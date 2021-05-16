Автор следующей публикации предлагает провести несложный опыт, меняющий представления о тяготении
Но в мире всё материя, или есть и её отсутствие – пустота?
Первые атомисты считали, что если тело делить на части, то можно дойти до атомов, не делимых дальше частиц. Атомы разделяются пустотой. Их «опроверг» Аристотель. Ни атомов, ни пустоты нет. Всё материя.
Земной шар держится в центре вращающейся вокруг него небесной сферы непрерывной материальной средой – эфиром. Волнами эфира Гюйгенс стал объяснять оптику. Но Ньютон понял, что непрерывное движение планет и комет доказывает, что есть пустое пространство, не мешающее их движению.
Следовательно, есть и атомы, и свет может быть только потоком каких-то частиц (корпускул), состоящих из атомов. Ньютон стал творцом классической физики, состоящей из понятных трёх законов и пока ещё непонятного закона всемирного тяготения.
Далее я попытаюсь описать механизм этого закона. Только нужно понять, что атомами раньше называли наименьшие простейшие частицы материи, а сейчас атомами называют сложные структуры химических элементов от водорода до урана и далее. Поэтому мне придётся древний атом назвать как-то иначе. Пусть он будет гравитоном.
Тогда в бесконечном пустом пространстве Вселенной есть чудовищно большое, но постоянное количество гравитонов, и ничего больше. И с этим минимумом информации я буду работать. Больше ведь ничего нет. Наша Вселенная состоит из множества объектов: галактики, звёзды, планеты, кометы и мы с вами.
А что нас связывает в единое целое? В наш единый мир, Вселенную? Но если, кроме пустоты и гравитонов, нет ничего, то и не надо усложнять ситуацию. Пустота – пассивна, а материя (гравитоны) – активна. Предположим, что между всеми объектами мира непрерывно идёт обмен гравитонами, создающий всемирное тяготение и объединяющий всё в единое целое -Вселенную?
Но, возмутятся специалисты, ведь поток гравитонов может создать только отталкивание, но не притяжение. Я скажу, что физики не хотят знать философию, в которой есть закон перехода количества в качество. Большие частицы создают отталкивание, а наименьшие – притяжение.
Не убедил, не доказал? Пойдём дальше.
Посмотрим на прозрачное тело – например, стекло. Поток корпускул света идёт через стекло, но часть этого потока отражается обратно. Почему? Видимо, корпускула не шарик, а имеет продолговатую форму, летит и вращается. Если она попадает на стекло «плашмя», то отражается, а если торцом, то проходит в стекло, словно пуля. Нам известно, что свет внутри стекла имеет уменьшенную скорость, а при выходе скорость восстанавливается до прежней.
О чем это говорит? Корпускулы, вылетающие из стекла подобно пулям, создают давление на стекло (притяжение к свету), но мы это не замечаем, поскольку с другой стороны на стекло давят отразившиеся от него корпускулы. Если бы их не было, мы бы видели, что свет притягивает к себе прозрачные тела. Но гравитоны меньше корпускул и проходят через все тела, а не только через прозрачные, и создают всемирное тяготение.
Здесь я кратко изложил гипотезу всемирного тяготения, которая, на мой взгляд, намного лучше, чем существующая сейчас теория искривления пространства. Но все-таки это всего лишь умозрительная теория, а физики верят только в эксперимент. В чём же дело? Я старый инвалид, могу работать только мозгами, а у вас всё есть для экспериментов. Или почти всё. Дерзайте!
Но, оказывается, ещё в 80-х годах неизвестный мне тогда Евгений Иванович Дёмин экспериментально доказал мою теорию очень простым способом.
Он взял обыкновенную электрическую лампочку, на пути её лучей поставил экран – простую картонку, а за ним пробную массу в виде шарика на коромысле крутильных весов. Когда лампа загорелась, массивный шарик вдруг потянулся к экрану. Сначала было мнение, что тут дело в воздействии тепловых потоков от лампочки.
Но когда поставили экран из теплоизоляционного материала большой толщины, эффект получился тот же: масса притягивалась!..
Корпускулы не проходили через экран, но распадались на гравитоны, а гравитоны, проходя через препятствие, притягивали пробное тело на крутильных весах к экрану.
Потом эффект Дёмина проверяли в газовой среде, вакууме, жидкости, меняли силу и цвет источника света -эффект упорно проявлялся.
- Главная трудность, – сказал тогда Евгений Иванович, - в объяснении механизма явления. Даже высокие авторитеты физики, ознакомившись с эффектом, не спешат объяснить его природу…
По прошествии трех десятилетий вопрос открыт…
PS. Более 50 лет я занимаюсь проблемой кризиса физики, о котором писал даже В. Ленин. Нашел причину кризиса, стал находить объяснения многих явлений без привлечения "излишних сущностей" (бритва Оккама).
Но РАН не признает кризиса и согласна с "искривлением" пространства как причиной всемирного тяготения. Много раз я пытался опубликовать в научных журналах мои идеи. Бесполезно.
Споры в РАН не допустимы. Как-то послал я заметку, которая здесь, в "ТМ" и забыл про нее. Случайно, на днях увидел журнал с моей статьей (почти через год после опубликования). Но еще много проблем с публикацией.
Академик Кругляков говорил, что даже 10 публикаций в обычной печати не заменят одной публикации в научной. Теперь становится понятным наше научное отставание.
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