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Ракетный комплекс «Сармат» встанет на первое боевое дежурство в 2022 году

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поставят «Сармат» на боевое дежурство в 2022 году.

Ракетный комплекс «Сармат» встанет на первое боевое дежурство в 2022 году

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что модернизация производства для начала серийного выпуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» завершена.

«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса «Сармат». Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году», — рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

РС-28 «Сармат» — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Новая ракета РС-28 отличается улучшенной двигательной установкой, дающей ей высочайшие характеристики.

По мнению экспертов, «угроза ответного применения ракет «Сармат», способных прорвать любую существующую противоракетную оборону и нанести точные удары с применением того или иного боевого оснащения, должна отрезвляюще действовать на излишне горячих представителей командования потенциального противника».

Источник: https://news-front.info/2020/12/16/raketnyj-kompleks-sarmat-vstanet-na-pervoe-boevoe-dezhurstvo-v-2022-godu/
Рубрики: Вооруженные силы, Творчество
Метки: важно, Новости, последние новости россии на сегодня, РВСН, Россия, Сармат
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