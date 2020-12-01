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“На войне всяко бывает…” Фронтовые истории, рассказанные Ветеранами

14:36. 1 декабря 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J-iiHTV9sKs

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