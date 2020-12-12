Республиканцы Техаса призывают к созданию нового государства
«Возможно, законопослушные штаты должны объединиться и сформировать союз штатов, который будет соблюдать конституцию» (с) Аллен Вест
Вот этот замечательный человек фактически открыто предложил группе штатов отделиться от США.
После отклонения иска Техаса в Верховный Суд с требованием отменить итоги выборов президента в нескольких штатах, официальный представитель Республиканской Партии Техаса открыто заявил о том, что может возникнуть необходимость создания нового союза из законопослушных штатов, где уважают Конституцию. Фактически, прозвучала завуалированная угроза, что непризнающие итоги выборов штаты могут выйти из состава США и сформировать некий новый "союз".
Даешь Свободный Техас и Новые Соединенные Штаты.
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
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Да ну его нафик так далеко мост строить. К тому же мне дочь одного техасского рейнджера рассказывала, что там не все так адназначна.
Вроде наших – тоже только мечтают да призывают…