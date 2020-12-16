Ракетный комплекс «Сармат» встанет на первое боевое дежурство в 2022 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поставят «Сармат» на боевое дежурство в 2022 году.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что модернизация производства для начала серийного выпуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» завершена.
«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса «Сармат». Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году», — рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.
РС-28 «Сармат» — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Новая ракета РС-28 отличается улучшенной двигательной установкой, дающей ей высочайшие характеристики.
По мнению экспертов, «угроза ответного применения ракет «Сармат», способных прорвать любую существующую противоракетную оборону и нанести точные удары с применением того или иного боевого оснащения, должна отрезвляюще действовать на излишне горячих представителей командования потенциального противника».