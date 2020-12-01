Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZX0RgZUbnC4
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Комментарий
Что ты можешь знать о превратностях пути? Всё, что о них говорится, — слова и ничего больше. Значимо только направление пути. Важно идти, а не прийти куда-то, ибо приходим мы только в смерть.
— Антуан де Сент-Экзюпери
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