это так оптимально действовать в данных сложившихся условиях, а будет удобно – вернётся к СССР, и все также точно будут прятать свои задницы и кричать “Слава КПСС”. Потому что лучше будет кричать.
У любой власти нет и не может быть никаких идеалов, у неё всегда есть лишь условия, в которых она находится, и ещё – задачи, которые перед ней поставлены.
Когда-то мы видим у власти уверенного в себе Сталина, который рулит 1:6 частью суши, рулит так как “считает нужным”, как “считает правильным”. А когда-то мы видим мечущуюся туда-сюда группу политиков, разной степени крупизны и крутизны, окружённых целой сворой политологов и всяких имиджмейкеров. Откуда нам знать, что и во втором случае, у них не стоит за плечами точно такой же палач Сталин?
Ведь для простого избирателя, который никогда не был председателем районной избирательной комиссии, и в одном и в другом случае выборы происходят “в тёмную”, голосование тайное, и он лично ничего не проверяет, да и не имеет такой возможности. Не имел тогда и не имеет теперь.
Так воно и е.((
Многие стонут, что “распался СССР”. Многие ломают копья, а что лучше, капитализм или коммунизм? а может социализм? а может и национал-социализм? Ответ прост: меняются условия жизни, меняются и условия, а затем и формы осуществления власти в этой жизни, власти, которая создана лишь для управления.
А известна ли нам цель управления? Разумно предположить, что целью управления является создание условий для продолжения жизни, только лишь и всего.
А формулируется эта цель всегда только одним образом: “за всё хорошее и против всего плохого”. И действительно, любая власть борется с преступностью, болезнями, голодом и холодом, тем, что больше всего угрожает жизни. Любая власть, и большевики и коммунисты и капиталисты – всегда уповали на справедливое и разумное устройство общества. И всегда средством достижения целей выступала власть государства. Так что так ли уже важно, с какой стороны разбивать яйцо чтобы его съесть?