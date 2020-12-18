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Картина Виктора Васнецова – Витязь на распутье

На сайт "Ящик Пандоры" добавлен раздел "Источники" https://pandoraopen.ru/o-sajte/istochniki/ (Меню: О сайте / Источники).

В данном разделе представлен список источников материалов, используемых на сайте. Все источники подразделяются на три типа: "Открытые", "Не регулируемые", "Закрытые".

  • Открытые источники - разрешают репост своих материалов, со ссылкой на первоисточник.
  • Не регулируемые – никак не регулируют репост.
  • Закрытые – запрещают репост своих материалов.

Некоторые источники, кроме ограничения репоста, также запрещают:

  • Использование материалов в коммерческих целях.
  • Использование изображений.
  • Вообще какое-либо использование материалов, даже цитирование.

Информация об источниках представлена в виде списка. Для некоторых источников, есть ссылка на соглашение, где можно ознакомиться с условиями использования материалов. Внизу страницы представлены основные правовые нормы,  регулирующие использование информации, защищённой авторским правом.

Эта информация может быть полезна авторам, использующим материалы из других источников, как в целях цитирования, так и на условиях полного копирования.

На сайте "Ящик Пандоры", запрещено копирование материалов из "закрытых" источников и приветствуется распространение информации из "открытых" источников. При использовании материалов из открытых источников, в любом случае нужно смотреть на первоисточник, материала и если он закрыт – небоходимо воздержаться от публикации. При публикации материалов, проверка источника по базе происходит автоматически и в случае запрета на использование материала, пользователь публикующий материал, получает соответствующее уведомление.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, автор имеет право на компенсацию, за использование своих материалов и если автор запрещает их использовать – нужно уважать его право. Если же автор приветствует использование и распространение своих материалов – можно пойти ему на встречу.

Рубрики: Новости
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