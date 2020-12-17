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Пенза. Часть 9

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Пенза
Пенза. Часть 2
Пенза. Часть 3
Пенза. Часть 4
Пенза. Часть 5
Пенза. Часть 6
Пенза. Часть 7
Пенза. Часть 8

Зинаида Николаевна Бибикова - внучка Натальи Гончаровой
Зинаида Николаевна Бибикова – внучка Натальи Гончаровой

Александр Фёдорович Николаевский (будущий архиепископ Аристарх) с супругой.1887
Александр Фёдорович Николаевский (будущий архиепископ Аристарх) с супругой.1887

Зинаида Александровна Языкова на конезаводе
Зинаида Александровна Языкова на конезаводе

Неизвестные
Неизвестные

Николай Сергеевич Грачёв - музыкальный критик, певец и педагог
Николай Сергеевич Грачёв – музыкальный критик, певец и педагог

Окаёмов, купец
Окаёмов, купец

Пара пензенских парней. 1893
Пара пензенских парней. 1893

Вид города от Уральского вокзала
Вид города от Уральского вокзала

Вид на вокзал с ярмарочной площади
Вид на вокзал с ярмарочной площади

Вид на вокзал с востока, со стороны железнодорожных путей
Вид на вокзал с востока, со стороны железнодорожных путей

ид на вокзал с востока, со стороны железнодорожных путей

Вид на вокзал Сызраньско-Вяземской железной дороги
Вид на вокзал Сызраньско-Вяземской железной дороги

Вокзал Рязано-Уральской железной дороги.
Вокзал Рязано-Уральской железной дороги.

Вокзал Рязано-Уральской железной дороги

Спасский кафедральный собор на Соборной площади
Спасский кафедральный собор на Соборной площади

Губернаторская улица
Губернаторская улица

Дом губернатора
Дом губернатора

Интерьер губернаторского дома
Интерьер губернаторского дома

Показательные учения пожарных у губернаторской резиденции
Показательные учения пожарных у губернаторской резиденции

Привет из Пензы
Привет из Пензы
Источник: https://humus.livejournal.com/7514558.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: история, пенза, пензенская губерния, Россия, фото
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