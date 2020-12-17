Пенза. Часть 9
Пенза
Пенза. Часть 2
Пенза. Часть 3
Пенза. Часть 4
Пенза. Часть 5
Пенза. Часть 6
Пенза. Часть 7
Пенза. Часть 8
Зинаида Николаевна Бибикова – внучка Натальи Гончаровой
Александр Фёдорович Николаевский (будущий архиепископ Аристарх) с супругой.1887
Зинаида Александровна Языкова на конезаводе
Неизвестные
Николай Сергеевич Грачёв – музыкальный критик, певец и педагог
Окаёмов, купец
Пара пензенских парней. 1893
Вид города от Уральского вокзала
Вид на вокзал с ярмарочной площади
Вид на вокзал с востока, со стороны железнодорожных путей
Вид на вокзал Сызраньско-Вяземской железной дороги
Вокзал Рязано-Уральской железной дороги.
Спасский кафедральный собор на Соборной площади
Губернаторская улица
Дом губернатора
Интерьер губернаторского дома
Показательные учения пожарных у губернаторской резиденции
Привет из Пензы
Рубрики: История, Творчество
Поделиться:
Записи на схожие темы