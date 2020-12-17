Москву затапливало не так часто, как Санкт-Петербург, а серьезных разрушительных наводнений практически не было. И все же остались уникальные фото с улицами, заполненными водой.

В середине апреля 1908 года, накануне православной Пасхи, в Москве случилось одно из самых больших наводнений за всю историю – и самое крупное в XX веке.

Неизвестный автор/MAMM/МДФ/russiainphoto.ru

«Разлив реки Москвы, наступивший в этом году чрезвычайно поздно, принял чудовищные размеры, превзошедшие все ожидания… особо пострадали пять участков по правую сторону реки Москвы: второй Хамовнический (Дорогомилово), оба участка Пятницкой части и оба участка Якиманской. Наводнение этого года охватило в общем 1/5 часть города», – говорится в докладе Московской городской управы.

Неизвестный автор/MAMM/МДФ/russiainphoto.ru

Газета «Биржевые ведомости» писала: «Пока, конечно, трудно подсчитать убытки. В праздники не до этого было. Пока известно только, что пострадало от наводнения более 1500 домов, залита площадь в одном замоскворецком районе приблизительно в 4 миллиона квадратных саженей [почти 2000 гектар]». Позже стало известно, что пострадало около 25 тысяч домов, а площадь затопления была 16 кв. км.

Неизвестный автор/MAMM/МДФ/russiainphoto.ru

Газета «Русское слово» даже несколько романтизировала наводнение: «Поминутно встречались лодки с пассажирами, возвращавшимися из церквей с зажжёнными свечами. Совсем как на Большом канале в Венеции. Только серенад не было». Лодочники развозили людей, которые не могли добраться сами – и стали героями открыток.

MAMM/МДФ/russiainphoto.ru

«Особенно красива была картина реки между Москворецким и Каменным мостами. С одной стороны, тонули в воде ярко освещённые электрическими фонарями обеих мостов кремлёвские стены, с другой — отражались в ней красивые дома и особняки Софийской набережной», – также писало «Русское слово».

Неизвестный автор/MAMM/МДФ/russiainphoto.ru

Богатые купцы сразу создали фонд помощи пострадавшим, очень быстро был также организован сбор денег. В праздничные дни народ охотно жертвовал деньги – тем более много людей собралось на службы в храмах и деньги собрали быстро.

Неизвестный автор/MAMM/МДФ/russiainphoto.ru

Еще одна памятная открытка, изданная после наводнения, изображала жителей Ушаковского переулка (в современном районе Хамовники). Они забрались на крышу во время наводнения – и прямо там праздновали Пасху.

Общественное достояние

Очевидцы также говорили, что вода Москвы-река стала желтой – наводнение затопило химический завод и большие запасы жёлтой краски растворились в воде. Фундаменты некоторых домов так и остались желтыми, когда вода схлынула.

Неизвестный автор/MAMM/МДФ/russiainphoto.ru

Водой было залито более 100 км улиц – на фото одна из улицы Замоскворецкого района Москвы. Убытки от наводнения были огромными – пострадал, например, Сахарный завод Гепнера. В итоге в водах Москвы-реки оказалось более 5 тысяч тон сахара (350 тыс. пудов)

Неизвестный автор/MAMM/МДФ/russiainphoto.ru

Вода поднялась в некоторых местах более, чем на 9 метро. Место народных гуляний – Воробьевы горы – также затоплены, видно, что деревянные дома вода затопила прямо по крышу. Фотография сделана со стороны Новодевичьего монастыря.

Неизвестный автор/MAMM/МДФ/russiainphoto.ru

Затопленные улицы района Якиманка, недалеко от Кремля. Находящуюся недалеко Третьяковскую галерею чудом удалось спасти – вокруг нее соорудили кирпичную заградительную стенку.

Неизвестный автор/MAMM/МДФ/russiainphoto.ru

«В первый день Пасхи Москва была погружена во мрак. Электрическая станция была затоплена, и только на второй день праздника успели с городской станции перевести кабель и осветить Тверскую и три театра: Корша, Интернациональный и Новый, и утренние спектакли на второй день так и не состоялись», – писало «Русское слово».

Общественное достояние

С этим видом улицы Большая Дорогомиловская выходила даже открытка из серии «Москва историческая. Истории московской жизни».

Общественное достояние