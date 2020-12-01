...просят огня», 1985 годПервая фронтовая повесть «Батальоны просят огня...человека. Без этого всякое художество и все философские...воображения — память хранит историю, воображение дарит фактам ...обострено, так на войне не бывало.Особенно разносили вещи, ...
...не нужно отказываться. Во всяком случае, наша бригада должна...главной ударной силой во фронтовой наступательной операции, имевшей целью.... Но чего не бывает на войне! Память указывала не ...стратегическая операция, вошедшая в историю под названием Висло-Одерской....
...говорят «На войне – как на войне». Война не бывает безупречной с... массовое человекоубийство противно всякой морали. Война диктует свои законы... Одессе, и тяготы фронтовых будней. Разговоры о ... осудили советский период истории Молдавии и запретили ...
... кино, посылка, письмо фронтовое, У каждого, каждого было... в мирной жизни – войне не бывать? Понимаю альпинистов, «диких.... Дидро, 1713-1784 История России – борьба невежества... рождение; всякое свежее утро – маленькая юность; всякое приготовление ко...
...прославленный генерал... — ...а начал войну полковником, командиром 28-й танковой... если вы помните по истории, пал Севастосполь, и Манштейн...под свои же снаряды? — Всякобывало, но главное, что противник ... нас между тем была фронтовая ракета «Ока» с дальностью...