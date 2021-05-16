Тогда в бесконечном пустом пространстве Вселенной есть чудовищно большое, но постоянное количество гравитонов, и ничего больше. И с этим минимумом информации я буду работать. Больше ведь ничего нет. Наша Вселенная состоит из множества объектов: галактики, звёзды, планеты, кометы и мы с вами. А что нас связывает в единое целое? В наш единый мир, Вселенную? Но если, кроме пустоты и гравитонов, нет ничего, то и не надо усложнять ситуацию. Пустота – пассивна, а материя (гравитоны) – активна. Предположим, что между всеми объектами мира непрерывно идёт обмен гравитонами, создающий всемирное тяготение и объединяющий всё в единое целое -Вселенную?

Земной шар держится в центре вращающейся вокруг него небесной сферы непрерывной материальной средой – эфиром. Волнами эфира Гюйгенс стал объяснять оптику. Но Ньютон понял, что непрерывное движение планет и комет доказывает, что есть пустое пространство, не мешающее их движению. Следовательно, есть и атомы, и свет может быть только потоком каких-то частиц (корпускул), состоящих из атомов. Ньютон стал творцом классической физики, состоящей из понятных трёх законов и пока ещё непонятного закона всемирного тяготения. Далее я попытаюсь описать механизм этого закона. Только нужно понять, что атомами раньше называли наименьшие простейшие частицы материи, а сейчас атомами называют сложные структуры химических элементов от водорода до урана и далее. Поэтому мне придётся древний атом назвать как-то иначе. Пусть он будет гравитоном.

Но, возмутятся специалисты, ведь поток гравитонов может создать только отталкивание, но не притяжение. Я скажу, что физики не хотят знать философию, в которой есть закон перехода количества в качество. Большие частицы создают отталкивание, а наименьшие – притяжение.



Не убедил, не доказал? Пойдём дальше.



Посмотрим на прозрачное тело – например, стекло. Поток корпускул света идёт через стекло, но часть этого потока отражается обратно. Почему? Видимо, корпускула не шарик, а имеет продолговатую форму, летит и вращается. Если она попадает на стекло «плашмя», то отражается, а если торцом, то проходит в стекло, словно пуля. Нам известно, что свет внутри стекла имеет уменьшенную скорость, а при выходе скорость восстанавливается до прежней.



О чем это говорит? Корпускулы, вылетающие из стекла подобно пулям, создают давление на стекло (притяжение к свету), но мы это не замечаем, поскольку с другой стороны на стекло давят отразившиеся от него корпускулы. Если бы их не было, мы бы видели, что свет притягивает к себе прозрачные тела. Но гравитоны меньше корпускул и проходят через все тела, а не только через прозрачные, и создают всемирное тяготение.



Здесь я кратко изложил гипотезу всемирного тяготения, которая, на мой взгляд, намного лучше, чем существующая сейчас теория искривления пространства. Но все-таки это всего лишь умозрительная теория, а физики верят только в эксперимент. В чём же дело? Я старый инвалид, могу работать только мозгами, а у вас всё есть для экспериментов. Или почти всё. Дерзайте!

Но, оказывается, ещё в 80-х годах неизвестный мне тогда Евгений Иванович Дёмин экспериментально доказал мою теорию очень простым способом.



Он взял обыкновенную электрическую лампочку, на пути её лучей поставил экран – простую картонку, а за ним пробную массу в виде шарика на коромысле крутильных весов. Когда лампа загорелась, массивный шарик вдруг потянулся к экрану. Сначала было мнение, что тут дело в воздействии тепловых потоков от лампочки.



Но когда поставили экран из теплоизоляционного материала большой толщины, эффект получился тот же: масса притягивалась!..



Корпускулы не проходили через экран, но распадались на гравитоны, а гравитоны, проходя через препятствие, притягивали пробное тело на крутильных весах к экрану.

Потом эффект Дёмина проверяли в газовой среде, вакууме, жидкости, меняли силу и цвет источника света -эффект упорно проявлялся.



- Главная трудность, – сказал тогда Евгений Иванович, - в объяснении механизма явления. Даже высокие авторитеты физики, ознакомившись с эффектом, не спешат объяснить его природу…

По прошествии трех десятилетий вопрос открыт…

PS. Более 50 лет я занимаюсь проблемой кризиса физики, о котором писал даже В. Ленин. Нашел причину кризиса, стал находить объяснения многих явлений без привлечения "излишних сущностей" (бритва Оккама).



Но РАН не признает кризиса и согласна с "искривлением" пространства как причиной всемирного тяготения. Много раз я пытался опубликовать в научных журналах мои идеи. Бесполезно.



Споры в РАН не допустимы. Как-то послал я заметку, которая здесь, в "ТМ" и забыл про нее. Случайно, на днях увидел журнал с моей статьей (почти через год после опубликования). Но еще много проблем с публикацией.



Академик Кругляков говорил, что даже 10 публикаций в обычной печати не заменят одной публикации в научной. Теперь становится понятным наше научное отставание.

Павел Каравдин



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