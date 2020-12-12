Главная » Самое самое » Самое горячее » Самое невероятное » Невероятное в мире

Республиканцы Техаса призывают к созданию нового государства

202 2


«Возможно, законопослушные штаты должны объединиться и сформировать союз штатов, который будет соблюдать конституцию» (с) Аллен Вест


Вот этот замечательный человек фактически открыто предложил группе штатов отделиться от США.

После отклонения иска Техаса в Верховный Суд с требованием отменить итоги выборов президента в нескольких штатах, официальный представитель Республиканской Партии Техаса открыто заявил о том, что может возникнуть необходимость создания нового союза из законопослушных штатов, где уважают Конституцию. Фактически, прозвучала завуалированная угроза, что непризнающие итоги выборов штаты могут выйти из состава США и сформировать некий новый "союз".

Даешь Свободный Техас и Новые Соединенные Штаты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6396157.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: выборы, США, техас, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Распад США и его возможные сценарии
Выборы президента США — демократией и не пахнет
Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2016
США пылают сильнее, чем Ближний Восток
Армия США и избирательный кризис
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
Ольга Капитонова: Соображения по поводу текущих событий
Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2020
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru