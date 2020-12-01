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Рабство-крепостничество на Руси впервые появилось в XVII веке вместе с приходом к власти иудохристанских сатанистов в рясах. Первый Романов был семит “патриарх Филарет”, оттуда ветвь Романовых-Голштейн-Готторпских и всё бесовство израильское на русской земле проистекает.
В исторической официальной науке считается, что правление на Руси шло по естественному пути передачи власти, как это сейчас принято официально, т.е. Рюриковичи, потом Годуновы, и потом Романовы. Но этой цепочки не было в действительности, потому что, допустим, говорят, что после Ивана Грозного был Борис Годунов. Иван Грозный он был Рюриковыч. А Годунов – это уже как бы другой род. На самом деле Борис Федорович он тоже был Рюрикович. Но чтобы исказить и вывести его, как бы недостойного быть царем, его записали по маме. Мама у него была Годунова. А свой род приписали родство не только с Нарышкиными, но и с Рюриковичами. И получилось, что Годуновых, словно они незаконные, убрали, наступил хаос, смутное время, безвластие и Романовы, как спасители, приняли, будто их упросили взять престол. На самом деле было не так: романовы незаконно захватили престол, а так официальной религией в Московии, московского государства, было христианство, то власть захватил не тот, кто был достойнейшим, а тот, кто был более хитрым и изворотливым. Захватил Филарет. Он же Михали Федорович Романов. Т.е. глава христианской церкви, которому не давали покоя лавры Папы Римского…