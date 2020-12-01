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...России». (См. видеоверсию на ютубе: https://clck.ru/Dxi68).–... сравнить Вас с теми политиками, которые были тогда у... практически на всех наших закрытых оборонных предприятиях 10% акций...…– Совместные предприятия…– Как бы пророссийские…– Работающие в России– … ...
...БМП Брэдли, опознавательные эмблемы закрыты табличками) снова крупно ...на минах, якобы установленных «пророссийскими боевиками». А вот, ... самым молодым ребятам. Ютуб сильно урезал качество, ...тоже. Когда же уже политиканы, заключающие паскудные перемирия ...