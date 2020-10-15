Михаил Супотницкий: Врачам даётся некое базовое образование в ВУЗе в области иммунологии. Оно очень простое: «антиген=антитело=иммунитет=вакцина» . Если вакцинированный или переболевший имеют специфические антитела, они защищены.

Юрий Нечипоренко: Сейчас нас успокаивают, что скоро появится вакцина от новой напасти. Однако, скоро вакцины не делаются, и нет до сих пор вакцины от ВИЧ-инфекции. Виной тому, как я понимаю – удивительное явление – антителозависимое усиление инфекции. То есть сами антитела, вырабатываемые против вируса, могут не помогать организму, а усугублять течение болезни. То же самое может происходить и при переливании крови с антителами от другого больного. Я просмотрел много источников, на русском языке, кроме ваших работ ничего нет в этой области. Почему так?

Коллега из Массачусетса Ольга Матвеева рассказала, что у вакцин есть очень опасное свойство: они могут провоцировать заболевание в более тяжёлой форме. Иммунная система после вакцинации, если вирус мутирует, сама может быть поражена вирусом. По научному это явление называется антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ) . В русской научной прессе на него обратил внимание военный микробиолог , в настоящее время полковник медицинской службы запаса, Михаил Супотницкий. Мы постарались описать это явление в русской Википедии, но натолкнулись на цензурирование – все русскоязычные источники сразу же удалялись оттуда!

В результате реформ и преобразований Россия за последние 30 лет потеряла десятки и сотни тысяч учёных, большая часть которых уехала за рубеж . Широкий «научный фронт» оказался разорван, и только в самое последнее время наметилась тенденция «собирания камней» – уехавшие на Запад учёные не рвут связи с Россией, работа теперь ведётся в научных коллективах от Бостона до Владивостока.



В учебниках и руководствах иммунология инфекционных болезней изложена примерно так, как она излагалась лет тридцать-сорок назад.



Сейчас ситуация изменилась, иммунология на Западе давно ушла вперёд, но Россия стала рассматриваться как огромный рынок сбыта вакцин, включая устаревшие. Поэтому знания по иммунологии для исключения лишних накладных расходов были плотно закрыты «сверху». Видимо, кто-то посчитал, что для туземцев этого достаточно. Знания дозируются для русского мира, для всех народов России.

ЮН: Как можно это дозировать?

М.С.: Ни в один из специализированных журналов с таким публикациями вы не прорвётесь, так как вас сразу объявят «антипрививочником». В межотраслевые можно, но вас не будут замечать.

ЮН: Да, я сам заметил это, когда по этому явлению на основании нашего обзора мы стали писать статью в Википедии – моментально все русскоязычные ссылки удалялись. А как Вы обратили внимание на явление антителозависимого усиления инфекции?

МС: Изучая патенты и публикации разработчиков ВИЧ-вакцин. В ходе этих исследования я ещё в начале 1990-х гг. наткнулся на феномены антителозависимого усиления инфекции и антигенного импринтинга, затормозивших разработку ВИЧ-вакцин. Моя первая публикация, в которой я рассматривал подходы к конструированию вакцин с учетом феномена антителозависимого усиления инфекции, вышла в журнале «Биотехнология» в 1997 г. (№ 9-10).

ЮН: Как же наши врачи?

М.С. В их лице мы часто встречаемся с продуктами системы медицинского образования. Они искренне убеждены, что знают иммунологию и не сомневаются в правильности догмата: «антиген=антитело=иммунитет=вакцина» .



Именно эти люди, достигнув некоторого статуса, блокируют публикации, уклоняющиеся от догмы; плюс бесчисленное количество безымянных рецензентов в специализированных журналах, боящихся, что пропусти они такую публикацию, их заподозрят в ненаучности. А научность всегда присутствует в банальности.

ЮН: На Западе ничего не скрывают, но мы сами удивились, что знание об ADE (так переводится наше АЗУИ) там тоже не очень распространено…

М.С. На Западе существует две иммунологии. Одна маргинальная, в основном распространяется фармкомпаниями и поддерживается существующей там системой коррупции.



Есть другая, научная, «для своих». Такие работы публикуются в престижных научных журналах, вы можете с ними ознакомиться, но если ваши мозги промыты определённым догматом, то вам не понять, о чём в них идёт речь. А если и поймёте, то вам же будет хуже.



Любой, кто побывал на конференции по вакцинологии и иммунологии, может заметить даже без очков, что там знания регулируются, и лишнего никому не позволяется. На одной из юбилейных конференций я видел, как ведущий начал бешено стучать указкой по графину, когда известная среди вирусологов профессор сообщала о быстрой смерти от клещевого энцефалита людей с высокими титрами антител к этому вирусу.

ЮН: Речь в её сообщении шла об антителозависимом усилении инфекции?

М.С. Да, приоритет открытия этого феномена у флавивирусных инфекций ушёл на Запад. Он там широко изучается, у нас же в основном благостно говорят о вакцинах определённых фирм и радостно сообщают о расширении показаний к вакцинации. Когда в советское время вакцинировали беременных и инвалидов?



Доктора наши благодаря отточенной системе образования и куцым учебникам делают это совершенно искренне. В благодарность им смахивают со стола «больших учёных» немного сухих крошек. Вот на этот уровень маргинальной иммунологии для туземцев мы опустились. И с него нам обещают создать вакцину против коронавируса за три-шесть месяцев, получив антитела у хорьков.

ЮН: Как можно с этим бороться, ведь это реальная бомба, которая подкладывается под здоровье нации?

М.С. Нам нужно объединить усилия учёных и врачей. Хватит дожёвывать крошки, а то действительно начнут вакцинировать нас и наших детей вакциной, созданной за три месяца. Да ещё и соответствующий закон примут. Только учёные, непосредственно занимающиеся наукой, кому дорога наша страна, наши дети, могут снести бастионы этих догм.



Вакцины – это величайшее достижение медицины последних двух столетий, они спасли миллионы жизней, но надо вернуться на научный путь их создания.



И в заключение я хотел бы подчеркнуть для тех, кто, думая, что попал в тренд, и бодро взялся создавать вакцину от коронавируса за три месяца. Оглянитесь назад, хоть что-то прочитайте из написанного о предыдущем опыте создания таких вакцин и о феномене антителозависимого усиления инфекции при коронавирусных инфекциях в западных, китайских и южнокорейских научных изданиях.

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От автора интервью: как писателю и учёному, мне довелось побывать на многих книжных ярмарках в мире, и везде я отмечал для себя, что русскоязычная научная литература представляет примерно сотую часть от англоязычной. Оказывается, тому есть причины – на русскоязычные журналы и книги ссылки не только «непрестижны», но даже и «запретны», как можно понять на опыте Супотницкого.

Юрий Нечипоренко



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